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Все про:Луценко (6943) Новая почта (7)

 Луценко подтвердил, что в ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта"

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что во время обысков в отделениях "Новой почты" следователи не нашли нарушений.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении на сайте комапнии.

В сообщении отмечается: "19.03.2018 состоялась встреча Генерального прокурора Юрия Луценко с совладельцем группы компаний "Новая Почта" Вячеславом Климовым. Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 в компаниях группы, нарушений выявлено не было. Изъятые при обыске денежные средства клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены.

Юридическая служба группы компаний "Новая Почта" ответит на все вопросы Генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу.

В то же время Генеральный прокурор выразил обеспокоенность по поводу использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров. Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных грузов".

Также читайте: "Разработали совместный план действий", - Луценко провел встречу с соучредителем "Новой почты" Климовым. ФОТО (обновлено)

Луценко подтвердил, что в ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - Новая почта 01

Как сообщал Цензор.НЕТранее Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056526
 
 
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Какие ошибки, завтра купит себе новые золотые часы.
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Ясен пень, что справа, хоть к гадалке не ходи. Луценко подтвердил, что ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта" - Цензор.НЕТ 7081
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Сам факт обшуків в національному поштовому операторі, який за обсягами перевезень давно перебільшив Укрпошту, це злочин за який прокурори будуть нести кримінальну відповідальність як за диверсію під час війни! Дії Генпрокуратури фактично паралізували поштові перевезення в Україні, нанесли непоправної шкоди міжнародному приватному бізнесу, зменшили надходження від податків та зборів, поставили на межу втрати роботи 30 тисяч українських громадян! За такі дії під час війни ставлять до стінки - це робота на ворога та системна протидія інвестиціям в Україну! ГПУ працює на бандитів на мафію, як і всі силові та правоохоронні органи! Народ України не простить такого бандитизму, всі організатори брудних та дебільних нападів на бізнес будуть нести сувору та невідворотну відповідальність!!!!!!!!!!
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Роман Корченюк
March 16 at 3:12pm ·

