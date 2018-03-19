 ЕС хотел бы видеть больше решимости в проведении реформ в Украине, - Могерини

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы обсудили нашу поддержку процесса реформ в Украине. Мы признаем, что было принято несколько реформ, особенно в конце прошлого года, которые были очень кстати. Это реформа в энергетическом секторе, пенсионная реформа, несколько других. Но есть и другие сферы, где работа была сделана, но мы хотели бы видеть больше решимости", - сказала Могерини.

При этом она отметила, что в ЕС "также известно, что поощрять к проведению реформ - это одно дело, проводить реформы - другое".

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"Это еще сложнее, особенно в стране, которая имеет конфликт на своей территории и вступает в избирательный этап. Нам это очень хорошо известно. Но мы выразили - и я это сделала лично очень открыто - ожидание президенту и премьер-министру Украины, что особенно должна продолжаться антикоррупционная работа с образованием Высшего антикоррупционного суда, с отменой необходимости для антикоррупционных активистов заполнять электронные декларации" - детализировала она.

По словам Могерини, также есть "другие шаги, которые, как мы видим, необходимы, чтобы консолидировать реформы, которые нужны не ЕС, но украинским гражданам".

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"Это также является инвестициями в украинскую устойчивость по отношению к конфликту на востоке", - подчеркнула высокий представитель ЕС.