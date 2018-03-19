 Луценко подтвердил, что ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта"

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении на сайте комапнии.

В сообщении отмечается: "19.03.2018 состоялась встреча Генерального прокурора Юрия Луценко с совладельцем группы компаний "Новая Почта" Вячеславом Климовым. Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 в компаниях группы, нарушений выявлено не было. Изъятые при обыске денежные средства клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены.

Юридическая служба группы компаний "Новая Почта" ответит на все вопросы Генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу.

В то же время Генеральный прокурор выразил обеспокоенность по поводу использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров. Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных грузов".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.