Прокуратура області прозвітувала про проведення 15 обшуків в м. Вінниці. Проте були й інші, які пройшли поза увагою місцевої преси, хоча їх проведення було ініційоване самим головним слідчим управлінням Служби безпеки України. А обшукували вони не корупціонерів і не терористів, а офісний центр, де розміщуються ІТ-компанії. Я не буду вдаватися в оцінку кримінального провадження, в рамках якого це проводилось (це інша історія), лише в саму процедуру та наслідки діяльності наших правоохоронців. Так, в зазначеному триповерховому офісному центрі розміщуються три ІТ-компанії, які працюють, надають послуги, створюють продукт для різних іноземних замовників, які розраховуються з українськими ІТ-компаніями валютою. З цієї валюти сплачуються податки, заробітна плата і знову податки, і ці кошти витрачаються на території України. Тобто, можна сміливо стверджувати, що ці компанії оживляють економіку нашої держави.
Але повернемося до наших борців зі злочинністю. Вони приїхали з ухвалою одного з київських судів про проведення обшуку в офісному приміщені з метою вилучення електронних носіїв інформації, що використовуються для функціонування та адміністрування чотирьох сайтів. Ні кому належить майно, ні хто здійснює цю роботу в ухвалі не зазначено. Нагадаю, що в даному офісі знаходиться три різних ІТ-компанії. Працівники СБУ про це просто не хотіли чути. Приїхали керівники цих підприємств, подали усі документи, які підтверджують їх перебування в даному приміщенні, а також підтвердження, що жодного відношення до даних сайтів вони не мають. Але старшого по обшуку (як він сам себе назвав) це не цікавило. Як не цікавило й те, що, забравши техніку, він зупинить роботу ні в чому не винних компаній, тим самим зірвавши виконання іноземних контрактів. Одним словом, знищить підприємство.
Будь-які пропозиції щодо дослідження цієї техніки на причетність до роботи з зазначеними сайтами або надання можливості скопіювати інформацію з жорстких дисків та серверів відхилялися. Як юрист, я переконаний, що обшук був спрямований суто на зупинення (знищення) роботи компаній, а не на виявлення доказів. Я мовчу про хамську поведінку і впевненість у відсутності покарання. Так, буде проведено експертизу, встановлено, що обладнання і підприємства не мають жодного відношення до даних сайтів і все буде повернено. Але десь через рік-півтора, а то й більше.
Як результат - зупинена робота 3-х ІТ-компаній, зірвані міжнародні контракти, знищено більше 100 робочих місць ІТ-спеціалістів. А, як ми пам'ятаємо, один спеціаліст ІТ-індустрії забезпечує навколо себе близько 5 робочих місць. Це означає, що з вчорашнього дня 500 робочих місць канули в Літу.
Варіанти розвитку подій: 1) власники і керівники бізнесу зберуться з силами, відшкодують збитки замовникам і відновлять роботу, або 2) плюнуть на все, зберуть, що залишилось, разом з головним - інтелектом людей, які працюють у цій галузі і виїдуть за кордон. Будуть там сплачувати податки і створювати робочі місця. А ми залишимось тут з оравою таких СБУшників, чиновників, брудом, беззаконням і порожнім бюджетом.
Вчора телефонували ізраїльські партнери та запитували, як таке взагалі можливо. Я не знав, що їм відповісти. Але я думаю, що інвестиції в таку країну, при нашій правоохоронній та судовій (уже реформованій!!!) системі, не надходитимуть. І ті, хто може працювати інтелектуально і має здоров'я працювати фізично, покинуть нашу країну.
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порадувало слово "національний".... Перевізник який бере за доставку іноді дорожче ніж коштує сам товар.............
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зійшлись на ціні за кришу і вдарили по рукам )
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Хрена се ошибка..може ошибка была когда Юрика с кичи выпустили?
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Старший следователь лично расковырял унитаз. Интересно, что он там искал?
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Умора была,когда на последней игре Динамо ,луценко бегал и пресмыкался перед Кучмой и Суркисом младшим ,ну типичный бля борец с коррупцией ,погуглите - не пожалеете !!! Луценко подтвердил, что ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта" - Цензор.НЕТ 5972
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Да эти борцы с коррупцией она на каждом углу. Скоро будет оскопбительно такими словами людей называть.
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Что-то мне кажется, что цена за пересылку в "НП" вырастет...
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А навіщо було ГПУ проводити обшуки? До речі - а де митрик пук, котрий тут розпинався про купу порушень в "Новій Пошті"? Митрику - чрму не написав заяву в прокуратуру?
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Методичку меняет. Щас начнет строчить про "нарушений не обнаружено, Новый Почта - наш".
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А чего полезли туда скоты, если нарушений там нет?
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Элементарно, Ватсон.
ГПУ - гниющий труп, с конца 2017г (точнее с 20го ноября) по закону лишена прежних "безмежних" полномочий, золотой жилы - функции следствия. Т.е. "никто и звут никак"
Но жить-то хочется как и раньше, паразитируя. Отсюда:

ГПУ открыла несколько сотен уголовных производств за неделю до утери права на расследования
https://zn.ua/UKRAINE/gpu-otkryla-neskolko-soten-ugolovnyh-proizvodstv-za-nedelyu-do-uteri-prava-na-rassledovaniya-278524_.html
Пятый отдел по расследованию особо важных дел главного управления Генеральной прокуратуры Украины одновременно с уголовным производством по делу "Новой Пошты" на закрытых судебных слушаниях открыл еще несколько сотен уголовных производств. Об этом сообщил общественный деятель и волонтер, основатель волонтерской организации "Народный проект", соучредитель Ассоциации народных волонтеров Украины и куратор "волонтерского десанта" в Министерстве обороны Украины Давид Арахамия, являющийся сооснователем и исполнительным директором украинской "дочки" американской ИТ-компании Template Monster.

"Этих уголовных производств на сегодня в открытых реестрах не существует. Оказывается, 20 ноября прошлого года ГПУ утратила право начинать расследования. Это конкретное уголовное производство по делу "Новой Пошты" было открыто в субботу, 18 ноября. И в эту же неделю несколько сотен закрытых уголовных производств были открыты этим "пятым отделом по расследованию особо важных дел главного управления ГПУ". То есть, создается некий "убойный отдел ГПУ", который обеспечивает прокуратуру, поскольку они больше не могут начинать следствие, работой на пару лет вперед", - заявил он.
В свою очередь, сооснователь группы компаний "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк заявил, что у компании есть очень много вопросов к работе правоохранителей.

"Есть много фактов, которые свидетельствуют, что это не недоразумение и вызывают много вопросов к правоохранителям. Я уже ссылался на решение Печерского районного суда. Очень интересно, что это решение было выдано в рамках закрытого судебного заседания.

