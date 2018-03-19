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 Политика Украины
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Все про:Хорватия (108) Гройсман (3906)

 Украина заинтересована в опыте Хорватии по мирной реинтеграции оккупированных территорий, - Гройсман

Украина и Хорватия усилят сотрудничество по вопросам решения проблем ветеранов, реабилитации беженцев и восстановления территориальной целостности.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с министром труда и пенсионной системы Республики Хорватия Марко Павичем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Мы заинтересованы в изучении уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Одним из наших приоритетов является развитие институциональных и законодательных рамок для управления помощью вынужденно переселенным лицам", - сказал Гройсман.

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Кроме того, участники встречи обсудили вопросы социализации ветеранов войны и создания необходимых условий для того, чтобы они становились полноценными участниками рынка труда.

"Мы понимаем, что сейчас происходит в вашей стране. И полностью поддерживаем вас в вопросах территориальной целостности и нелегальной аннексии Крыма. Хотим предоставить вам всю возможную поддержку", - отметил Павич.

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Во время визита был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством социальной политики Украины и Министерством труда и пенсионной системы Хорватии.

Источник: https://censor.net.ua/n3056510
 
 
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Ну просто Грося-вяликий воин !!! Украина заинтересована в опыте Хорватии по мирной реинтеграции оккупированных территорий, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5441 Украина заинтересована в опыте Хорватии по мирной реинтеграции оккупированных территорий, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5441 Украина заинтересована в опыте Хорватии по мирной реинтеграции оккупированных территорий, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5441
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...Он также уточнил, как именно "кошмарили" Коломойского.
"Сначала была организована специальная группа по уничтожению. Отобрать контроль по Транснефти. А потом через Гонтареву они всячески пытались давить на Приватбанк. А потом на Укрнафту. Порошенко говорит, что они борются с олигархом. Нет. Это все не так. Он это все затеял потому что Коломойский отказался ему отдавать 50%. У него своя заинтересованность. Коломойский понимает, что партнерство Порошенко заключается в 50% сначала, но потом придется отдать все. Это не Янукович, который, хоть как-то держал слово. Он был человеком, что живет по понятиям. То есть если сказал - делал. А здесь у Порошенко главная задача развести. То есть пойти в отношение, загрузить, а потом кинуть. Ему уже никто не верит".https://antikor.com.ua/articles/227243-poroshenko_potreboval_ot_kolomojskogo_otdatj_emu_50._nardep_onishchenko_rasskazal_o_podopleke_vojny_
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Не може бути. Ви бачили, як Він посивів? А ноги його бачили? Не їсть, не спить, тіко про Україну думку думає. Отакий в нас президент! А Ви кажете. Не соромно?
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Иммитатор.
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Х@йло напряглось.
А Захарасту пора позаботиться о брони лучшего барака в концлагере Рейкьявика.
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Хуцпа.
Как раз хорваты положили хуй на "мирную реинтеграцию" и силой оружия решили проблему.
Просто у нас нет своего "Франьо Туджмана" на посту Президента. А есть колаборант "маршал Пэтэн".
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У нас есть "Франьё"...просто он на буковку "В"
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Вот только не надо нам хорватского метода.
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От, НА!. Яка вумна дитина, та в якому кибуцi його вчили?
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у них есть опыт в этом, но и не менее важно навести порядок с ушлёпками с несколько гражданствами, это вредители в внутри страны, как опухель в теле, тут и другим есть позитивный опыт: В прошлом году латвийского гражданства были лишены 207 человек, в основном имевших также второе российское или израильское гражданство, пишет газета Latvijas avīze.
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Стрелы блещут за спиною
Топчет конь степную ширь
Это скачет Вова Гройсман,

УКРАИНСКИЙ богатырь!

Шапка золотом расшита,
Меч горит, как бирюза,
Для отчизны он - защита,
А для Путина- гроза !
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хорватский метод может плавно перерасти в южно-осетинский.
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уже за два дня Киев взяли, вот только сцуко ДАП по пути попалса.
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Тбилиси не брали.Решили ограничиться Иловайском и Дебальцево.
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Наскільки я знаю, хорватський метод - це сигнальна ракета певного кольору і через 30 секунд тотальний вогонь по всіх хто не встиг втекти або сховатися. Що ж, нормально щодо сепарів.
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А у хорватів був саме мирний спосіб? Чи я щось не так зрозумів?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина заинтересована в опыте Хорватии по мирной реинтеграции оккупированных территорий, - Гройсман
 
 
 
 
 
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