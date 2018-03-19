 Чубаров попросил не спекулировать на крымской и крымскотатарской проблематике

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Чубаров подчеркнул, что ни одна из сторон не обсуждала с Меджлисом формы проведения подобных мероприятий и лозунги, которые там прозвучали.

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"То, что в дискуссию о правильности тех мер и контрмер, которые происходят на Майдане, была вовлечена крымская и крымскотатарский проблематика, а также проблематика вопрос деоккупации Крыму, нам это кажется недостойным. Мы не хотели бы, чтобы здесь были спекуляции", - отметил он.

Напомним, 18 марта в Украине и мире прошли акции против российских выборов в оккупированном Крыму. Под генконсульством России во Львове протестующие сожгли мини-копию Кремля, к генконсульству России в Харькове принесли гроб с чучелом Путина и разрисовали автомобиль с дипномерами, возле генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет. Под посольством РФ в Киеве националисты не пускали в диппредставительство россиян, желающих голосовать.

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Кроме того, на Майдане Независимости в столице к четвертой годовщине незаконной аннексии Крыма установили металлические конструкции. 18 марта участники "Марша за отставку Порошенко", организованного "Рухом нових сил", демонтировали их.