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Ипаный клоун. Сколько э ему за такое решение откатили!
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Сколько человек уволены, за несанкционированные обыски.
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Л.И.С‏ @Snejiko_83 10 год10 годин тому

Заради справедливості: люба новина про корупцію в Україні повинна починатися так: -прихильники Петра Порошенка вкрали
-прихильники Петра Порошенка віджали
-кругова порука прихильників Петра Порошенка
-кумівство прихильників Петра Порошенко
-корупція прихильників Петра Порошенка
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Петін кум покращує інвестиційний клімат в Україні.. Потенційні інвестори вишикувалися в чергу..
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Ага. По "климату": последнее, 44е место в Европе
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Генеральный прокурор проводит обыски в компании и лично едет договариваться с владельцами, после этого обьявляет что все нормально.
Только упоротый порохобот в такое поверит.
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Александр Дубинский‏ @alexdubinskyi

Одна из версий атаки на Новую почту - заказ топ-менеджеров Укрпочты, ныне подконтрольной Ахметову....
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Там больше версий:

"Одна из версий атаки на Новую почту - заказ топ-менеджеров Укрпочты, ныне подконтрольной Ахметову.
Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский - выходец из ПУМБа Рината Ахметова. И уже завёл ПУМБ в качестве финансового супермаркета в почтовую сеть.
Зачем им конкуренты?
Облигации почты, в свою очередь, скупает ICU, президентского банкира Пасенюка.
О связях между Порошенко и Ахметовым, думаю, напоминать лишний раз не нужно.
Впрочем, у меня есть и другая версия - борьба за контроль над "налом", который идёт через НП.
Сейчас этот поток обслуживает финансовая компания Пост Финанс.
А после наезда Генпрокуратуры может начать обслуживать другая.
Например, у близкого к Луценко и Ложкину инвестбанкира Мазепы есть компания tyme."

Александр Дубинский
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теперь следите за руками!!!
варианты
1-смена "пост финанса " на другую
2-отход доли "пост финанса" мутным типам
3-приход в НП порошенковой ICU
"вежливый отжим"
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Шоко- фокус 😀😀😀😀
Да в ЕС их бы давно посадили , а в Румынии сделали бы Чаушеску
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Просто уже не смешно. Как это не нашли? Та в любой конторе можно найти навалом нарушений.
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иск в суд о защите чести и достоинства, а также о компенсации ущерба деловой репутации компании и морального ущерба сотрудникам компании будет?
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Крысина отпустили, новой почтой занялись. Дыбилы бля...
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Укр почти рахуйте що нема , а альтернатива ,яка реально працює для українців ,соєвих дратує .Цю злочинну рошен банду взагалі калашматить, якщо бачать що у когось поперло ,що тєма рабоча. В завісті соєві готові зїсти навіть особисті труси.

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То то я смотрю как тебя от шоколадной фабрики плющит, сразу видно что тема дохлая.
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А я купую.
Хорошая продукция хорошего качества.
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А ты не ешь конфеты по политическим убеждениям ?
Это к доктору.
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тобто ти "нераб" - хаваєш кацапські цукерки і користуєшся кацапською продукцією ?
якщо для тебе "канфєти внє палітікі" ...
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Кацапские конфеты я не ем.
А рошеновские ем, потому что это все пропаганда.
Ты же пользуешься услугами Новой почты.
А там такие же барыги как и на рошене.
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Так и рошен не тырит из бюджета.
А если ты про какие то налоги, то вон люди говорят что Новая почта не платит или не доплачивает, а борцы с барыгами уже все на крик изошли про честных инвесторов.
Я тебе так скажу.
Кто им платит в ту сторону они и кричат.
Нормальным людям это не интересно, а ты можешь рошен не есть.
Ты же нераб.
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соєве лайно , як раз для прихильників соєвого лайна ! ...
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Рошенівська продукція харошево качества? Чтєц, прочитай склад того, чим торгує барига.
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Да что ж такое-то Луценко подтвердил, что ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта" - Цензор.НЕТ 4251. У Луценка все выстрелы холостые. Или это он с бодуна маски-шоу устраивает. Пора за профнепригодность и ответ держать

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Может это олигафрен ? Или от олигарха хрен?
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Кочєґар 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 2 ч.2 часа назад

Після тривалих переговорів між ОЗУ "ГПУ" Луценка з представниками "Нової пошти", сторона "Нової Пошти" погодилась добровільно віддати частину свого бізнесу в ефективне управління Блоку Петра Порошенка.
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ay‏ @Ray_net_ua 2 ч.2 часа назад
Из Украины массово бегут бизнес и инвесторы. Режим Порошенко увеличил количество проверок для бизнеса в десятки раз, несмотря на заверение Гройсмана, что проверки уменьшились.

