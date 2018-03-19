 Луценко подтвердил, что ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта"

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении на сайте комапнии.
В сообщении отмечается: "19.03.2018 состоялась встреча Генерального прокурора Юрия Луценко с совладельцем группы компаний "Новая Почта" Вячеславом Климовым. Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 в компаниях группы, нарушений выявлено не было. Изъятые при обыске денежные средства клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены.
Юридическая служба группы компаний "Новая Почта" ответит на все вопросы Генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу.
В то же время Генеральный прокурор выразил обеспокоенность по поводу использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров. Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных грузов".
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.
Заради справедливості: люба новина про корупцію в Україні повинна починатися так: -прихильники Петра Порошенка вкрали
-прихильники Петра Порошенка віджали
-кругова порука прихильників Петра Порошенка
-кумівство прихильників Петра Порошенко
-корупція прихильників Петра Порошенка
Только упоротый порохобот в такое поверит.
Одна из версий атаки на Новую почту - заказ топ-менеджеров Укрпочты, ныне подконтрольной Ахметову....
Хорошая продукция хорошего качества.
144 реформы Порошенко заметили на Западе.
Після тривалих переговорів між ОЗУ "ГПУ" Луценка з представниками "Нової пошти", сторона "Нової Пошти" погодилась добровільно віддати частину свого бізнесу в ефективне управління Блоку Петра Порошенка.
Из Украины массово бегут бизнес и инвесторы. Режим Порошенко увеличил количество проверок для бизнеса в десятки раз, несмотря на заверение Гройсмана, что проверки уменьшились.
"В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизным алкогольных товаров и наркотических веществ"
в 21:45 уже всё нормально, т.е. за эти 3 часа прошла случайная встреча или просто склероз ?