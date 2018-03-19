 Луценко подтвердил, что в ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта"

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении на сайте комапнии.
В сообщении отмечается: "19.03.2018 состоялась встреча Генерального прокурора Юрия Луценко с совладельцем группы компаний "Новая Почта" Вячеславом Климовым. Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 в компаниях группы, нарушений выявлено не было. Изъятые при обыске денежные средства клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены.
Юридическая служба группы компаний "Новая Почта" ответит на все вопросы Генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу.
В то же время Генеральный прокурор выразил обеспокоенность по поводу использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров. Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных грузов".
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.
March 16 at 3:12pm ·
Прокуратура області прозвітувала про проведення 15 обшуків в м. Вінниці. Проте були й інші, які пройшли поза увагою місцевої преси, хоча їх проведення було ініційоване самим головним слідчим управлінням Служби безпеки України. А обшукували вони не корупціонерів і не терористів, а офісний центр, де розміщуються ІТ-компанії. Я не буду вдаватися в оцінку кримінального провадження, в рамках якого це проводилось (це інша історія), лише в саму процедуру та наслідки діяльності наших правоохоронців. Так, в зазначеному триповерховому офісному центрі розміщуються три ІТ-компанії, які працюють, надають послуги, створюють продукт для різних іноземних замовників, які розраховуються з українськими ІТ-компаніями валютою. З цієї валюти сплачуються податки, заробітна плата і знову податки, і ці кошти витрачаються на території України. Тобто, можна сміливо стверджувати, що ці компанії оживляють економіку нашої держави.
Але повернемося до наших борців зі злочинністю. Вони приїхали з ухвалою одного з київських судів про проведення обшуку в офісному приміщені з метою вилучення електронних носіїв інформації, що використовуються для функціонування та адміністрування чотирьох сайтів. Ні кому належить майно, ні хто здійснює цю роботу в ухвалі не зазначено. Нагадаю, що в даному офісі знаходиться три різних ІТ-компанії. Працівники СБУ про це просто не хотіли чути. Приїхали керівники цих підприємств, подали усі документи, які підтверджують їх перебування в даному приміщенні, а також підтвердження, що жодного відношення до даних сайтів вони не мають. Але старшого по обшуку (як він сам себе назвав) це не цікавило. Як не цікавило й те, що, забравши техніку, він зупинить роботу ні в чому не винних компаній, тим самим зірвавши виконання іноземних контрактів. Одним словом, знищить підприємство.
Будь-які пропозиції щодо дослідження цієї техніки на причетність до роботи з зазначеними сайтами або надання можливості скопіювати інформацію з жорстких дисків та серверів відхилялися. Як юрист, я переконаний, що обшук був спрямований суто на зупинення (знищення) роботи компаній, а не на виявлення доказів. Я мовчу про хамську поведінку і впевненість у відсутності покарання. Так, буде проведено експертизу, встановлено, що обладнання і підприємства не мають жодного відношення до даних сайтів і все буде повернено. Але десь через рік-півтора, а то й більше.
Як результат - зупинена робота 3-х ІТ-компаній, зірвані міжнародні контракти, знищено більше 100 робочих місць ІТ-спеціалістів. А, як ми пам'ятаємо, один спеціаліст ІТ-індустрії забезпечує навколо себе близько 5 робочих місць. Це означає, що з вчорашнього дня 500 робочих місць канули в Літу.
Варіанти розвитку подій: 1) власники і керівники бізнесу зберуться з силами, відшкодують збитки замовникам і відновлять роботу, або 2) плюнуть на все, зберуть, що залишилось, разом з головним - інтелектом людей, які працюють у цій галузі і виїдуть за кордон. Будуть там сплачувати податки і створювати робочі місця. А ми залишимось тут з оравою таких СБУшників, чиновників, брудом, беззаконням і порожнім бюджетом.
Вчора телефонували ізраїльські партнери та запитували, як таке взагалі можливо. Я не знав, що їм відповісти. Але я думаю, що інвестиції в таку країну, при нашій правоохоронній та судовій (уже реформованій!!!) системі, не надходитимуть. І ті, хто може працювати інтелектуально і має здоров'я працювати фізично, покинуть нашу країну.
ГПУ - гниющий труп, с конца 2017г (точнее с 20го ноября) по закону лишена прежних "безмежних" полномочий, золотой жилы - функции следствия. Т.е. "никто и звут никак"
Но жить-то хочется как и раньше, паразитируя. Отсюда:
ГПУ открыла несколько сотен уголовных производств за неделю до утери права на расследования
https://zn.ua/UKRAINE/gpu-otkryla-neskolko-soten-ugolovnyh-proizvodstv-za-nedelyu-do-uteri-prava-na-rassledovaniya-278524_.html
Пятый отдел по расследованию особо важных дел главного управления Генеральной прокуратуры Украины одновременно с уголовным производством по делу "Новой Пошты" на закрытых судебных слушаниях открыл еще несколько сотен уголовных производств. Об этом сообщил общественный деятель и волонтер, основатель волонтерской организации "Народный проект", соучредитель Ассоциации народных волонтеров Украины и куратор "волонтерского десанта" в Министерстве обороны Украины Давид Арахамия, являющийся сооснователем и исполнительным директором украинской "дочки" американской ИТ-компании Template Monster.
