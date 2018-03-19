 Власть разваливает Киевскую школу экономики, - почетный президент школы Милованов

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Милованов подчеркнул: "С 2014 года, я трачу почти все свое время на развитие Украины. Я собирал деньги в США во время Майдана, был одним из создателей ВоксУкраина, вошел в Совет НБУ, стал президентом Киевской Школы Экономики. За это время школа увеличила количество студентов в магистратурах с 80 до 280 студентов, а в краткосрочных программах до 700-800 в году. Мы учили бизнесменов, экономистов, членов правительства, госслужащих, гражданское общество, менеджмент госкомпаний, журналистов, закупщиков, медиков, полицейских, и с недавнего времени ветеранов АТО. Мы делали исследования и давали научную, медийную, консультационную поддержку министерствам, регуляторам, депутатам, бизнескомпаниям, олигархам, стартапам, депутатам, НГО, международным донорам и организациям. Мы строили настоящий украинский университет. Без копейки государственных денег. С рисками, с вымогательством налоговой, с кризисами и сотрудниками загнанными до истерики, с вашей финансовой поддержкой. Мы терпели предвзятое отношение доноров, иностранных и местных, их коррупцию, отбивались от давления от бизнеса и политиков чтобы мы получали "правильные" результаты исследований, и писали "правильные" статьи в СМИ. Мы работали с большевиками и меньшевиками, белыми, красными, зелеными, и махновцами. Мы верили в то, что поднимая уровень аргументов и используя данные и аналитику, мы развиваем страну. Мы верили в то, что люди хорошие и что их и страну можно улучшить постепенно, эволюционным путем.
Но сегодня из-за действий украинской власти, многие или все директора школы раздумывают об отставке. Первую отставку я получил сегодня утром. Если не будет совета директоров - не будет школы. Если все иностранные директора уйдут, то школа превратиться в изолированные местечковый вуз низкого уровня.
Что произошло? Из-за нашей работы с образованием и исследованиями по госзакупками мы попадаем под закон о декларировании для НАЗК. Понимаете - мы же боремся с коррупцией через образование госзакупщиков, дизайн аукционов прозорро, и аналитику.
Декларировать должны все - иностранные ученые которые живут в США, директора европейских научных институтов, преподаватели из европейских и американских университетов, которые приезжали к нам преподавать. И конечно все украинцы - директора и сотрудники.
Чтобы получить электронный ключ, нужно получить налоговый номер. С оригиналом паспорта. В Украине. Иностранцу. Директору европейского научного института. Профессору американского университета. Да, можно по доверенности, но все равно оригинал паспорта.
Первый директор ушел в отставку сегодня. С 30 марта. За день до дедлайна до декларации. Еще четыре сказали что раздумывают сделать то же.
Власть - вы козлы. Я понимаю что вы в своей междуусобной борьбе готовы утопить и всю страну.
Если вы развалите Киевскую Школу Экономики, я создам политическую партию, прийду к власти за 20 лет, и посажу вас всех за то, что вы сделали с Украиной".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужно научиться защищать интеллектуальный суверенитет Украины, - член Совета НБУ Милованов
Как учить экономике, если доходы от экономической деятельности надо декларировать ?!!!
А с коррупцией как учить бороться, если свои доходы надо декларировать ? !!!
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Мы делали исследования и давали научную, медийную, консультационную поддержку министерствам, регуляторам, депутатам, бизнескомпаниям, олигархам
За що ж вас щимлять?
Источник:https://censor.net.ua/n3056515
Бабло тупо отмывали
Вже нема слів.
Як же се все пережити: і зовнішню навалу кацапів, і внутрішню окурацію України мародерською свинопі3дотою?
честному человеку ни дыхнуть ни пёрднуть
таких антикоррупционеров пачками готовила, шо аж не успевала
и весь мир в очереди за её выпускниками стоял.
для чего ты мне перечисляешь географические объекты и страны?
ты вопрос не понял?
повторю:
в каких университетах мира преподают выпускники этой "Академии" ?
Еще один киздюк нарисовался!
Если вы развалите Киевскую Школу Экономики, я создам политическую партию, прийду к власти за 20 лет, и посажу вас всех за то, что вы сделали с Украиной Источник: https://censor.net.ua/n3056515
А он не перегибает палку? Я понимаю, много чего делается, на мой взгляд- не так должно. Однако... Пацанчик явно берега попутал. Так вопросы не решают.
если вы мне будете мешать учить детей борьбе с коррупцией, требуя отчёта о моих доходах,
но в гробу я видел такую учёбу.
Настоящий учитель борьбе с коррупцией вне подозрений в коррупции !
заставлять борца с коррупцией писать декларацию о своих доходах - это беспредел !
Это всёравно, что с учителя математики требовать знать таблицу умножения.
ноги ростут с Мордора.стрелка с Фирташем в Вене на получение ярлыка от путина. если кто подзабыл.
власть наверно считает, что надо с ней делится, для пополнения своих офшор
То ли декларировать доходы не хотят, то ли не считают нужным перед туземцами отчитываться.
А накуй нам якісь школи економіки,коли в нас є ціла ботоферма?
Олигархи подготовили несколько отрядов на замену старым политикам, самый опасный из которых Лещенко_Найем_Залищук и т.д. , которых якобы любит молодежь и у которых ореол борцов не знаю с чем, но борцов в глазах многих людей. Однако активная часть украинцев очень поумнела и уже на клеточном уровне чувствует подвох со стороны любых политиков. Эта среда достаточно многочисленна и фейсбуизированная, что крайне важно ибо 99% СМИ контролируют олигархи. Новый, харизматичный, честный лидер, настроенный либерально, прозападно (националистов у нас хватает) способный четко коммуницировать с людьми обречен на успех. Конечно, тут не обойтись без опытных людей. поднаторевших в участиях в выборах, но если появится кандидат, которому поверит постмайдановская часть общества, активисты и волонтеры он имеет все шансы пройти в парламент. Ибо запрос у общества на новое честное лицо колоссальный!!! а это главное. Но есть одно Но тогда декларацию 100% придется опубликовать))) Псевдо_честных пруд пруди, тот же Гриценко, например, а вот тех кому реально доверишься - пока НОЛЬ,