 Злоумышленники похитили двух жителей Луцка и требовали деньги, машину, квартиру и ферму биткоинов, - прокуратура

"Луцкая местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве о похищении двух людей в Луцке, незаконном лишении их свободы, вымогательстве с применением насилия, разбое, краже и незаконном завладение транспортным средством, совершенном по предварительному сговору группой жителей города", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы прокуратуры области.

Шестеро злоумышленников, среди которых и ранее судимые, 16 марта 2018 года напали на одного из граждан в его собственном доме в Луцке, жестоко избили и отняли два мобильных телефона. Затем разбили стекло в его авто, вытащили кошелек с более 5 тыс. грн. Самого же потерпевшего завезли в село Забороль Луцкого района, где поместили в подвал.

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Другого мужчину похитили у подъезда дома, угнали его автомобиль и привезли в село Забороль. "По дороге у пострадавшего, которого тоже били молотком и битой, отобрали деньги, ювелирные украшения, телефоны и ключи от квартиры и дома. В подвале в Забороле мужчину продолжали бить и угрожали убить, приставляя к виску пистолет. Таким образом злоумышленники требовали передать им автомобиль, квартиру, денежные средства в сумме 5000 долларов США и "ферму биткоинов", - говорится в сообщении.

Освободили пострадавших работники Луцкого отдела полиции ГУ НП Украины вечером 17 марта 2018 года.

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Четверо нападающих задержаны, им объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 185 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Прокуратура будет настаивать на взятии под стражу лунчан, похитивших двух человек в областном центре, чтобы завладеть их имуществом.