"Этих уголовных производств на сегодня в открытых реестрах не существует. Оказывается, 20 ноября прошлого года ГПУ утратила право начинать расследования. Это конкретное уголовное производство по делу "Новой Пошты" было открыто в субботу, 18 ноября. И в эту же неделю несколько сотен закрытых уголовных производств были открыты этим "пятым отделом по расследованию особо важных дел главного управления ГПУ". То есть, создается некий "убойный отдел ГПУ", который обеспечивает прокуратуру, поскольку они больше не могут начинать следствие, работой на пару лет вперед", - заявил он.
В свою очередь, сооснователь группы компаний "Нова Пошта" Владимир Поперешнюк заявил, что у компании есть очень много вопросов к работе правоохранителей.
"Есть много фактов, которые свидетельствуют, что это не недоразумение и вызывают много вопросов к правоохранителям. Я уже ссылался на решение Печерского районного суда. Очень интересно, что это решение было выдано в рамках закрытого судебного заседания.
Заради справедливості: люба новина про корупцію в Україні повинна починатися так: -прихильники Петра Порошенка вкрали
-прихильники Петра Порошенка віджали
-кругова порука прихильників Петра Порошенка
-кумівство прихильників Петра Порошенко
-корупція прихильників Петра Порошенка
Только упоротый порохобот в такое поверит.
Одна из версий атаки на Новую почту - заказ топ-менеджеров Укрпочты, ныне подконтрольной Ахметову....
"Одна из версий атаки на Новую почту - заказ топ-менеджеров Укрпочты, ныне подконтрольной Ахметову.
Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский - выходец из ПУМБа Рината Ахметова. И уже завёл ПУМБ в качестве финансового супермаркета в почтовую сеть.
Зачем им конкуренты?
Облигации почты, в свою очередь, скупает ICU, президентского банкира Пасенюка.
О связях между Порошенко и Ахметовым, думаю, напоминать лишний раз не нужно.
Впрочем, у меня есть и другая версия - борьба за контроль над "налом", который идёт через НП.
Сейчас этот поток обслуживает финансовая компания Пост Финанс.
А после наезда Генпрокуратуры может начать обслуживать другая.
Например, у близкого к Луценко и Ложкину инвестбанкира Мазепы есть компания tyme."
Александр Дубинский
варианты
1-смена "пост финанса " на другую
2-отход доли "пост финанса" мутным типам
3-приход в НП порошенковой ICU
"вежливый отжим"
Да в ЕС их бы давно посадили , а в Румынии сделали бы Чаушеску
Хорошая продукция хорошего качества.
Это к доктору.
якщо для тебе "канфєти внє палітікі" ...
А рошеновские ем, потому что это все пропаганда.
Ты же пользуешься услугами Новой почты.
А там такие же барыги как и на рошене.
А если ты про какие то налоги, то вон люди говорят что Новая почта не платит или не доплачивает, а борцы с барыгами уже все на крик изошли про честных инвесторов.
Я тебе так скажу.
Кто им платит в ту сторону они и кричат.
Нормальным людям это не интересно, а ты можешь рошен не есть.
Ты же нераб.
144 реформы Порошенко заметили на Западе.
Після тривалих переговорів між ОЗУ "ГПУ" Луценка з представниками "Нової пошти", сторона "Нової Пошти" погодилась добровільно віддати частину свого бізнесу в ефективне управління Блоку Петра Порошенка.
Из Украины массово бегут бизнес и инвесторы. Режим Порошенко увеличил количество проверок для бизнеса в десятки раз, несмотря на заверение Гройсмана, что проверки уменьшились.
Сотни волонтерских организаций готовы поддержать "Новую почту" в случае неправомерных действий ГПУ, - Дейнега
"В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизным алкогольных товаров и наркотических веществ"
в 21:45 уже всё нормально, т.е. за эти 3 часа прошла случайная встреча или просто склероз ?
15 марта в 16:03 ·
Петр Порошенко отдал свой 5 канал в управление ФОПке
Управление медийным бизнесом президента чп-шник Багрий осуществляет за 330 гривен в месяц.))))))
И связан со скандальной Татьяной Засухой...
ПетиЦезаря, выше подозрений. любимая жена Пети... він (і ще декілька йому подібних) просто його господарі .