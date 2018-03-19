 Спасатели ликвидировали масштабный пожар на рынке в Черновцах, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Черновицкой области.

"В 14:55 пожар локализовали, а в 19:05 ликвидировали. К тушению привлекалось 23 единицы техники и 66 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении. Информация о пожаре на рынке поступила спасателям в 13:39. По прибытию на место происшествия было установлено, что возгорание произошло в одном из секторов рынка, в павильонах с коврами. Площадь пожара составила около 1000 м2. Тушение пожара осложняло большое количество синтетических изделий и ветреная погода. Причины пожара устанавливаются", - отмечается в сообщении.

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