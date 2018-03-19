 США не удивили результаты выборов в России, Трамп не будет поздравлять Путина, - Белый дом

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Рейтерс.
Представитель Белого дома Хоган Джидли сообщил журналистам, находившимся на борту президентского самолета, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.
"Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам", - сказал Джидли.
"Мы не удивлены результатом", - отметил чиновник, комментируя результаты выборов.
https://www.facebook.com/makarevichav/posts/2099549843395181
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а если выбрали бы шизофреника жирика-то шо все бы поздравляли наперебой? Там одны выродки в кандидаты.Ну может,один Явлинский более-менее.Но у него шансов аж полтора процента нарисовали...Хотя как на самом деле ..х.з.....Сомневаюсь что у хуйла такой высокий рейтинг...
https://twitter.com/MBKhMedia/status/975350083930742786
твой вскукарек уже услышали..
Куда тебе идти и наслаждаться славой,надеюсь,ты поняло.
- о, хеллоу!
- да, это я. поздравлять будете?
всі ваші революції війни і інша... мудота - просто смішна
и руку как то повело
само собою дописалось
уйло
Путина поздравили президенты: Молдовы, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Сербии, Ирана, Боливии, Венесуэлы, гауляйтер Абхазии...
Интернационал изгоев почти в полном составе. Ын только что-то запаздывает...
Наверное интернет за неуплату рубанули.
Опыт последних 20 лет показывает,что в мирное время невозможно иметь в Европе сильное коммунистическое движение до такой степени,чтобы большевистская партия смогла бы захватить власть,диктатура этой партия становится возможной только в результате большой войны и мы сделаем свой выбор и он ясен.Наша задача заключается в том,чтобы Германия смогла бы вести войну как можно дольше.Дожидаясь своего часа СССР будет оказывать помощь нынешней Германии,снабжая её сырьём и продовольствием.Нужно сделать так,чтобы эта война длилась как можно дольше в целях изнурения двух сторон.Именно поэтому мы должны согласиться на Договор между СССР и Германией и работать над тем,чтобы эта война объявленная Германией длилась максимальное количество времени.
Особый Архив СССР.Фонд 7,Опись 1,Документ №1223.
Со своими разберёмся.
Про своих не забывай.
Источник:https://censor.net.ua/n3056524
Пока вы Господа из-за океана,поймёте,что хуйло-полный отморозок-может быть уже поздно.
А следовательно-и "работать" никому ни с кем не придётся и "где можно",и где не можно".
Сирия. Арфин
Операция турецких войск в сирийском кантоне Арфин - закончена. Казалось бы, нас это должно касаться меньше всего, но это лишь на первый взгляд. Собственно говоря, Турция показала свою решимость и гибкость в избавлении от угроз, которые считала критическими. Напомним, турки не сильно интересовались борьбой с ИГИЛ, хотя и предоставляли свою территорию для логистики сил коалиции. Куда больше их интересовала борьба с курдами, которая длится десятилетиями и не раз переходила в жесткие фазы. Еще до войны в Сирии Турция содрогалась от террористических атак «курдской рабочей партии» во главе с одиозным лидером Абдуллой Оджаланом. Собственно говоря, само название этой политической силы говорило само за себя. Курды боролись и борются сейчас за создание своего национального государства за счет части территорий Ирака, Турции и Сирии. Рабочей эта партия называлась потому, что изначально поддерживалась усилиями Совка. Тогда Москве было плевать на курдов, как таковых, на их стремление к созданию государства и прочие вещи. Куда важнее было иметь на территории одного из членов НАТО свою разветвленную сеть агентуры и боевиков, которых можно было использовать как в качестве давления на Анкару, так и в случае возможного конфликта. То есть, турки легко могли перекрыть Босфор и парализовать ЧФ, а кроме того, в разное время на территории Турции размещались различные виды ЯО. Для совка такая ситуация была очень опасной и он компенсировал ее путем поддержки сепаратистского движения, активизируя его деятельность в нужный момент. Турки это понимали, а потому сохраняли взвешенное отношение к совку и передвижениям его флота через проливы.
