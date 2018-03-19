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Все про:Волынь (501) Луцк (324) похищение (1244) прокуратура (3024)

 Злоумышленники похитили двух жителей Луцка и требовали деньги, машину, квартиру и ферму биткоинов, - прокуратура

Прокуратура будет настаивать на взятии под стражу лучан, похитивших двух человек в областном центре, чтобы завладеть их имуществом.

"Луцкая местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве о похищении двух людей в Луцке, незаконном лишении их свободы, вымогательстве с применением насилия, разбое, краже и незаконном завладение транспортным средством, совершенном по предварительному сговору группой жителей города", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы прокуратуры области.

Шестеро злоумышленников, среди которых и ранее судимые, 16 марта 2018 года напали на одного из граждан в его собственном доме в Луцке, жестоко избили и отняли два мобильных телефона. Затем разбили стекло в его авто, вытащили кошелек с более 5 тыс. грн. Самого же потерпевшего завезли в село Забороль Луцкого района, где поместили в подвал.

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Другого мужчину похитили у подъезда дома, угнали его автомобиль и привезли в село Забороль. "По дороге у пострадавшего, которого тоже били молотком и битой, отобрали деньги, ювелирные украшения, телефоны и ключи от квартиры и дома. В подвале в Забороле мужчину продолжали бить и угрожали убить, приставляя к виску пистолет. Таким образом злоумышленники требовали передать им автомобиль, квартиру, денежные средства в сумме 5000 долларов США и "ферму биткоинов", - говорится в сообщении.

Освободили пострадавших работники Луцкого отдела полиции ГУ НП Украины вечером 17 марта 2018 года.

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Четверо нападающих задержаны, им объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 185 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура будет настаивать на взятии под стражу лунчан, похитивших двух человек в областном центре, чтобы завладеть их имуществом.

Злоумышленники похитили двух жителей Луцка и требовали деньги, машину, квартиру и ферму биткоинов, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056517
 
 
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а что пологаетса за похищение человека в Украине, у нас пожизненное, да да, больше или так же как за убииство, при том суд был более строг в приговоре - пожизненно и точка. (не Кавказ же)
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Ну не знаю. в Украине за убийство дают год условно а тут всего лишь какое то похищение. Да если бы в нас за похищения сажали то и Порошенко и Аваков давно нары топтали бы.
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по разному. Если холопа похитили, то максимум условно, ну а уж если депутата, тогда и до суда не доживешь...
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нет ну я о людях, не о оставшихся ещё в живых руске рабов, это же под другую статью попадает - воровство имущества, как и если кто спёр курицу или кролика.
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а вы не думайте что простой украинец имеет намного больше прав, в своей стране, чем русскоязычный раб...
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имеет право иметь руцкого раба - это болшая разница.
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основные флаги государств, тем более европейских, надо бы знать...
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Человек может через VPN заходить. Норвегия, что ли? Это там, где 20 с небольшим лет дали некому Брейвику за убийство 70+ человек? Не очень как-то справедливо, не находите?
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жители Луцка - лунчане?
Серьезно?
Никогда бы не подумал. Скорее лунчане - жители Луны.
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так что же это получается - Лунанаш...?)))
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Увы...

кто первый потоптал - того и девушка

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Хм...
Может на украинском - да, вспомним киян, происходит от Кия

Но на русском (статья Цензора) - вряд ли лучане, присходит от лука, что ли?

Вот такой я занудный. Злоумышленники похитили двух жителей Луцка и требовали деньги, машину, квартиру и ферму биткоинов, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7675
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А я- не заморачиваюсь. Написано лучане, пусть так и будут. Я там всего один раз был. Давно. Наверное, уже и не доведется. Потому- пусть лучане.
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Вы чертовски правы. Куда я лезу? - ведь не был и не буду.
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Луцк - лучане, Курск - куряне, Орск не знаю.
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Какой я всё-таки старый и непродвинутый! Мне, с каждым днем, становится всё труднее жить. Это всё потому, что я бы мог, наверное, потребовать деньги. Если бы я был бухой абсолютно, то есть вероятность того, чтобы я потребовал машину, чисто из-за того, что мне нравятся машины. Но, я бы не выпил столько, чтобы потребовать квартиру. А уж "ферму биткоинов"... это мне бы даже в кошмарном сне не привиделось. Чес слово!
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Если бы я знал что такое ферма биткоинов - может и потребовал. А так - могут обмануть Злоумышленники похитили двух жителей Луцка и требовали деньги, машину, квартиру и ферму биткоинов, - прокуратура - Цензор.НЕТ 262 и не ту ферму подсунуть.
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Хорошая ферма на 8 карт стоит под 4-ку зелени.
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Придурки. Шоб получить ферму - надо было фермеров похищать.
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Поступай с людьми так, как хочешь что бы поступили с тобой.... закон бумеранга был бы просто класс
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Ну с такой милицией можно спокойно по улицам ходить....моя милиция меня бережет....шустрые такие быстрые, хвацьки хлопцi....
а тема пистолета не раскрыта.....
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Во мля, прям ранній Техас у нас в Луцьку.
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Денег на ферму заняли а биток упал? С чего бы уркам ферму требовать?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗлоумышленники похитили двух жителей Луцка и требовали деньги, машину, квартиру и ферму биткоинов, - прокуратура
 
 
 
 
 
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