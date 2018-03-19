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 Политика Украины
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 ООН не имеет права закрывать глаза на поставки Россией оружия на Донбасс, - представительство Украины при ООН

Украина обратила внимание ООН на незаконных действиях России, которая обеспечивает масштабные потоки вооружений через российско-украинскую границу на оккупированную часть Донбасса.

С соответствующим заявлением выступил во время заседания в штаб-квартире ООН заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Реагирование на огромный дестабилизирующий фактор незаконного перемещения обычных вооружений, в том числе легкого и стрелкового оружия, продолжает иметь чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности. В этой связи мы не можем не вспомнить о продолжающейся военной агрессии России против Украины", - заявил Витренко на заседании Подготовительного комитета Третьей обзорной конференции Программы действий ООН по предотвращению и противодействию незаконной торговле легкими вооружениями и стрелковым оружием.

По его словам, эти насильственные действия "обусловливают незаконное перемещение вооружения, что в свою очередь провоцирует дальнейшую эскалацию агрессии".

Витренко подчеркнул, что Украина, к сожалению, вынуждена регулярно приводить на международных форумах факты агрессии и незаконной деятельности соседнего государства. "Деятельность РФ приводит к поступлению огромных партий оружия, в том числе легкого и стрелкового, незаконным вооруженным формированиям, действующим на временно оккупированных территориях Украины", - отметил представитель украинской дипломатической миссии.

Украинский дипломат отметил, что Россия "полностью игнорирует постоянные призывы международного сообщества установить эффективный пограничный контроль" и продолжает обеспечивать поток нелегального оружия и боеприпасов через временно неконтролируемый сегмент украинско-российской границы.

"Эти незаконные действия сознательно дестабилизируют не только субрегиональную, но и целостную европейскую безопасность и стабильность... ООН не имеет права закрывать глаза на эту опасную ситуацию", - призвал представитель Украины в ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3056522
 
 
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Витренко. Хм... это уже третий, что ли? Та скока ж их? Вот Луценок- всего двое. Ига и Юга. А вот эта тётя, хочет их переполовинить:
КИЇВ. 19 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко звернулась до Президента України Петра Порошенка з вимогою звільнити Генерального прокурора України Юрія Луценка. Про це вона написала у своєму Facebook, передає УНН. (с)
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То все мелочи！ Баба Яга третьего тысячелетия вон в четверг обещает показать всем шокирующее видео по Савченко！
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Ну, да! Почему-то не в среду, а в четверг! А почему бы не завтра??? Интригуют, понимаешь...
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Ваші дії? Бо петро якось бздить відвойовувати Донбас. Та і час він програв. Виросло вже там покоління дібілоїдів які ненавидять Україну. Це так нажаль....
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ООН надо переименовать в ППР... посидели, поп@здели, разошлись...
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поднимите мне веки,а то я Раисю не вижу...
ООН не имеет права закрывать глаза на поставки Россией оружия на Донбасс, - представительство Украины при ООН - Цензор.НЕТ 5090
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Что значит "не имеет право закрывать глаза ? ООН умерлоо и закрыло глаза...
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по факту получается, что уже 4 года как "имеет". И ваще в оон мордор имеет право вето. Или лишать право вето (это маловероятено) или продолжать годами в том же духе сотрясать воздух в перерывах между ланчами (а вот это уже может быть)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныООН не имеет права закрывать глаза на поставки Россией оружия на Донбасс, - представительство Украины при ООН
 
 
 
 
 
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