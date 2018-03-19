 ООН не имеет права закрывать глаза на поставки Россией оружия на Донбасс, - представительство Украины при ООН

С соответствующим заявлением выступил во время заседания в штаб-квартире ООН заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Реагирование на огромный дестабилизирующий фактор незаконного перемещения обычных вооружений, в том числе легкого и стрелкового оружия, продолжает иметь чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности. В этой связи мы не можем не вспомнить о продолжающейся военной агрессии России против Украины", - заявил Витренко на заседании Подготовительного комитета Третьей обзорной конференции Программы действий ООН по предотвращению и противодействию незаконной торговле легкими вооружениями и стрелковым оружием.

По его словам, эти насильственные действия "обусловливают незаконное перемещение вооружения, что в свою очередь провоцирует дальнейшую эскалацию агрессии".

Витренко подчеркнул, что Украина, к сожалению, вынуждена регулярно приводить на международных форумах факты агрессии и незаконной деятельности соседнего государства. "Деятельность РФ приводит к поступлению огромных партий оружия, в том числе легкого и стрелкового, незаконным вооруженным формированиям, действующим на временно оккупированных территориях Украины", - отметил представитель украинской дипломатической миссии.

Украинский дипломат отметил, что Россия "полностью игнорирует постоянные призывы международного сообщества установить эффективный пограничный контроль" и продолжает обеспечивать поток нелегального оружия и боеприпасов через временно неконтролируемый сегмент украинско-российской границы.

"Эти незаконные действия сознательно дестабилизируют не только субрегиональную, но и целостную европейскую безопасность и стабильность... ООН не имеет права закрывать глаза на эту опасную ситуацию", - призвал представитель Украины в ООН.