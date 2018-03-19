 У России была возможность, мотив и намерение, - Мэй об отравлении Скрипаля

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает телеканал SkyNews.
"У России были возможность и, я уверена, мотив и намерение (при нападении на Скрипаля), это часть модели поведения, которой Россия пользуется в Европе. Это случилось в Великобритании, но могло случиться и в любой другой стране, и поэтому наши союзники выразили нам сильную поддержку во мнении, что в нападении виновна Россия", - сказала Мэй.
Также Мэй отметила, что Скрипаля и его дочь отравили веществом "Новичок" или его производным, которые производились в СССР.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.
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17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломата в ответ на действия Великобритани.
Или высылка дипломатов это уже все?
Ну и финансово банда х-ла сильно пострадает.
ЧитатьЧитать @i_army_org
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Джонсон:"Одного разу росіяни кажуть, що ніколи не виготовляли "Новічок". Іншого разу, що виготовляли, але усі його запаси були знищені. Ще іншого разу, що всі його запаси були знищені, але деякі з них містичним чином потрапили до Чехії, Швеції, Словаччини, США чи навіть Британії"
Увидишь, ботоксный не простит обиды, развалит парашку и подохнет
слышь, а почему ты прячешься под другим флагом?- ты что стесняешься своей кацапской тряпки?
мамою присягався
https://vidos.top/v/1802319
https://www.youtube.com/watch?v=KH4kEjf56ow
Зачем!!!
ну а поспорить вам всегда есть с кем при 76,76% группы поддержки
Готовьтесь к терактам (минимум), беззубые евромещане.
терористический акт !
нападение на страну НАТО !
если не дать пендюля конкретного тогда НАХЕРА ВЕСЬ ВОЕННЫЙ БЛОК ?
если не может дать ответа на нападение ?
https://secure.avaaz.org/en/alt_world_cup_loc_fr_pa/?cHGLWhb
Именно о результатах работы этой группы Ангела Меркель и сказала, что надо подождать результатов. Это не пустые слова, ибо в случае подтверждения результатов расследования британских следственных органов и уличении РФ в применении ХО на территории Соединенного Королевства, против ее граждан, будет формализован факт агрессии РФ против Великобритании, а ст. 5 Устава НАТО еще никто не отменял и если Великобритания объявит о нападении на себя со стороны РФ, то все страны Альянса (включая и Турцию) будут обязаны встать на защиту своего союзника. Тут нет вариантов или желаний. В этом случае, объединенное командование НАТО будет принимать решение о том, каким именно образом, реагировать на агрессию. В таком случае, проливы закроются мгновенно.
Подобное развитие ситуации предполагает формальный ответ НАТО и он может быть изложен в виде ультиматума и в Москве уже понимают реальную возможность развития событий. Именно поэтому между Кипром и берегом Сирии, сосредоточена группировка военно-морского флота РФ и по этой же причине, сегодня Путин объявил о призыве резервистов «на двухмесячные сборы». В общем-то, сегодня в РФ объявлена мобилизация.
Что может быть дальше, можно предположить из того, что в принципе может предпринять Запад.
Скорее всего, Путину могут дать короткий срок для эвакуации всех своих войск, наемников и прокси из всех зон конфликтов, где они задействованы, включая Украину, вместе с Крымом, Сирию, Судан и прочие экзотические места.
После этого - может начаться более или менее кровавое вышибание этой дряни в направлении мокшанских болот. Мол: «кто не заховался - я не виноват».
Где Маргарет Тетчер? Где Рональд Рейган....
Так, либерастня еврогейская....