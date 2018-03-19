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Все про:Мэй Тереза (72) Скрипаль (100)

 У России была возможность, мотив и намерение, - Мэй об отравлении Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у России был мотив для нападения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает телеканал SkyNews.

"У России были возможность и, я уверена, мотив и намерение (при нападении на Скрипаля), это часть модели поведения, которой Россия пользуется в Европе. Это случилось в Великобритании, но могло случиться и в любой другой стране, и поэтому наши союзники выразили нам сильную поддержку во мнении, что в нападении виновна Россия", - сказала Мэй.

Также Мэй отметила, что Скрипаля и его дочь отравили веществом "Новичок" или его производным, которые производились в СССР.

Также читайте: Великобритания высылает 23 дипломата РФ из-за отравления Скрипаля

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

Читайте: Украина солидарна с Великобританией относительно ситуации с отравлением в Солсбери, - Порошенко

17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломата в ответ на действия Великобритани.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056513
 
 
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А дальше что?
Или высылка дипломатов это уже все?
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Вроде готовят операцию по зачистке Сирии от ихтамнетов. Для начала.
Ну и финансово банда х-ла сильно пострадает.
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Вот бы еще и Донбасс зачистить от ихтамнетов!
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Та ніхєра у цього бидла немає. Нетіште себе.вони ходять під себе і їм це подобається.
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нфоВійська України‏ @i_army_org

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Джонсон:"Одного разу росіяни кажуть, що ніколи не виготовляли "Новічок". Іншого разу, що виготовляли, але усі його запаси були знищені. Ще іншого разу, що всі його запаси були знищені, але деякі з них містичним чином потрапили до Чехії, Швеції, Словаччини, США чи навіть Британії"
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рашкавата скрывает правду в стоге лжи какабычно
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да, да, да... а ну скажи чё-нить по-корейски! У России была возможность, мотив и намерение, - Мэй об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 7621
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Обидели роSSиюшку не справедливо.
Увидишь, ботоксный не простит обиды, развалит парашку и подохнет
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кацап- а ты самокритичен
слышь, а почему ты прячешься под другим флагом?- ты что стесняешься своей кацапской тряпки?
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Так у них Цензор закрыт, можно только через VPN зайти.
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а диспетчер Карлос казав, що та речовина вироблялась Україною
мамою присягався
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)))ТуПина долго и усердно травили газом "Дурачек"!!!))))))
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У тебя нет гугл корректора? Слово дурачОк пишется через О!
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Неплохо бы расследование закончить и доказательства всему миру предъявить. А то как-то странно это все.
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Я вірю, що британська розвідка -це розвідка: аналітика, агентурна робота, тех.засоби.
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Мi 6 плохо сработала...
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Ні . Не замішаний. Він просто податки на російський бюджет платить. Все.
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зроби собі компютерну томографію та й побачиш У России была возможность, мотив и намерение, - Мэй об отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 3492
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Сколько ещё шуметь будут? Прогнозы-ставки? Недели 2-3 ?
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Не та нынче Британия. Тэтчер с хуйла бы последние перья сняла и в петушиный угол поставила.
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Ну мотив спорный конечно, зачем мстить пенсионеру которого помиловали лет 10 назад и выпустили из тюрьмы.
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как говорил один мой знакомый, покойник, - я слишком много знал
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Так зачем было его отдавать Британии, если он много знал? И зачем убивать аж через десять лет, за которые он уже давно бы все рассказал, что знал?
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...и притом накануне выборов и олимпиады?
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А чего с ликвидацией так долго ждали и почему такой момент выбрали, под выборы?
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Москалики. вы не заморачивайтесь - ваши так сказать выборы -для стран свободного мира - это совсем не событие, ну совсем...и даже не новость для СМИ - разве шо для поржать..не надо пытаться набить им цену
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Извини- след. раз буду голосовать только за П.А.Порошенко !
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а я не знаю, чому на путин-tv в цьому році про нього згадали, як про зрадника... через місяць його отруїли, виключно кацапським, "новичком"
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Никто не вспоминает, что русские на правительственных самолетах организовали канал перевозки наркотиков в промышленных масштабах
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не выпустили, а обменяли! одного на многих !
ну а поспорить вам всегда есть с кем при 76,76% группы поддержки
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химическая атака на государство!
терористический акт !
нападение на страну НАТО !

