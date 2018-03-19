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 Политика Украины
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Все про:акция (1712) выборы (20195) Крым (19688) Меджлис (707) спекуляция (45) Чубаров (654)

 Чубаров попросил не спекулировать на крымской и крымскотатарской проблематике

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что орган не имеет отношения к акциям, которые прошли на Майдане 18 марта и были посвящены годовщине оккупации Крыма Россией.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Чубаров подчеркнул, что ни одна из сторон не обсуждала с Меджлисом формы проведения подобных мероприятий и лозунги, которые там прозвучали.

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"То, что в дискуссию о правильности тех мер и контрмер, которые происходят на Майдане, была вовлечена крымская и крымскотатарский проблематика, а также проблематика вопрос деоккупации Крыму, нам это кажется недостойным. Мы не хотели бы, чтобы здесь были спекуляции", - отметил он.

Напомним, 18 марта в Украине и мире прошли акции против российских выборов в оккупированном Крыму. Под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля, к генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами, возле генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет. Под посольством РФ в Киеве националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать.

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Кроме того, на Майдане Независимости в столице к четвертой годовщине незаконной аннексии Крыма установили металлические конструкции. 18 марта участники "Марша за отставку Порошенко", организованного "Рухом нових сил", демонтировали их.

Источник: https://censor.net.ua/n3056509
 
 
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А на фига тогда Петя понавешавал этого ужаса на Майдане !!!
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Крым не ваша собственность, там не только татары живут, соответственно и разрешений не требуется.
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а текст конечно трудно прочесть и понять о чём речь?!
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Могу сказать тоже самое.
Что вас не устраивает?
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19.03.2018 19:51 - и в тексте - Чубаров заявил, что орган не имеет отношения к акциям, которые прошли на Майдане 18 марта и были посвящены годовщине оккупации Крыма pоссией. ..... - то логично и на них не оператса
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Нельзя без них ссылаться на крымскую и крымскотатарскую проблематику?
Почему? Они у нас отдельно?
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нет нельзя, так же как нельзя решать о украинцов и отзыватса на них без обсуждение это с украинцами - это был мой последнии ответ тебе.
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разрешено решать за руске стадо - рабам разрешение не просит.
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Вот умник, блин. Как сам спекулирует этим вопросом, продавливая никому не нужную автономию, так ему, типа, можно. А другие должны рты позакрывать! Чубаров, а не пошел бы ты нахрен!
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тебе тожэ самое - а текст конечно трудно прочесть и понять о чём речь?!
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Я прекрасно понял о чем текст. И, если ты заметил, в посте я не высказал никаких политических предпочтений. Я всего лишь обратил внимание на то, что сам Чубака прекрасно манипулирует Крысмом в своих шкурных интересах. Так что, Федя, если у тебя проблемы с пониманием написанного и ты переходишь на личности, то и тебе туда же, хотя я был о тебе лучшего мнения.
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Цензор!!!!!!
Сьогодні день народження Ліни Костенко.
Вітаємо нашу Ліну!
Чубаров попросил не спекулировать на крымской и крымскотатарской проблематике - Цензор.НЕТ 689
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Религия и политика.
Когда ты говоришь с богом это молитва, когда бог разговаривает с тобой это шизофрения.
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перефразируя...Сам спекулянт, громче всех кричит:"Держи спекулянта!!
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і пішли голосувати за плешивого в президенти....
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Для тебя все возможно. А я на вещи смотрю реально. Наша власть не собирается возвращать Крым в обозримом будущем.
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Власть приходит и уходит а Интересы Украинского Народа Вечны. Я лишь перефразировал классика
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Одними интересами сыт не будешь. В Крыму мы имеем население, в основной своей массе враждебно настроенное к Украине. Зато против Израиля они наверняка ничего не имеют. Гвоздь телевизором забить конечно можно. Но зачем, когда для этой цели есть молоток.
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Я не понимаю за что вытерли мои комменты. Я нигде не нарушил условия форума. Такое только в Украине к сожалению возможно. Но что поделаешь люди бывают разные. От этого я меньше любить свою Родину Украину не стану Чубаров попросил не спекулировать на крымской и крымскотатарской проблематике - Цензор.НЕТ 6880
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Ну подождем еще немножко когда Чубаров Крым вернет, а тогда будем без него возвращать, раз он не собирается.
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Разговоры этого татарина только о татарах крыма притомили, а еще и настораживают. Моих родственников татары в 90-х заставили продать дом и уехать из крыма. Заставили сожжением соседнего дома, хозяева которого отказывались продавать тот дом.
В крыму живут украинцы тоже, а о них ни слова эти татары не говорят. Только и слышно, татары, татары, татары
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"В крыму живут украинцы тоже". Причем в числе, которое больше численности всех татар.
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Кримських татар украінська влада весь час використовувала в своіх цілях: в 1991 ім дозволили повернутись в Крим щоб мати противагу кацапам, які волали за расею. Ці надіі украінськоі влади виявились марними, бо татари почали вести свою надзвичайно нахабну гру - захоплювати землі та зневажати закони держави, громадянство якоі вони стали.
Зараз татар використовують як інструмент тиску на кацапів, на більше татари не придатні, вони нікли не візьмуть в руки зброю та не підуть воювити за свою землю, як це роблять украінці. Татари покірно лчжуть під будь яку владу на півострові, головне щоб ця влада не заважала татарам вести іх мілкий та середній бізнес
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Выборы президента РФ в оккупированном Крыму бойкотировали более 90% крымских татар, это равносильно,что в Мордовии более 90% мордовцев, проголосовали против Путина. Чубаров попросил не спекулировать на крымской и крымскотатарской проблематике - Цензор.НЕТ 4505
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Чубаров тоже не понял лозунга "Спасибо деду за победу 1918 года !" который висел на Майдане, и который сняли митингующие.
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Пан Чубаров часом не бажає повідомити суспільству, скільки саме татар воює в АТО? А як там почувається татарський батальйон ? Ну той самий що в Миколаєві, на базі бригади морськоі піхоти мав організуватись?
Татарська проблема в Украіні полягає в тому, що так звані лідери кримських татар та іх оточення хочуть руками украінців та міжнародноі спільноти викинути кацапів з Криму та забрати Крим собі, а самим татарам глибоко начхати чия влада в Криму украінська чи кацапська
Кажете брешу? Спитайте кого завгодно з прикордоних районів Херсонськоі області, хто такі кримські татари та чого вони хочуть
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Звичайно своім знайомим. Ті хто живе поруч з Кримом або часто там буває кажуть теж саме що ваші знайомі. А кажуть вони що татари в Криму першими в черзі за російськими паспортами стояли
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Чубаров сам захотел отделить крымскую и крымско- татарскую проблематику.
Пусть тогда не жалуется.
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а что случилось? чего чупакабров волну поднял? Или русня на крысме прекратила у татар паленую водку и самсу тындырную перестала покупать?
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А ты думаешь им нужна Украина? Просто у Чупакабры и его компании при рыгах была хорошая кормушка в Крыму. Но в 2014-м путлер их от кормушки прогнал. Потому они сейчас и брызгают ядом в сторону путлера. Вот и всё. Татары - они сами по себе, никакого проукраинского патриотизма у них и близко нет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧубаров попросил не спекулировать на крымской и крымскотатарской проблематике
 
 
 
 
 
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