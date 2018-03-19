 Чубаров попросил не спекулировать на крымской и крымскотатарской проблематике

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Чубаров подчеркнул, что ни одна из сторон не обсуждала с Меджлисом формы проведения подобных мероприятий и лозунги, которые там прозвучали.
"То, что в дискуссию о правильности тех мер и контрмер, которые происходят на Майдане, была вовлечена крымская и крымскотатарский проблематика, а также проблематика вопрос деоккупации Крыму, нам это кажется недостойным. Мы не хотели бы, чтобы здесь были спекуляции", - отметил он.
Напомним, 18 марта в Украине и мире прошли акции против российских выборов в оккупированном Крыму. Под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля, к генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами, возле генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет. Под посольством РФ в Киеве националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать.
Кроме того, на Майдане Независимости в столице к четвертой годовщине незаконной аннексии Крыма установили металлические конструкции. 18 марта участники "Марша за отставку Порошенко", организованного "Рухом нових сил", демонтировали их.
Что вас не устраивает?
Почему? Они у нас отдельно?
Сьогодні день народження Ліни Костенко.
Вітаємо нашу Ліну!
Когда ты говоришь с богом это молитва, когда бог разговаривает с тобой это шизофрения.
В крыму живут украинцы тоже, а о них ни слова эти татары не говорят. Только и слышно, татары, татары, татары
Зараз татар використовують як інструмент тиску на кацапів, на більше татари не придатні, вони нікли не візьмуть в руки зброю та не підуть воювити за свою землю, як це роблять украінці. Татари покірно лчжуть під будь яку владу на півострові, головне щоб ця влада не заважала татарам вести іх мілкий та середній бізнес
Татарська проблема в Украіні полягає в тому, що так звані лідери кримських татар та іх оточення хочуть руками украінців та міжнародноі спільноти викинути кацапів з Криму та забрати Крим собі, а самим татарам глибоко начхати чия влада в Криму украінська чи кацапська
Кажете брешу? Спитайте кого завгодно з прикордоних районів Херсонськоі області, хто такі кримські татари та чого вони хочуть
Пусть тогда не жалуется.