если не дать пендюля конкретного тогда НАХЕРА ВЕСЬ ВОЕННЫЙ БЛОК ?
если не может дать ответа на нападение ?
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Dead,ты голосовал за убийцу,вора и педофила тупина? Голосовал,голосовал,подонок....
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А за кого еще руснявое может "голосовать", как не за карликового фюрерка всея русни? У Росії були можливість, мотив і намір, - Мей про отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 4844
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След. раз обязательно проголосую за уважаемого Петра Алексеевича...
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Ты за хуйло будешь "голосовать" ,пока оно не сдохнет.А тогда на его похоронах будешь рыдать так же старательно,как твой дед на похоронах Гуталина. У Росії були можливість, мотив і намір, - Мей про отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 6405
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Долгих лет жизни Петру Алексеевичу !!!
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Тебе мЯЯдальку за участие в хуйловыборах дали? Или только бутерброд с "колбасой"? У Росії були можливість, мотив і намір, - Мей про отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 8946
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Мядальки принимаю только шоколадные ! Трамп- Ваш Президент !
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Ну у нас таки да,есть Президент. У вас всегда на кремлевской табуретке было,есть и всегда будет какое-то хуйло У Росії були можливість, мотив і намір, - Мей про отруєння Скрипаля - Цензор.НЕТ 4271
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Подписываем петицию о бойкоте ЧМ по футболу в России!
https://secure.avaaz.org/en/alt_world_cup_loc_fr_pa/?cHGLWhb
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Как известно, прямо сейчас Лондон поднял флаг в крестовом походе против Москвы. Формальные заявления, на сей счет, уже сделаны. В частности, Лондон уже заявил о том, что располагает исчерпывающими данными о том, что боевое отравляющее вещество, примененное на территории Великобритании против ее граждан в течение последних десяти лет, доводилось до кондиций оружия соответствующими структурами РФ. То есть, там имеются все необходимые доказательства, которые однозначно приняты союзниками Великобритании как достоверные. Но сверх того, в Лондон прибыла специальная комиссия из соответствующих международных экспертных организаций, которые сделают свой вывод как о самом отравляющем веществе, так и об его изготовителе. Есть данные о том, что работа группы займет около двух недель.

Именно о результатах работы этой группы Ангела Меркель и сказала, что надо подождать результатов. Это не пустые слова, ибо в случае подтверждения результатов расследования британских следственных органов и уличении РФ в применении ХО на территории Соединенного Королевства, против ее граждан, будет формализован факт агрессии РФ против Великобритании, а ст. 5 Устава НАТО еще никто не отменял и если Великобритания объявит о нападении на себя со стороны РФ, то все страны Альянса (включая и Турцию) будут обязаны встать на защиту своего союзника. Тут нет вариантов или желаний. В этом случае, объединенное командование НАТО будет принимать решение о том, каким именно образом, реагировать на агрессию. В таком случае, проливы закроются мгновенно.

Подобное развитие ситуации предполагает формальный ответ НАТО и он может быть изложен в виде ультиматума и в Москве уже понимают реальную возможность развития событий. Именно поэтому между Кипром и берегом Сирии, сосредоточена группировка военно-морского флота РФ и по этой же причине, сегодня Путин объявил о призыве резервистов «на двухмесячные сборы». В общем-то, сегодня в РФ объявлена мобилизация.

Что может быть дальше, можно предположить из того, что в принципе может предпринять Запад.
Скорее всего, Путину могут дать короткий срок для эвакуации всех своих войск, наемников и прокси из всех зон конфликтов, где они задействованы, включая Украину, вместе с Крымом, Сирию, Судан и прочие экзотические места.
После этого - может начаться более или менее кровавое вышибание этой дряни в направлении мокшанских болот. Мол: «кто не заховался - я не виноват».
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очередная анакондав в витрине? скучно..
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Шановна Тереза! Не треба виправдовуватись! Весь Світ зрозумів, хто в нас на Планеті Вбивця, Брехун і Крадій. Це - Російська Федерація! А простіше сказати - злоякісна пухлина на Планеті. Якщо все людство не мобілізується і не поставить цю пухлину по за закон, то людству загрожує зникнення
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Ну отравили Литвиненко, гражданина Великобритании, и чего? В Англии 14 человек минимум загадочно умерло ну и....
Где Маргарет Тетчер? Где Рональд Рейган....
Так, либерастня еврогейская....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ России была возможность, мотив и намерение, - Мэй об отравлении Скрипаля
 
 
 
 
 
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