Как это часто бывает, очень длительное противостояние, а особенно - по национальному признаку, не проходит бесследно и становится чем-то вроде пожара торфяника. Где-то под поверхностью остается источник огня и как только обстоятельства позволяют, он вспыхивает с новой силой и выходит на поверхность. Так случилось и с курдами. Война в Сирии дала новый толчок для активизации деятельности, а потоки оружия, которые пошли по региону, трансформировали партизанское, склонное к терроризму, движение в хорошо организованную боевую структуру.
Понятно, что такой поворот событий Турции никак не улыбался, поскольку вооруженные и хорошо организованные отряды курдской армии расположились вдоль южной границы Турции почти сплошной полосой. То есть, сопредельные районы Сирии, де-факто, стали курдской территорией, со всеми вытекающими последствиями.
Учитывая тот факт, что официальные власти Сирии, в лице Башара Асада, уже давно утратили контроль над большей частью территории страны, то вести с ним диалог по поводу курдов - не имело смысла в принципе, а потому Анкара решила решать вопрос прямо, без пустых общений с Асадом.
Но фокус в том, что РФ изначально имела свои интересы в Сирии, в частности - давление на Турцию из-за ее отказа от прокладки по своей территории газопроводов конкурентов из Азербайджана и Средней Азии в Европу и напротив - прокладку собственных трубопроводов. Поскольку речь шла о том, чтобы Турция стала транзитом трубы в Европу, то важно было, чтобы она продвигала идею российского газопровода на Балканы. Но у Турции самой очень непростые отношения с Европой, а лоббирование российских интересов ей и вовсе не улыбается. Поэтому РФ жаждала получить не просто рычаг давления на Анкару, но дубину, которой она могла бы подправлять ее курс.
Не удивительно, что решив открыто и активно принять участие в сирийской войне, Москва подняла свои старые агентурные дела и возобновила свои отношения с курдами. Поскольку курды оказались довольно хорошо организованными и мотивированными, то представляли собой серьезную силу в регионе. Штаты, со своей стороны, тоже включились в игру с курдами и смогли привлечь на свою сторону солидную их часть. Это было сделать не сложно потому, что в нынешнем виде, курдское движение являет собою не слишком монолитную конструкцию.
Настойчивость турок в образовании буфера в Сирии (которая уже и так развалилась), безусловна и очевидна. А вот гибкость они стали демонстрировать в применении гибридной тактики с Москвой. Поскольку Путину важнее всего было всунуть в Турцию свою трубу, это и стало его слабым местом. Эрдоган умело манипулировал этим обстоятельством и заставил Москву «кинуть» своих курдских союзников. В итоге, у турок появилась возможность по захвату приграничных сирийских территорий, занимаемых курдами.
Операция по оккупации кантона Африн длилась около полутора месяцев и шла без спешки и рекордных темпов. Это говорит о том, что турецкая армия таки переняла принципы ведения боевых действий НАТО. Вариант «любой ценой» остался у РФ, а турки шли медленно и уверенно: «продвинулись - закрепились». При этом, россияне несколько раз вводили и выводили свой контингент «военной полиции» в центр провинции, город Африн. Наверное, расчет был на то, что само присутствие российских военных не даст военным и прокси Анкары совершить окончательный захват провинции. Но турки не спешили захватить цент кантона, а постепенно сжимали кольцо вокруг него и, что важно - оставили гуманитарный коридор, находившийся под огневым контролем турецкой артиллерии. То есть, при любых раскладах, просто ходом боевой операции турки исключили обвинение себя в геноциде местного населения, ибо пример РФ и Ирана показал, как не надо делать.
В итоге, из города и окрестностей смогли выйти основные силы курдской вооруженной группировки, а перед ними смылись и россияне. Это - важный опыт, который пригодится нам при освобождении крупных населенных пунктов Донбасса и Крыма. Хотя, скорее всего, с Крымом будет не так, как с Донбассом, о чем говорит его география. Но это будет несколько позже, а пока - кантон Арфин уже полностью перешел под контроль ВС Турции.
Комментируя ход операции «Оливковая ветвь», по созданию буферной зоны на границе с Турцией, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью британскому телеканалу SKY News заявил о том, что турецкая армия будет обеспечивать стабильность и безопасность в регионе. При этом, все вопросы жизнедеятельности этих территорий будут обеспечиваться органами местного самоуправления. Также спикер заявил, что от режима Асада Турция не ожидает никаких положительных шагов, относительно населения этих регионов, что можно расценивать, как заявку на присутствие здесь ВС Турции на неопределенно долгое время.
