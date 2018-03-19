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Все про:Луценко (6943) Новая почта (7)

 Луценко подтвердил, что ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта"

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что во время обысков в отделениях "Новой почты" следователи не нашли нарушений.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении на сайте комапнии.

В сообщении отмечается: "19.03.2018 состоялась встреча Генерального прокурора Юрия Луценко с совладельцем группы компаний "Новая Почта" Вячеславом Климовым. Юрий Луценко подтвердил, что в ходе обысков, проведенных 16.03.2018 в компаниях группы, нарушений выявлено не было. Изъятые при обыске денежные средства клиентов компании "Пост Финанс" будут возвращены.

Юридическая служба группы компаний "Новая Почта" ответит на все вопросы Генеральной прокуратуры и предоставит все необходимые материалы, что позволит принять законное решение по делу.

В то же время Генеральный прокурор выразил обеспокоенность по поводу использования перевозчиков в схемах транспортировки нелегальных товаров. Стороны договорились о разработке совместного плана действий с целью не допустить возможные случаи перевозок незаконных грузов".

Также читайте: "Разработали совместный план действий", - Луценко провел встречу с соучредителем "Новой почты" Климовым. ФОТО (обновлено)

Луценко подтвердил, что ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - Новая почта 01

Как сообщал Цензор.НЕТранее Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 16 марта, провела обыски в офисах компании "Новая Почта" в Киеве, Полтаве и Харькове.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056526
 
 
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Какие ошибки, завтра купит себе новые золотые часы.
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зійшлись на ціні за кришу і вдарили по рукам )
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Старший следователь лично расковырял унитаз. Интересно, что он там искал?
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Умора была,когда на последней игре Динамо ,луценко бегал и пресмыкался перед Кучмой и Суркисом младшим ,ну типичный бля борец с коррупцией ,погуглите - не пожалеете !!! Луценко подтвердил, что ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта" - Цензор.НЕТ 5972
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Да эти борцы с коррупцией она на каждом углу. Скоро будет оскопбительно такими словами людей называть.
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Что-то мне кажется, что цена за пересылку в "НП" вырастет...
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А навіщо було ГПУ проводити обшуки? До речі - а де митрик пук, котрий тут розпинався про купу порушень в "Новій Пошті"? Митрику - чрму не написав заяву в прокуратуру?
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А чего полезли туда скоты, если нарушений там нет?
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Ипаный клоун. Сколько э ему за такое решение откатили!
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Сколько человек уволены, за несанкционированные обыски.
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Л.И.С‏ @Snejiko_83 10 год10 годин тому

Заради справедливості: люба новина про корупцію в Україні повинна починатися так: -прихильники Петра Порошенка вкрали
-прихильники Петра Порошенка віджали
-кругова порука прихильників Петра Порошенка
-кумівство прихильників Петра Порошенко
-корупція прихильників Петра Порошенка
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Петін кум покращує інвестиційний клімат в Україні.. Потенційні інвестори вишикувалися в чергу..
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Генеральный прокурор проводит обыски в компании и лично едет договариваться с владельцами, после этого обьявляет что все нормально.
Только упоротый порохобот в такое поверит.
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Александр Дубинский‏ @alexdubinskyi

Одна из версий атаки на Новую почту - заказ топ-менеджеров Укрпочты, ныне подконтрольной Ахметову....
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Просто уже не смешно. Как это не нашли? Та в любой конторе можно найти навалом нарушений.
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иск в суд о защите чести и достоинства, а также о компенсации ущерба деловой репутации компании и морального ущерба сотрудникам компании будет?
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Крысина отпустили, новой почтой занялись. Дыбилы бля...
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Укр почти рахуйте що нема , а альтернатива ,яка реально працює для українців ,соєвих дратує .Цю злочинну рошен банду взагалі калашматить, якщо бачать що у когось поперло ,що тєма рабоча. В завісті соєві готові зїсти навіть особисті труси.

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То то я смотрю как тебя от шоколадной фабрики плющит, сразу видно что тема дохлая.
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А я купую.
Хорошая продукция хорошего качества.
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Да что ж такое-то Луценко подтвердил, что ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта" - Цензор.НЕТ 4251. У Луценка все выстрелы холостые. Или это он с бодуна маски-шоу устраивает. Пора за профнепригодность и ответ держать

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Кочєґар 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 2 ч.2 часа назад

Після тривалих переговорів між ОЗУ "ГПУ" Луценка з представниками "Нової пошти", сторона "Нової Пошти" погодилась добровільно віддати частину свого бізнесу в ефективне управління Блоку Петра Порошенка.
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ay‏ @Ray_net_ua 2 ч.2 часа назад
Из Украины массово бегут бизнес и инвесторы. Режим Порошенко увеличил количество проверок для бизнеса в десятки раз, несмотря на заверение Гройсмана, что проверки уменьшились.

Луценко подтвердил, что ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта" - Цензор.НЕТ 2381
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Отжали часть бизнеса или взяли деньгой... днище
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Во Югика прет, в 18:02 он говорил:
"В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизным алкогольных товаров и наркотических веществ"
в 21:45 уже всё нормально, т.е. за эти 3 часа прошла случайная встреча или просто склероз ?
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Стільки бабла хапнули, тепер і помилки можна признати. Сама порядність...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛуценко подтвердил, что ходе обысков в компании нарушений не обнаружено, - "Новая почта"
 
 
 
 
 
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