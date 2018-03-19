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Все про:декларация (944) Милованов Тимофей (1)

 Власть разваливает Киевскую школу экономики, - почетный президент школы Милованов

Доцент экономики в Питтсбургском университете, почетный президент Киевской Школы Экономики, член Совета НБУ Тимофей Милованов обнародовал информацию о том, что из-за закона об обязательном декларировании доходов для НАЗК, киевская школа экономики фактически разрушена.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов подчеркнул: "С 2014 года, я трачу почти все свое время на развитие Украины. Я собирал деньги в США во время Майдана, был одним из создателей ВоксУкраина, вошел в Совет НБУ, стал президентом Киевской Школы Экономики. За это время школа увеличила количество студентов в магистратурах с 80 до 280 студентов, а в краткосрочных программах до 700-800 в году. Мы учили бизнесменов, экономистов, членов правительства, госслужащих, гражданское общество, менеджмент госкомпаний, журналистов, закупщиков, медиков, полицейских, и с недавнего времени ветеранов АТО. Мы делали исследования и давали научную, медийную, консультационную поддержку министерствам, регуляторам, депутатам, бизнескомпаниям, олигархам, стартапам, депутатам, НГО, международным донорам и организациям. Мы строили настоящий украинский университет. Без копейки государственных денег. С рисками, с вымогательством налоговой, с кризисами и сотрудниками загнанными до истерики, с вашей финансовой поддержкой. Мы терпели предвзятое отношение доноров, иностранных и местных, их коррупцию, отбивались от давления от бизнеса и политиков чтобы мы получали "правильные" результаты исследований, и писали "правильные" статьи в СМИ. Мы работали с большевиками и меньшевиками, белыми, красными, зелеными, и махновцами. Мы верили в то, что поднимая уровень аргументов и используя данные и аналитику, мы развиваем страну. Мы верили в то, что люди хорошие и что их и страну можно улучшить постепенно, эволюционным путем.

Но сегодня из-за действий украинской власти, многие или все директора школы раздумывают об отставке. Первую отставку я получил сегодня утром. Если не будет совета директоров - не будет школы. Если все иностранные директора уйдут, то школа превратиться в изолированные местечковый вуз низкого уровня.

Что произошло? Из-за нашей работы с образованием и исследованиями по госзакупками мы попадаем под закон о декларировании для НАЗК. Понимаете - мы же боремся с коррупцией через образование госзакупщиков, дизайн аукционов прозорро, и аналитику.

Декларировать должны все - иностранные ученые которые живут в США, директора европейских научных институтов, преподаватели из европейских и американских университетов, которые приезжали к нам преподавать. И конечно все украинцы - директора и сотрудники.

Чтобы получить электронный ключ, нужно получить налоговый номер. С оригиналом паспорта. В Украине. Иностранцу. Директору европейского научного института. Профессору американского университета. Да, можно по доверенности, но все равно оригинал паспорта.

Первый директор ушел в отставку сегодня. С 30 марта. За день до дедлайна до декларации. Еще четыре сказали что раздумывают сделать то же.

Власть - вы козлы. Я понимаю что вы в своей междуусобной борьбе готовы утопить и всю страну.

Если вы развалите Киевскую Школу Экономики, я создам политическую партию, прийду к власти за 20 лет, и посажу вас всех за то, что вы сделали с Украиной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужно научиться защищать интеллектуальный суверенитет Украины, - член Совета НБУ Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3056515
 
 
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Ой, і де ж будуть вчитися розумні дітки із бідних сімей?
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Та это ваще беспредел !!!

Как учить экономике, если доходы от экономической деятельности надо декларировать ?!!!

