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Все про:пожар (3031) Черновцы (344)

 Спасатели ликвидировали масштабный пожар на рынке в Черновцах, - ГСЧС

Пожар на Калиновском рынке в Черновцах, который начался около 13:30 в понедельник, 19 марта, удалось ликвидировать в 19:05.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в сообщении пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Черновицкой области.

"В 14:55 пожар локализовали, а в 19:05 ликвидировали. К тушению привлекалось 23 единицы техники и 66 человек личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении. Информация о пожаре на рынке поступила спасателям в 13:39. По прибытию на место происшествия было установлено, что возгорание произошло в одном из секторов рынка, в павильонах с коврами. Площадь пожара составила около 1000 м2. Тушение пожара осложняло большое количество синтетических изделий и ветреная погода. Причины пожара устанавливаются", - отмечается в сообщении.

Также смотрите: Пожар на Калиновском рынке в Черновцах. ВИДЕО

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056520
 
 
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не было пожарных прездов, кругом стояли контейнера, так власть черновицкая зарабатывает, каждый контейнер- несколько десятков тысяч долларов лично в карман
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И ни каких правоустанавливающих документов.
И это по всей стране,а менты прокуроры не видят мошенников.
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та их что сейчас ставили ? ?? 26 лет назад ...попробуй поемняй что-то уже.. такой хай подымется на рынке.. а что рынки не горят ?* да они везде горят .. в рф ваще целые торогые комплексы выгорают как свечи
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его там видели с канистрой. на ютюбе видео есть.
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))))приколист))) он сегодня по тв выступал, я его видел , крышую
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пожар https://molbuk.ua/chernovtsy_news/146450-donyu-ne-yid-syudy-u-nas-tut-peklo-yak-goriv-kalynivskyy-rynok-u-chernivcyakh.html
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Не везёт на том месте коврам на базаре,помню когда был большой разлив реки Прут,то ковры подтопило,и продавали их за полцены.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпасатели ликвидировали масштабный пожар на рынке в Черновцах, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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