 США не удивили результаты выборов в России, Трамп не будет поздравлять Путина, - Белый дом

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Рейтерс.

Представитель Белого дома Хоган Джидли сообщил журналистам, находившимся на борту президентского самолета, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.

"Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам", - сказал Джидли.

"Мы не удивлены результатом", - отметил чиновник, комментируя результаты выборов.

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