Из этого вытекает два важных следствия. Первое состоит в том, что де-факто, Сирия уже перестает существовать как независимое государство, пусть и раздираемое войной. Надо заметить, что Анкара неоднократно и последовательно указывала на то, что неподъемный груз преступлений, совершенных Асадом против населения страны, исключает возможность ведения с ним переговоров о будущем страны. То есть, еще два или три года назад было четко артикулировано, что Асаду следует уходить для того, чтобы вместе с собой и своей репутацией военного преступника не утопить и страну. Однако Асад решил пожертвовать Сирией, ради сохранения собственной шкуры, в чем его поддерживает и Москва. Сейчас уже очевидно, что ни силы Коалиции, ни Турция не станут ни разговаривать с Асадом, ни возвращать под его контроль занятые территории. Тут в Кремле могут рассмотреть очертания недалекого будущего РФ, которую Путин уже очевидно тянет на дно вслед за собой.
Второе следствие - более прагматично. Турция завершает формирование буферной зоны в районах, которые находились под РФ и ее прокси. Далее будет курдский пояс, который работает со Штатами. Там будут многослойные договоренности, но Турция получит то, что хочет, может, в меньшем объеме, но, скорее всего - без боя. Однако тут важнее то, что Москва лишается курдской удавки для Анкары, а это значит, что она может стряхнуть с себя те дурно пахнущие договоренности, которые пришлось достигать с Москвой, в том числе и по трубе.
В сухом остатке получается, что Москва влезла в Сирию, преследуя свои газовые интересы, но потерпела поражение. Газпром уже объявил новую программу сокращения расходов, просто потому, что перспективы становятся в стиле: «Вид на Мадрид» и надо готовиться затягивать пояса аж до позвоночника. Но есть и геополитические последствия. Преследуя коммерческие интересы Газпрома, Москва разрушила Сирию как физически, так и политически. Борьба с ИГИЛ никогда не была приоритетом Путина, ибо это - его порождение, а вот Сирию убил он лично.
Это произошло на глазах всего мира и теперь каждый будет иметь перед глазами пример, что значит «принимать помощь Москвы». Разодранная на части и разрушенная, в зоне оккупации РФ, Сирия - визитная карточка Путина, Москвы и РФ. Помощь лепрозория очень скоро станет синонимом проклятия.
Далее - режим версии.
Таким образом, на прошедшей неделе возникла новая конфигурация расстановки сил в Сирии. Уже сейчас юг Турции получил подушку безопасности. Часть ее обеспечена собственными силами Анкары, а вторую можно считать таковой, поскольку союзные Штатам курды, в зоне ответственности коалиции, однозначно не станут обострять отношения с Турцией. Осталось несколько небольших мест, которые еще не контролируются ни Турцией, ни коалицией, и на этих узких участках уже можно не спеша решать вопросы безопасности, хоть с оккупацией, хоть без таковой. То есть, турки получили то, что хотели и теперь им плевать на Асада, иранцев и россиян. Штаты сделали то же самое, имея буфер между асадом-россиянами-иранцами и Ираком, где они плотно закрепились. Как уже известно, этот буфер, кроме всего, наполнен нефтью и газом, и практически все запасы Сирии находятся под контролем коалиции. Под россиянами и иранцами остались разграбленные и разрушенные ими же самими районы Сирии, которые никому особенно не нужны ни для каких целей. Исключение составляет юг, который примыкает к Израилю. Эта местность очень привлекает иранские силы, для подготовки атак на Израиль. Тель Авив - в курсе этих планов, о чем свидетельствуют регулярные рейды израильской авиации. Есть мнение, что когда Штаты и Турция окончательно закрепятся на своих зонах оккупации, Израиль сформирует собственный буфер, как это ранее было с Голанскими высотами. Для этого он может использовать любую провокацию с территории Сирии, скорее всего, исполненную персами. На этом и закончится конфигурирование новой реальности Сирии. Это ей будет плата за Асада.
