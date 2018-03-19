 Украина заинтересована в опыте Хорватии по мирной реинтеграции оккупированных территорий, - Гройсман

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с министром труда и пенсионной системы Республики Хорватия Марко Павичем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Мы заинтересованы в изучении уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Одним из наших приоритетов является развитие институциональных и законодательных рамок для управления помощью вынужденно переселенным лицам", - сказал Гройсман.
Кроме того, участники встречи обсудили вопросы социализации ветеранов войны и создания необходимых условий для того, чтобы они становились полноценными участниками рынка труда.
"Мы понимаем, что сейчас происходит в вашей стране. И полностью поддерживаем вас в вопросах территориальной целостности и нелегальной аннексии Крыма. Хотим предоставить вам всю возможную поддержку", - отметил Павич.
Во время визита был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством социальной политики Украины и Министерством труда и пенсионной системы Хорватии.
А тем временем ...
"Сначала была организована специальная группа по уничтожению. Отобрать контроль по Транснефти. А потом через Гонтареву они всячески пытались давить на Приватбанк. А потом на Укрнафту. Порошенко говорит, что они борются с олигархом. Нет. Это все не так. Он это все затеял потому что Коломойский отказался ему отдавать 50%. У него своя заинтересованность. Коломойский понимает, что партнерство Порошенко заключается в 50% сначала, но потом придется отдать все. Это не Янукович, который, хоть как-то держал слово. Он был человеком, что живет по понятиям. То есть если сказал - делал. А здесь у Порошенко главная задача развести. То есть пойти в отношение, загрузить, а потом кинуть. Ему уже никто не верит".https://antikor.com.ua/articles/227243-poroshenko_potreboval_ot_kolomojskogo_otdatj_emu_50._nardep_onishchenko_rasskazal_o_podopleke_vojny_
...
А Захарасту пора позаботиться о брони лучшего барака в концлагере Рейкьявика.
Как раз хорваты положили хуй на "мирную реинтеграцию" и силой оружия решили проблему.
Просто у нас нет своего "Франьо Туджмана" на посту Президента. А есть колаборант "маршал Пэтэн".
Топчет конь степную ширь
Это скачет Вова Гройсман,
УКРАИНСКИЙ богатырь!
Шапка золотом расшита,
Меч горит, как бирюза,
Для отчизны он - защита,
А для Путина- гроза !