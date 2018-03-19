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 Политика Украины
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Все про:реформы (2926) Евросоюз (11765) Могерини (341)

 ЕС хотел бы видеть больше решимости в проведении реформ в Украине, - Могерини

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини подчеркивает, что в ЕС признают факт проведения в Украине ряда реформ, но ожидают большей решимости в их продолжении.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы обсудили нашу поддержку процесса реформ в Украине. Мы признаем, что было принято несколько реформ, особенно в конце прошлого года, которые были очень кстати. Это реформа в энергетическом секторе, пенсионная реформа, несколько других. Но есть и другие сферы, где работа была сделана, но мы хотели бы видеть больше решимости", - сказала Могерини.

При этом она отметила, что в ЕС "также известно, что поощрять к проведению реформ - это одно дело, проводить реформы - другое".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это была суперовая встреча. Реальная атмосфера союзнических отношений, - Климкин о встрече министров ЕС в группе "Друзей Украины"

"Это еще сложнее, особенно в стране, которая имеет конфликт на своей территории и вступает в избирательный этап. Нам это очень хорошо известно. Но мы выразили - и я это сделала лично очень открыто - ожидание президенту и премьер-министру Украины, что особенно должна продолжаться антикоррупционная работа с образованием Высшего антикоррупционного суда, с отменой необходимости для антикоррупционных активистов заполнять электронные декларации" - детализировала она.

По словам Могерини, также есть "другие шаги, которые, как мы видим, необходимы, чтобы консолидировать реформы, которые нужны не ЕС, но украинским гражданам".

Также читайте: Первый шаг к членству Украины в ЕС - это обеспечить выполнение Соглашения об ассоциации, - Могерини

"Это также является инвестициями в украинскую устойчивость по отношению к конфликту на востоке", - подчеркнула высокий представитель ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3056518
 
 
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Интересная инфа там еще про это https://youtu.be/m5jYrqDzv1Q
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Хто не буде здійснювати реформи, того не будемо обирати. Ок?
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в Европе, походу, у власти, еще похлеще, идиоты, чем у нас. Эту, страшную бабу, что больше интересует: "решимость в проведении реформ" или,собственно, проведение реформ?
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да у нас не вяликие у власти, э скажи, класно жить, когда у власти не вяликие, не так ли?
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Да им собственно всем похер, просто когда плохое настроение и хочется на ком то оторваться, они вспоминают о самом мощном планетарном реформаторе и пинают его жирный зад.
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хіба так "пинают" ..? Це так - поплескують трохи ... ЕС хотел бы видеть больше решимости в проведении реформ в Украине, - Могерини - Цензор.НЕТ 9597
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Та он "Нову пошту" як рішуче почали реформувати, аж пил стоїть
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144 рехформы, надо в книгу рекордов гинеса записать.
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КОРРУПЦИЯ ! Врвч пришол на дом - просит на лапу, минималку на работе перечесляют на карточку, остальное в конверте. За кварплату платиш, а ремонт канализации в подвале многоэтажки никогда не делается и.т.д.
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А я живу в країні без корупції.
Секрет простий.
Я просто не даю хабарів.
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значит- пенсионеров ликвидировать как класс
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Рехформы будут признаны успешными, когда останется млн 10 населения.
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Как говорил Петро Бляхэр, не суньте свои европейские носы в чужое корыто. Давайте молча кредиты и помалкивайте АТО в Таежный союз Украина развернется.
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Глухой да услышит! Но наши шлангом прикинулись и ..... не слышат.))))
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Мы признаем, что было принято несколько реформ, особенно в конце прошлого года, которые были очень кстати. Это реформа в энергетическом секторе, пенсионная реформа, несколько других. Но есть и другие сферы, где работа была сделана Источник: https://censor.net.ua/n3056518
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Это реформа в энергетическом секторе,

"вРоттедам+" ... із закупівлею вугілля в РФії ...
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Глупые европейцы, не видят потужных пэциных перемог и покращень.
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Какие реформы? Их честно говоря и не было. А ожидать ли их вообще пока у нас шоколадный ?
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От ожиревшей и обнаглевшей свиньи какие еще могут быть реформы.
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Ришучести им мало?! Может вам еще и потужности не хватает? Деньги гоните! ЕС хотел бы видеть больше решимости в проведении реформ в Украине, - Могерини - Цензор.НЕТ 8336
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Точно-точно :
"Не учите меня жить ! Помогите матерьяльно !"
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Федерика, золотце, ну его нахер эти реформы, уже со счёту сбились, найди себе мужика и вперёд, повышать рождаемость в Европе.
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ну а шо?

Представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что Вашингтон не удивлен результатами президентских выборов в России, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
Как отметил Гидли во время выхода к прессе на «борту № 1», президент США Дональд Трамп не собирался поздравлять Путина с победой. По его словам, поздравительного звонка не было в расписании Белого дома.
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Ой, не надо, дяденьки. И так вся попа болит
(из анекдота, уже не помню какого)
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Пообещайте рехварматорам,что заблокируете счета-и стазу услышите пламенную речь.Аплодисменты гарантируются!
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якої тобі лярва "решимості" тобі що тварина ...повилазили ...у нас реХформи пруть як вода на Ніагарі ...з КАЗЛОВ вже видоїли все ...мало вам блядям реХформ ?
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Устаканивается все у нас под президента, какие реформы? А выборы это вообще коррида будет. Все знают что рошен не пройдет, а он пройдет.
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Больше решимости у противодействованию реформ уже не может быть,их зарубили ещё и не начавши.
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а может наоборот, "пылу поубавить"? сегодня соседке- бабе за 80, отрезали газ. за 2000 долга, ибо из-за гололеда не смогла съездить в соседнее село за пенсией. на улице -10 еще с неделю будет. бабе осталось подыхать? в 8 вечера ходила по соседям, просила погреться и поесть. суки. жиды порхатые, что б и вы так кончили!
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Все рехформы уехали, остались одни клоуны)
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..."Это не Янукович, который, хоть как-то держал слово. Он был человеком, что живет по понятиям. То есть если сказал - делал, - добавляет беглый нардеп. - А здесь у Порошенко главная задача развести. То есть пойти в отношение, загрузить, а потом кинуть".Правда, в том же интервью Онищенко заявил, что "потом Янукович сошел с ума. Точнее не он, а его окружение, молодая команда. Которая решила сначала изучить весь бизнес, а потом начать переписывать его на себя. Сначала они брали 50%, потом начали просить, чтоб переписывали на них. Из-за этого, можно сказать, и произошел Майдан. Все бизнесмены начали стремительно финансировать оппозицию, когда дело дошло до переписывания активов. Думали, что придут нормальные люди, адекватными взглядами и установят справедливые правила, а пришел Порошенко"...https://antikor.com.ua/articles/227275-nardep_sravnil_kak_u_kolomojskogo_othimali_biznes_poroshenko_i_janukovich
...
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Все реформы из под палки! Каждый закон со скрипом и кучей поправок, которые убивают этот закон. Бюрократы-казнокрады зубами вцепились в свои кресла.
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Та почасті цін реформи у нас як скажені коні галапірують...
Тут Хряк-2 вже прогнувся так прогнувся...
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Если мы не выберем Тимошенко реформы нас добьют. С этой Могерини тяжело не согласится.
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соромлюсь спитати , а що вона зробить ?
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для рошена- обычное дело друзей ,превращать у врагов, используя для этого методы куйла....это самое в ближайшее времья ждет европейских друзей.... и псевдореформы...
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Заради справедливості: люба новина про корупцію в Україні повинна починатися так:
-прихильники Петра Порошенка вкрали
-прихильники Петра Порошенка віджали
-кругова порука прихильників Петра Порошенка
-кумівство прихильників Петра Порошенко
-корупція прихильників Петра Порошенка
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А когда ЕС поборет коррупцию у себя, особенно получая откаты от мордора за перепроданный газ. Гдровская меркельша с дружбаном шредером когда перестагнут набивать карманы газовыми оборудками с кремлем???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС хотел бы видеть больше решимости в проведении реформ в Украине, - Могерини
 
 
 
 
 
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