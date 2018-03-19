 У России была возможность, мотив и намерение, - Мэй об отравлении Скрипаля

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает телеканал SkyNews.

"У России были возможность и, я уверена, мотив и намерение (при нападении на Скрипаля), это часть модели поведения, которой Россия пользуется в Европе. Это случилось в Великобритании, но могло случиться и в любой другой стране, и поэтому наши союзники выразили нам сильную поддержку во мнении, что в нападении виновна Россия", - сказала Мэй.

Также Мэй отметила, что Скрипаля и его дочь отравили веществом "Новичок" или его производным, которые производились в СССР.

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В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

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17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломата в ответ на действия Великобритани.