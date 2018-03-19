 Мы обеспокоены намерениями Украины восстановить военную часть в Берегово, - МИД Венгрии

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Hirado.hu.
Как сообщает издание, П.Сиярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения.
Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство. "Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - цитирует П.Сиярто "Европейская правда".
Как сообщалось, 16 марта 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что венгерские партнеры последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ на Закарпатье, вплотную приблизилась к "красной линии".
Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.
В СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.
Источник: https://censor.net.ua/n3056523
Не о себе говорю, я этих контрактов ужу достаточно на заключал и отмотал.
Кроме того, не оаз бввал в Берегово... Люди мерзкие и отношение к Украине отвратительное, а кацапов очень любят. Короче, задрали эти нацмены капитально.... Украинский не хотят учить, живут по венгерским законам и получают деньги оттуда, в т.с. на саботаж и будущие шатания и волнения. Надо туда заселить наших военных с их семьями, и выделить там им жилье и землю. Это земля наша, украинская.
Похоже, что устами венгров давно говорит москва. Ну, совсем так непалевно.
Но зато мы разрешаем Венгрии развернуть у наших границ 10 000 конных гонведов.
- чомусь Україна не поспішає їм це нагадати ...
«Карпатська січ» поповнила свій склад добровольцями, в основному демобілізованими солдатами чехословацької армії з місцевого населення, і, маючи в своєму складі 10-12 тис. погано озброєних бійців, спробувала чинити опір. Основного удару угорці завдали по лінії Ужгород - Перечин, прагнучи цим відрізувати Карпатську Україну від Словацької республіки. Угорська армія наштовхнулася на сильний опір біля села Горонда, де сотня «січовиків» М. Стойка утримувала оборону впродовж 16 годин.
Важкі бої йшли за міста Хуст і Севлюш, який неодноразово переходив з рук в руки. Найбільш кровопролитним став бій на підступах до Хуста, на Красному полі. За даними угорських архівів, в цьому бою з боку «січовиків» загинуло 230 чоловік, а з угорської - 160. Опір «січовиків» загрожував затягуванням бойових дій, але на допомогу угорцям прийшли поляки, які почали свій наступ відУжоцького перевалу.
Это хорошо, что Украина разместит там воинскую часть, значит зеленых человечков Венгрии там уже не будет.
Важно также, чтобы в этой части не было местных венгров, а то получится как в Крыму.