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Все про:НАБУ (2197) суд (20672) САП (722)

 Лишь треть из направленных в суд 120 дел рассматривается по существу, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

Среди более 120 дел, расследуемых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и направленных по состоянию на 28 февраля в судебные инстанции прокурорами САП, только треть рассматривается служителями Фемиды по существу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По примерно полусотне производств не прошли даже подготовительные заседания. "Причем в некоторых из них дата такого заседания не назначается более года", - отмечают в бюро.

Как пример приводят дело по обвинению судьи Октябрьского районного суда Днепра, очередное подготовительное заседание по которому назначено на 22 марта 2018 года. Через почти 13 месяцев с момента направления обвинительного акта (30.01.2017) была изменена подсудность дела, трижды менялась коллегия судей, еще несколько раз заседания переносились из-за неявки участников процесса.

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Впервые с мая прошлого года по "газовому делу" состоялось подготовительное заседание - в конце февраля. Однако, судейская коллегия успела рассмотреть только ходатайство о мерах предосторожности. Следующее заседание назначили через месяц - на 28 марта 2018 года.

"О неготовности существующей судебной системы рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров свидетельствует немалое количество самоотводов судей. Так, в производстве по обвинению заместителя прокурора Кировоградской области, после изменения подсудности и длительного рассмотрения апелляционной жалобы на возвращение обвинительного акта, на назначенном заседании в феврале 2018 года коллегия взяла самоотвод. Несмотря на такие примеры, НАБУ подчеркивает необходимость скорейшего создания Специализированного антикоррупционного суда, который обеспечит рассмотрение дел в отношении топ-коррупционеров", - говорится в сообщении.

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Лишь треть из направленных в суд 120 дел рассматривается по существу, - НАБУ 01
Лишь треть из направленных в суд 120 дел рассматривается по существу, - НАБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3056521
 
 
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садит судья, НАБУ расследует, а прокурор направляет в суд и поддерживает обвинение. Так что вы немного не по адресу...
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СЛАВА САМОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ПЛОКУЛОЛУ ЛУЦЕНКУ! СЛАВА КУМУ!
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а это приговор и суду и реХворме Лишь треть из направленных в суд 120 дел рассматривается по существу, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8875
там заносить некому и виллу на этом не построишь как у пидрахуя))))
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Не переживайте, теперь все резко начнет рассматриваться... а вы как думали? С подготовительного заседания обвинительный акт можно вернуть прокурору. А как только его вернут, то по изменениям Лазового, можно будет обжаловать подозрение, а учитывая последнюю судебную практику по трактованию статті 375 ККУ "Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови", судью будут спокойно, не боясь ничего футболить ОА обратно. А без подозрения, учитывая что все сроки досудебного у прокурора давно вышли, можно спокойно закрыть дело по срокам, опять таки благодаря поправкам Лазового... а вы все трупы, трупы...
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Наши суды фактически бойкотируют дела начатые НАБУ. Всё это делается по разрешению президента и премьера.
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все дуже просто.
Категорії справ, які розслідуються НАБУ немають аналогів та прецедентів - 25 років подібні справи просто до судів не доходили.
Судді просто не знають, як розглядати такі справи та бояться винести, як обвинувальні, так виправдальні вироки, якщо складу злочину немає.
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Может всё потому, что НАБУ не может подготовить толковую доказательную базу? Но понятно, что проще найти крайних
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А разве один специальный антикор. суд станет панацеей для Украины? Как он будет эффективно работать, если у нас не проводилась судебная реформа? В нем будут работать старые коррумпированные судьи, по типу Бобровника, которые у Сытника на "крючке" и что тогда поменяется? Да ничего, появится очередной орган, который будет тянуть огромные деньги с бюджета, как НАБУ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛишь треть из направленных в суд 120 дел рассматривается по существу, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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