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Все про:армия (6801) Венгрия (572) Закарпатье (1310)

 Мы обеспокоены намерениями Украины восстановить военную часть в Берегово, - МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово,

 Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Hirado.hu.

Как сообщает издание, П.Сиярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения.

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Глава МИД Венгрии добавил, что объяснение Минобороны Украины о том, что этот шаг необходим из-за угрозы территориальной целостности страны, вызывает еще большее беспокойство. "Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это", - цитирует П.Сиярто "Европейская правда".

Как сообщалось, 16 марта 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что венгерские партнеры последними заявлениями, в частности, о миссии ОБСЕ на Закарпатье, вплотную приблизилась к "красной линии".

Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

В СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056523
 
 
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Извини, похоже ошибся. Конечно же не Петер. Путер, мать мать, угомонись.
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На своей территории делаем что хотим, там что армия наступательная располагаться будет? - нет, вот все пусть идут нах
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Министру иностранных дел Венгрии Петеру Сияртопосвещаеццо :

Источник: https://censor.net.ua/n3056523
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В мене є план на контракт і на призов. 2 чоловіка на контракт, і один чоловік на призов. Порохоботи - то як? Но ер телефону скину. Навіть свого. Жінки тоже підуть. То як? Підете воювати за Україну? Чи ви тільки нас туди відсилаєте пісюнці? Я дуже серйозно вас питаю. Повірьте. То шо?
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Контракт подразумевает проф.службу, а для профессии вы очень мало платите...
Не о себе говорю, я этих контрактов ужу достаточно на заключал и отмотал.
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Це так. Від 7000- 8000 тисяч у місяць. А це 10000 плюсом на передку. Але діма кук задумався.....гнида короче він.
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это практически вдове меньше чем у нас можно по белой получать простым рабочим на заводе... Походу, армию комплектую жителями сел с депресивных регионов?
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сколько сейчас рядовому предлагают? К примеру на Фишере у нас 15-ть, на Ядзаки примерно 10, на швейных фабриках вообще 16-ть. Что бы заинтересовать службой, надо предложить хотя бы в 2 раза больше, а сколько сейчас реально (вне зоны АТО)?
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а що не сформують по призову? частково контрактників, частково по ротації? + офіцери після училищ. То, що не набереться на дві роти?
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в/часть сформировать нет никаких проблем. Офицерский корпус в приказном порядке наберут, сержантов, тоже контрактников нагонят, а рядових по призыву, привезут, к примеру из Полтавской области. Там больше вопросы земельного и т.п. характера. Я выше скинул ссылку на обсуждение вопроса с местным органом самоуправления...
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Не нравится? Тогда попридержите своих йобиков и сами не будьте ими. Украина не для нападения там военную часть будет держать, а для того, чтоб вы были поприветливей.
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мы ж скоро будем в одном общем военном блоке під назвою НАТО
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А мы беспокоимся за нерушимость границ Украины.
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как это "восстановить"???, там будет ТРИ!, новых!!!!
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Я как бы не ксенофоб, хлопці, но скажу откровенно, мадяры людьми никогда не были... Теща моя, Царство ей Небесное, умерла в конце прошлого года в возрасте 81, была живым свидеиелем тех зверств, которые они вытворяли, когда с фашистами зашли на черниговщину. Она была ребенком, но никогда не забудет беспредел мадяр. Немцы поначалу не были зверями, а мадяры резали, насиловали и обворовывали украинских крестьян после вторжения. Подробности даже не хочу пересказывать...
Кроме того, не оаз бввал в Берегово... Люди мерзкие и отношение к Украине отвратительное, а кацапов очень любят. Короче, задрали эти нацмены капитально.... Украинский не хотят учить, живут по венгерским законам и получают деньги оттуда, в т.с. на саботаж и будущие шатания и волнения. Надо туда заселить наших военных с их семьями, и выделить там им жилье и землю. Это земля наша, украинская.
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Обеспокоены тем, что воюющая страна восстанавливает свою обороноспособность?
Похоже, что устами венгров давно говорит москва. Ну, совсем так непалевно.
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Вот суки, не могли промолчать. Теперь придется бригаду еще дополнительно броней усиливать.

Но зато мы разрешаем Венгрии развернуть у наших границ 10 000 конных гонведов.
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Я очень обеспокоен, да что там обеспокоен, очень озабочен, что у вас, мадьяры, есть войска на вашей территории. И мы тоже очень не довольны этим. Будем мериться пиписьками? Если да, то вы заведомо в оффасайдерах, соседушки.
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У нас есть поговорка: "Якщо маєш друга мадяра, то тобі і ворога не потрібно".
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"Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это",угроза Киеву и Украине исходит от самого прокуйлового йобика всериято,который блокировал встречу Украина-НАТО,,,800 человек маловато...
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Мадяры пусть лучше вспомнят, как они оккупировали Закарпатье в марте 1939 г. по согласованию с Гитлером. "Могут повторить" по указке Хуйла? Тогда получат третье "Взятие Будапешта" (обратите внимание на цвета колодки этой медали):
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Мадяры пусть лучше вспомнят, как они оккупировали Закарпатье в марте 1939 г.

- чомусь Україна не поспішає їм це нагадати ...
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Как-то пох на венгерскую обеспокоенность... А батальон стоять будет. Будет мало-добавим...
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А ви як думали всю дорогу нам мутити, не вийде.
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Был бы молодым, пошел бы служить туда. Там вода хорошая, целебная, а люди гавно. Тому що мадяри.
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1939.

«Карпатська січ» поповнила свій склад добровольцями, в основному демобілізованими солдатами чехословацької армії з місцевого населення, і, маючи в своєму складі 10-12 тис. погано озброєних бійців, спробувала чинити опір. Основного удару угорці завдали по лінії Ужгород - Перечин, прагнучи цим відрізувати Карпатську Україну від Словацької республіки. Угорська армія наштовхнулася на сильний опір біля села Горонда, де сотня «січовиків» М. Стойка утримувала оборону впродовж 16 годин.
Важкі бої йшли за міста Хуст і Севлюш, який неодноразово переходив з рук в руки. Найбільш кровопролитним став бій на підступах до Хуста, на Красному полі. За даними угорських архівів, в цьому бою з боку «січовиків» загинуло 230 чоловік, а з угорської - 160. Опір «січовиків» загрожував затягуванням бойових дій, але на допомогу угорцям прийшли поляки, які почали свій наступ відУжоцького перевалу.

Мы обеспокоены намерениями Украины восстановить военную часть в Берегово, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 5024
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Один батальон и мадьяры поняли что зелёных человечков не будет..
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Как сообщает издание, П.Сиярто беспокоит, что украинская армия намерена разместить батальон численностью около 800 человек в городе с высокой долей венгров среди населения.

Это хорошо, что Украина разместит там воинскую часть, значит зеленых человечков Венгрии там уже не будет.

Важно также, чтобы в этой части не было местных венгров, а то получится как в Крыму.
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Холуи ху@ла, гореть им в аду, контрабандистам и 5 колонне мордора. Берегове наш!
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Давно пора показать этих йобикам куда дорога накуй ведет..пфф)))
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Министру иностранных дел Венгрии Петеру Сиярто посвещаеццо :
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы обеспокоены намерениями Украины восстановить военную часть в Берегово, - МИД Венгрии
 
 
 
 
 
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