А с коррупцией как учить бороться, если свои доходы надо декларировать ? !!!
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Ничего страшного, Гройсман собирается основать свою школу.
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Я конечно Гросю страшно не люблю, но, Милованов по сравнению с Гросей? Это как балалайку сравнивать с гитарой.
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Ну, если балалайка от Страдивари - она дорого стОит. Во как.
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это тебе ещё барабана от Страдивари не дарили...)))
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Ну, может в ольгино и якутскую мордопищалку от Ралдугина-Страдивари нарисуют. О как Власть разваливает Киевскую школу экономики, - почетный президент школы Милованов - Цензор.НЕТ 45
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Не знаю какое оно как экономит но инегралом по кукушке приложило крепко - уж сильно мания величия воспалена...а если учесть что звание у его таки доцент а он величает себя профессором то совести у его нету - для нардепа точно подходит Власть разваливает Киевскую школу экономики, - почетный президент школы Милованов - Цензор.НЕТ 9887
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Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
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Якийсь набір слів більше схожий на брєд.
Мы делали исследования и давали научную, медийную, консультационную поддержку министерствам, регуляторам, депутатам, бизнескомпаниям, олигархам
За що ж вас щимлять?
Источник:https://censor.net.ua/n3056515
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так за сокрытие налогов от оплаты за исследования и консультационную поддержку )))

Бабло тупо отмывали
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Пздць.
Вже нема слів.
Як же се все пережити: і зовнішню навалу кацапів, і внутрішню окурацію України мародерською свинопі3дотою?
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и нашли ж оружие оккупации - налоговую декларацию !

честному человеку ни дыхнуть ни пёрднуть
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Ой расплакался что заставляют декларировать доходы, а его директора конечно бы хотели продолжать получать черным налом и нихрена не платить кроме как с официальной минималки.
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Гонтарєва все зробила. Непарьтесь. Вже немає академії Національного банку України. Воно це тєло все знищило.
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а такая передовая была академия )))
таких антикоррупционеров пачками готовила, шо аж не успевала
и весь мир в очереди за её выпускниками стоял.
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Запорожець не машина 133133 не людина. Давай пока порохосрань київська.
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Проще сказать, что эта власть не разваливает.
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То шо там по гонтарєвій і Банківській Академії можеш сказати ? Всьо ? Я так і думав......
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Тобто в тебе відповіді немає. Як завжди. Не позорся .
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в каких университетах мира преподают выпускники этой "Академии" ?
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Прибалтка, польша, іспанія і.тд. це щоб ти знав що гонтарєва тварь кончена запорола Банківську Академію . Центральні потужності знаходяться в Києві. Решта знаходяться і в Сумах, і в Черкасах, і в Львові, і навіть в криму у ватостополі знаходилося. Ось так.
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Прибалтка, польша, іспанія і.тд .....


для чего ты мне перечисляешь географические объекты и страны?

ты вопрос не понял?

повторю:

в каких университетах мира преподают выпускники этой "Академии" ?


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Для кієвляніна{не факт} повторюю- ця академія готувала спеціалістів насамперед для Національного банку України. Студенти вчаться за кордоном і назад вертатися не хочуть. І не вертаються. Студенти цієї академії виграють гранди на навчання за кордонои. І там вчаться. В мене дружина відмовилася (кандидат економічних наук) виїхати з України заради мене . Ти вирішив мене підколоти запєрдожець? Підколи свою дружину. А з людьми потрібно спілкуватися. Ти ж не знаєш з ким ти спілкуєшся. І я не знаю хто ти.
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А шо, в штатах тебе разрешают уклоняться от налогов?
Еще один киздюк нарисовался!
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Хотів би я подивитися на українця, котрий працює в штатах чи Європі і відмовляється платити податки.
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Я как-то в растерянности пребываю. Вот из-за этого:

Если вы развалите Киевскую Школу Экономики, я создам политическую партию, прийду к власти за 20 лет, и посажу вас всех за то, что вы сделали с Украиной Источник: https://censor.net.ua/n3056515
А он не перегибает палку? Я понимаю, много чего делается, на мой взгляд- не так должно. Однако... Пацанчик явно берега попутал. Так вопросы не решают.
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Пацанчик конкретно заявил:

если вы мне будете мешать учить детей борьбе с коррупцией, требуя отчёта о моих доходах,
но в гробу я видел такую учёбу.

Настоящий учитель борьбе с коррупцией вне подозрений в коррупции !
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Ну, где-то так. Дело в том, что он, такой заявой, явно ничего(!) не хочет решить. Это- чистейшая работа на деструктив. Отсюда- вопрос: А Зачем???
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та ясен пень,
заставлять борца с коррупцией писать декларацию о своих доходах - это беспредел !

