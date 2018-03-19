 Лишь треть из направленных в суд 120 дел рассматривается по существу, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По примерно полусотне производств не прошли даже подготовительные заседания. "Причем в некоторых из них дата такого заседания не назначается более года", - отмечают в бюро.

Как пример приводят дело по обвинению судьи Октябрьского районного суда Днепра, очередное подготовительное заседание по которому назначено на 22 марта 2018 года. Через почти 13 месяцев с момента направления обвинительного акта (30.01.2017) была изменена подсудность дела, трижды менялась коллегия судей, еще несколько раз заседания переносились из-за неявки участников процесса.

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Впервые с мая прошлого года по "газовому делу" состоялось подготовительное заседание - в конце февраля. Однако, судейская коллегия успела рассмотреть только ходатайство о мерах предосторожности. Следующее заседание назначили через месяц - на 28 марта 2018 года.

"О неготовности существующей судебной системы рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров свидетельствует немалое количество самоотводов судей. Так, в производстве по обвинению заместителя прокурора Кировоградской области, после изменения подсудности и длительного рассмотрения апелляционной жалобы на возвращение обвинительного акта, на назначенном заседании в феврале 2018 года коллегия взяла самоотвод. Несмотря на такие примеры, НАБУ подчеркивает необходимость скорейшего создания Специализированного антикоррупционного суда, который обеспечит рассмотрение дел в отношении топ-коррупционеров", - говорится в сообщении.

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