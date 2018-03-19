 Власть разваливает Киевскую школу экономики, - почетный президент школы Милованов

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов подчеркнул: "С 2014 года, я трачу почти все свое время на развитие Украины. Я собирал деньги в США во время Майдана, был одним из создателей ВоксУкраина, вошел в Совет НБУ, стал президентом Киевской Школы Экономики. За это время школа увеличила количество студентов в магистратурах с 80 до 280 студентов, а в краткосрочных программах до 700-800 в году. Мы учили бизнесменов, экономистов, членов правительства, госслужащих, гражданское общество, менеджмент госкомпаний, журналистов, закупщиков, медиков, полицейских, и с недавнего времени ветеранов АТО. Мы делали исследования и давали научную, медийную, консультационную поддержку министерствам, регуляторам, депутатам, бизнескомпаниям, олигархам, стартапам, депутатам, НГО, международным донорам и организациям. Мы строили настоящий украинский университет. Без копейки государственных денег. С рисками, с вымогательством налоговой, с кризисами и сотрудниками загнанными до истерики, с вашей финансовой поддержкой. Мы терпели предвзятое отношение доноров, иностранных и местных, их коррупцию, отбивались от давления от бизнеса и политиков чтобы мы получали "правильные" результаты исследований, и писали "правильные" статьи в СМИ. Мы работали с большевиками и меньшевиками, белыми, красными, зелеными, и махновцами. Мы верили в то, что поднимая уровень аргументов и используя данные и аналитику, мы развиваем страну. Мы верили в то, что люди хорошие и что их и страну можно улучшить постепенно, эволюционным путем.

Но сегодня из-за действий украинской власти, многие или все директора школы раздумывают об отставке. Первую отставку я получил сегодня утром. Если не будет совета директоров - не будет школы. Если все иностранные директора уйдут, то школа превратиться в изолированные местечковый вуз низкого уровня.

Что произошло? Из-за нашей работы с образованием и исследованиями по госзакупками мы попадаем под закон о декларировании для НАЗК. Понимаете - мы же боремся с коррупцией через образование госзакупщиков, дизайн аукционов прозорро, и аналитику.

Декларировать должны все - иностранные ученые которые живут в США, директора европейских научных институтов, преподаватели из европейских и американских университетов, которые приезжали к нам преподавать. И конечно все украинцы - директора и сотрудники.

Чтобы получить электронный ключ, нужно получить налоговый номер. С оригиналом паспорта. В Украине. Иностранцу. Директору европейского научного института. Профессору американского университета. Да, можно по доверенности, но все равно оригинал паспорта.

Первый директор ушел в отставку сегодня. С 30 марта. За день до дедлайна до декларации. Еще четыре сказали что раздумывают сделать то же.

Власть - вы козлы. Я понимаю что вы в своей междуусобной борьбе готовы утопить и всю страну.

Если вы развалите Киевскую Школу Экономики, я создам политическую партию, прийду к власти за 20 лет, и посажу вас всех за то, что вы сделали с Украиной".

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