Луценко подтвердил, что ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта" - Цензор.НЕТ 2381
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Отжали часть бизнеса или взяли деньгой... днище
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Может за пустой тарой "Новой почты" приезжали? Куда то всё надо складывать, ведь сколько коррупционеров арестовывают,а никто не сидит. Луценко подтвердил, что в ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта" - Цензор.НЕТ 1599
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А Петя в Катар поехал инвесторов искать. Плакали ваши бабки, господа.
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Та ныкать награбленное повез. Ивесторы - то лохторату казочки дида Панаса.
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И чемоданчик налички с собой прихватил? Совмещает полезное с приятным.
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Зачем чемоданчик? Середина 21го века на дворе. Ну, разве шо перед шлюхами понты колотить.
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Во Югика прет, в 18:02 он говорил:
"В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизным алкогольных товаров и наркотических веществ"
в 21:45 уже всё нормально, т.е. за эти 3 часа прошла случайная встреча или просто склероз ?
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Стільки бабла хапнули, тепер і помилки можна признати. Сама порядність...
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Anton Vers поделился публикацией Dubinsky.pro - с Александром Дубинским.
15 марта в 16:03 ·
Петр Порошенко отдал свой 5 канал в управление ФОПке
Управление медийным бизнесом президента чп-шник Багрий осуществляет за 330 гривен в месяц.))))))
И связан со скандальной Татьяной Засухой...
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Казёл ты а не генеральный прокурор . по всем отделениям работают наёмные работники неофициально , то есть уклонение от уплаты налогов .и вся Украина знает об этих нарушениях . Так что казёл ты гнида корупционная луценко вместе сол своейц дебильной корупционной женолй . вдруг ездящих на мерседесах и появившихся дворцах гниды ссука вонючие корупционные верёвка у нас для вас всех найдётся ..
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выборы грядут,на"новую почту" цифирь спустили...
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Юга, раз вы "не нашли нарушений", то это значит, что вы нерезультативными обысками с отвлечением от более нужных дел следователей наши деньги (налогоплательщиков) в унитаз спустили. Потрудитесь их вернуть теперь.
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Гудок у нас, как любимая жена Пети Цезаря, выше подозрений.
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Великий стратег Виталя там особо в тему
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він не любимая жена Пети ... він (і ще декілька йому подібних) просто його господарі .
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Ну, мне сложно судить ко в их непростых отношениях актив, а кто пассив.
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да все там просто - візити Офшоренка з Клічком (в травні 2014) у Відень до Фірташа + активна агітація за пороха тоді ж на всіх олігархічних телеканалах !
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Та то дела давно минувших дней. Петя давно мог на себя бразды правления перетянуть - все возможности для этого у него есть. Вот, взять, например, Ахметку - self-made man жиж, из простых шестерок жи в крестные отцы пробился. А всего то кишки Брагина по всему Донецкому стадиону разбросал. Ну разве шо ФСБ чутка помогло.
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А уж как инвестклимат улучшился, про невпынный стремительный рост которого пан Гройсман не так давно распинался...
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Делиться надо, как говорил дедушка Ленин.
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траст сліпий, але шурхіт купюр розпізнає безвідмовно
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Когда увидите повышение тарифов на Новой Почте можите смело благодарить за ето Йугика с Гнойсманом. В тарифы заложен откат для соевой власти.
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И думаю все увидели чего стоят обещания власти и закон о запрете *маски-шоу* и рейдерском захвате предприятий которым так хвасталась ета бандитская власть всего несколько месяцев назад.
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У Генпрокуратурі Климова (співзасновник компанії "Нова пошта") ознайомили "з численними фактами порушень, які були виявлені в роботі відділень "Нової пошти". Зокрема це стосувалося пересилання у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин. Також до слідства надійшла оперативна інформація МВС щодо ймовірного ухилення від податків під час грошових переказів". https://tsn.ua/groshi/lucenko-zayaviv-pro-fakti-peresilannya-cherez-novu-poshtu-bezakciznogo-alkogolyu-ta-narkotikiv-1126479.html
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как я понимаю владельцы Новой Почты заплатили. Может просто ошибаюсь и просто кипишь прокуратурой поднят был зря
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛуценко подтвердил, что в ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта"
 
 
 
 
 
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