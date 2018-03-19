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Все про:СБУ (12256) сепаратизм (11081) суд (20672) домашний арест (25) Лесик (5)

 Суд изменил меру пресечения харьковскому соратнику Медведчука Лесику на круглосуточный арест

Апелляционный суд Харьковской области не удовлетворил жалобу прокуратуры и не взял под стражу лидера харьковского "Украинского выбора" Андрея Лесика.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс МедиаПорт.

Коллегия судей под председательством Виктории Яковлевой отправила Андрея Лесика, подозреваемого в сопротивлении сотрудникам СБУ и причинении им легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 342 и ч. 2 ст. 345 УК Украины), под круглосуточный домашний арест до 4 мая.

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"Полный текст решения обещают выдать 24 марта. Я в шоке, честно говоря. Судьи апелляционного суда решили, что за преступление, которого я не совершал, недостаточно взять меня на поруки, а обязательно нужно, чтобы я был под круглосуточным домашним арестом", — прокомментировал Андрей Лесик.

Напомним, с 15 декабря 2017 года Лесик находился под стражей как подозреваемый в деле о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Дело о сепаратизме прокуратура передала в суд и 1 марта 2018 года просила продлить меру пресечения Лесику, но суд вернул обвинительный акт прокуратуре и освободил подозреваемого из-под стражи.

Уже 5 марта Лесику предъявили новое подозрение - по факту сопротивления сотрудникам СБУ. Конфликт произошел в областной больнице 8 декабря 2017 года, когда силовики попытались в палате вручить Андрею Лесику ходатайство об избрании меры пресечения по делу о сепаратизме. Обвинение уверяет, что есть достаточно доказательств вины Лесика в сопротивлении сотрудникам правоохранительного органа.

Прокуратура потребовала ареста Лесика, но Дзержинский райсуд отпустил его на поруки народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3056525
 
 
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это чел Мертвечука, ходил по канала раша тв- орт , на передачи время покажет и чмырил Украину ....его надо сажать ..https://www.youtube.com/watch?v=ZoYFvj8zo7g
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Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя,ЛЕСИК наш ПРЕЗИДЕНТ !!!!
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Ну ось і вся порохосранська влада. За це Майдан стояв? За це загиблих на разі і в АТО ви шануєте порошенківці? То шо? Я вас тварюк питаю які за парашушенка?
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если б єто біло про саакашвили или тимошенко..то уже на 10 страниц насрали бы..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд изменил меру пресечения харьковскому соратнику Медведчука Лесику на круглосуточный арест
 
 
 
 
 
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