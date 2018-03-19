 Украина заинтересована в опыте Хорватии по мирной реинтеграции оккупированных территорий, - Гройсман

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с министром труда и пенсионной системы Республики Хорватия Марко Павичем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы заинтересованы в изучении уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Одним из наших приоритетов является развитие институциональных и законодательных рамок для управления помощью вынужденно переселенным лицам", - сказал Гройсман.

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Кроме того, участники встречи обсудили вопросы социализации ветеранов войны и создания необходимых условий для того, чтобы они становились полноценными участниками рынка труда.

"Мы понимаем, что сейчас происходит в вашей стране. И полностью поддерживаем вас в вопросах территориальной целостности и нелегальной аннексии Крыма. Хотим предоставить вам всю возможную поддержку", - отметил Павич.

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Во время визита был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством социальной политики Украины и Министерством труда и пенсионной системы Хорватии.