Это всёравно, что с учителя математики требовать знать таблицу умножения.
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"Зачем вам школа экономики, если нет экономики?" (почти путин)
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Всю страну разваливает, а не только школу экономики.
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задача барыг, уничтожение страны, и сдача тому кто привел его к власти.
ноги ростут с Мордора.стрелка с Фирташем в Вене на получение ярлыка от путина. если кто подзабыл.
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Не, ну дизайн аукционов - это наверно круто бьет по коррупции...но я шой-то не понял, проблема в чем? В декларировании для НАБУ? Или получении налогового номера? Так те документы писались когда слово НАБУ и не знал никто..да и тема эта вроде как вопрос нарпедов..Ну и мания величия трохи шкалит..раза так в два...Я! Целый профессор! Аж американского УниверситетА ! Млять мы подобную хрень " Я из самой Москвы приехал" двести лет слушали - а своим умом жили..
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Мы строили настоящий украинский университет. Без копейки государственных денег.Источник: https://censor.net.ua/n3056515

власть наверно считает, что надо с ней делится, для пополнения своих офшор
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А что ту прибыль которую они получают от студентов не нужно облагать налогом если они сами все сделали?
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"Власть - вы козлы."_______________я бы такую табличку пробил на банковой в администрации и дверях рады...
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ну вот шо ты знаешь о методах его управления ?
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Им такие методы не нужны, им нужен такой результат как там, но при полной анархии и не за 30 лет, а за 3 месяца.
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А ты милочка, кембридж заканчивала или оксфорд? или 8 классов в бердичеве, а потом пту??
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Чушь. Хреновый он экономист, судя по его аргументам
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Не понятно в чем проблема.
То ли декларировать доходы не хотят, то ли не считают нужным перед туземцами отчитываться.
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Макар Ернстенко 🇺🇦‏ @MakarErnst

А накуй нам якісь школи економіки,коли в нас є ціла ботоферма?
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Украинцам пора понять, что ими правят дыбилы. Поэтому дыбилизм власти нужно приравнять к сепаратизму, а сепаратизм уничтожить сталинскими репрессиями.
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Господин Милованов дайте координаты новой партии!! познакомимся и я обязательно вступлю! Объясню почему. Как говорит бестия С. Белковский "я политтехнолог на пенсии" , которому Небо подарило чудесную возможность временно не работать со СМИ и политиками, и стать нормальным человеком. Но как "политтехнолог на пенсии", считаю, что сейчас идеальная ситуация для создания новой,честной партии. Обязательно новой и обязательно не связанной с олигархами.

Олигархи подготовили несколько отрядов на замену старым политикам, самый опасный из которых Лещенко_Найем_Залищук и т.д. , которых якобы любит молодежь и у которых ореол борцов не знаю с чем, но борцов в глазах многих людей. Однако активная часть украинцев очень поумнела и уже на клеточном уровне чувствует подвох со стороны любых политиков. Эта среда достаточно многочисленна и фейсбуизированная, что крайне важно ибо 99% СМИ контролируют олигархи. Новый, харизматичный, честный лидер, настроенный либерально, прозападно (националистов у нас хватает) способный четко коммуницировать с людьми обречен на успех. Конечно, тут не обойтись без опытных людей. поднаторевших в участиях в выборах, но если появится кандидат, которому поверит постмайдановская часть общества, активисты и волонтеры он имеет все шансы пройти в парламент. Ибо запрос у общества на новое честное лицо колоссальный!!! а это главное. Но есть одно Но тогда декларацию 100% придется опубликовать))) Псевдо_честных пруд пруди, тот же Гриценко, например, а вот тех кому реально доверишься - пока НОЛЬ,
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Господи! Судя по комментариям, этой стране вообще не нужны никакие школы! ПРОСТО СОВСЕМ!
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Этой стране не нужны долбоебы и коррупционеры, а еще хитрожопые Миловановы, которые не хотят платить налоги
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Нам не нужны экономические школы с иностранными профессорами. У нас будет своя школа имени Гнойсмана.
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Хуйня какаято. Ну что ж, давайте тогда не будем бороться с коррупцией, потому что Милованов не хочет декларировать свое коррупционное бабло
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВласть разваливает Киевскую школу экономики, - почетный президент школы Милованов
 
 
 
 
 
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