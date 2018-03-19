 Суд изменил меру пресечения харьковскому соратнику Медведчука Лесику на круглосуточный арест

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс МедиаПорт.

Коллегия судей под председательством Виктории Яковлевой отправила Андрея Лесика, подозреваемого в сопротивлении сотрудникам СБУ и причинении им легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 342 и ч. 2 ст. 345 УК Украины), под круглосуточный домашний арест до 4 мая.

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"Полный текст решения обещают выдать 24 марта. Я в шоке, честно говоря. Судьи апелляционного суда решили, что за преступление, которого я не совершал, недостаточно взять меня на поруки, а обязательно нужно, чтобы я был под круглосуточным домашним арестом", — прокомментировал Андрей Лесик.

Напомним, с 15 декабря 2017 года Лесик находился под стражей как подозреваемый в деле о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Дело о сепаратизме прокуратура передала в суд и 1 марта 2018 года просила продлить меру пресечения Лесику, но суд вернул обвинительный акт прокуратуре и освободил подозреваемого из-под стражи.

Уже 5 марта Лесику предъявили новое подозрение - по факту сопротивления сотрудникам СБУ. Конфликт произошел в областной больнице 8 декабря 2017 года, когда силовики попытались в палате вручить Андрею Лесику ходатайство об избрании меры пресечения по делу о сепаратизме. Обвинение уверяет, что есть достаточно доказательств вины Лесика в сопротивлении сотрудникам правоохранительного органа.

Прокуратура потребовала ареста Лесика, но Дзержинский райсуд отпустил его на поруки народного депутата.