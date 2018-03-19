 Суд завтра рассмотрит апелляцию на продление ареста Сущенко, - Фейгин

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 20 марта 2018 года, в 12.00 в Московском городском суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на последнее продление срока содержания под стражей моего подзащитного Романа Сущенко", - написал Фейгин.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".

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24 января 2018 года Мосгорсуд продлил арест Сущенко до 30 марта.