Но это - локальный аспект большой игры. Об этом говорят некие факты передислокации кораблей Шестого Флота США в район, западнее острова Кипр, а восточнее Кипра уже развернулась группировка флота РФ, состоящая из всего, что может быть на плаву и представлять хоть какую-то военно-морскую силу. Ситуация приобретает почти однозначную трактовку после усиления американской группировки экспедиционной группой Корпуса Морской Пехоты США, состоящей из нескольких десантных кораблей.
Наблюдатели утверждают, что все это похоже на подготовку наземной операции в Сирии. Но если таковая состоится, то кто же станет противником этой группировки? И тут еще раз приходится вспомнить о Турции и принадлежащих ее черноморских проливах. Как только они закроются, то весь российский флот, наземная и воздушная группировка в Сирии станет просто камикадзе.
Но тут возникает резонный вопрос о том, с чего бы это Турции делать подобное движение? Ответ лежит на поверхности: потому, что теперь она может это сделать, ибо от Москвы ей уже ничего особенно и не нужно. Однако, это лишь половина ответа, а вторая его часть может состоять из обязательства поступить именно таким образом. Это обязательство вполне может возникнуть и вот почему.
Как известно, прямо сейчас Лондон поднял флаг в крестовом походе против Москвы. Формальные заявления, на сей счет, уже сделаны. В частности, Лондон уже заявил о том, что располагает исчерпывающими данными о том, что боевое отравляющее вещество, примененное на территории Великобритании против ее граждан в течение последних десяти лет, доводилось до кондиций оружия соответствующими структурами РФ. То есть, там имеются все необходимые доказательства, которые однозначно приняты союзниками Великобритании как достоверные. Но сверх того, в Лондон прибыла специальная комиссия из соответствующих международных экспертных организаций, которые сделают свой вывод как о самом отравляющем веществе, так и об его изготовителе. Есть данные о том, что работа группы займет около двух недель.
Именно о результатах работы этой группы Ангела Меркель и сказала, что надо подождать результатов. Это не пустые слова, ибо в случае подтверждения результатов расследования британских следственных органов и уличении РФ в применении ХО на территории Соединенного Королевства, против ее граждан, будет формализован факт агрессии РФ против Великобритании, а ст. 5 Устава НАТО еще никто не отменял. И если Великобритания объявит о нападении на себя со стороны РФ, то все страны Альянса (включая и Турцию) будут обязаны встать на защиту своего союзника. Тут нет вариантов или желаний. В этом случае, объединенное командование НАТО будет принимать решение о том, каким именно образом реагировать на агрессию. В таком случае, проливы закроются мгновенно.
Подобное развитие ситуации предполагает формальный ответ НАТО и он может быть изложен в виде ультиматума и в Москве уже понимают реальную возможность развития событий. Именно поэтому между Кипром и берегом Сирии, сосредоточена группировка военно-морского флота РФ и по этой же причине, сегодня Путин объявил о призыве резервистов «на двухмесячные сборы». В общем-то, сегодня в РФ объявлена мобилизация.
Что может быть дальше, можно предположить из того, что в принципе может предпринять Запад. Скорее всего, Путину могут дать короткий срок для эвакуации всех своих войск, наемников и прокси из всех зон конфликтов, где они задействованы, включая Украину, вместе с Крымом, Сирию, Судан и прочие экзотические места. После этого - может начаться более или менее кровавое вышибание этой дряни в направлении мокшанских болот. Мол: «кто не заховался - я не виноват».
То есть, всех устроит, чтобы федерация ушла в свою вонючую нору и заткнулась. Причем, ее границы извне никто не собирается нарушать, а внутри этого лепрозория они могут себе назначать хоть императора, хоть фараона. Это уже никому не будет интересно. Главное, чтобы они убрались на свою территорию. После этого надо будет очертить это гиблое место тремя кругами, обложить чесноком и обрызгать святой водой или чем там брызгают.
Кстати, у нас тоже идет призыв первой волны мобилизации. Так что события разворачиваются стремительно и только что они перешли в новую фазу повышенной активности.
Возможно, все начнет разрешаться без указанной последовательности событий, возможно, проиграется их часть, но похоже на то, что Запад готовится к реализации программы «премиум». А тем временем, по Сибири идут эшелоны с китайскими дивизиями.
антиколорадос