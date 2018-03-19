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 Экономика
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Все про:порт (285) промышленность (210)

 Промышленники просят Гройсмана снизить портовые сборы еще на 54%

Несмотря на уже введенное 20-процентное снижение ставок портовых сборов в Украине, дальнейшее возможное снижение ставок составляет 54%.

Об этом говорится в письме промпроизводителей президенту Украины Петру Порошенко, председателю ВРУ Андрею Парубию, премьер-министру Владимиру Гройсману, пишет издание uaprom.info

Промышленники напомнили, что согласно распоряжению Кабмина ставки корабельного, канального, маячного, санитарного, якорного, причального, административного портовых сборов снижены на 20% с 1 января. "Такой шаг со стороны правительства можно считать шагом на встречу к повышению конкурентоспособности украинских морских портов и удешевлению стоимости логистики в стране, ведь две трети торгового оборота Украины проходит именно через порты. По расчетам Международной финансовой корпорации, такое снижение может сгенерировать в экономику Украины дополнительных $260 млн или 0,28 процентных пункта дополнительного роста ВВП Украины", - сказано в письме.

Однако, отмечают производители, все еще остается значительное пространство для дальнейшего снижения ставок портовых сборов, а также устранения дискриминационных диспропорций между ставками по портам одинаковой категории.

"В разрезе импорта неэффективная логистика заставляет потребителей платить более высокую цену, фактически снижая реальные доходы населения Украины, - сказано в письме. - Согласно исследованию Международной финансовой корпорации, ставки портовых сборов можно снизить на 63% и это позволит установить в Украине конкурентные наравне с другими портами региона ставки портовых сборов, но одновременно позволит поддерживать портовую инфраструктуру в надлежащем состоянии".

Несмотря на уже введенное 20-процентное снижение ставок портовых сборов, по расчетам промышленников, возможное дальнейшее снижение ставок составляет 54%.

"Просим Вас принять все необходимые меры для дальнейшего снижения, начиная с 1 января 2019 года ставок портовых сборов на 54%, а также устранения имеющихся дискриминационных диспропорций между ставками по портам одинаковой категории. Такое снижение необходимо производителям всех отраслей и могло бы сгенерировать для экономики Украины дополнительных $825 млн дохода или почти 1 процентный пункт дополнительного роста ВВП Украины", - сказано в обращении.

Письмо подписали президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, председатель Совета предпринимателей при Кабмине Леонид Козаченко, председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, президент Ассоциации судостроителей Украины "Укрсудпром" Виктор Лисицкий, президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, глава "Федерации металлургов Украины" Сергей Беленький, президент АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, председатель общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев, председатель ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур, вице-президент Ассоциации предприятий стекольной промышленности "Стекло Украины" Владимир Цветов.

Источник: https://censor.net.ua/n3056507
 
 
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нашли у кого просить...художнику некогда, он картинки рисует и озабочен Новой почтой, шыдэвры, рассылать некем.
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Гройсман попросил для Гройсмана снизить на 60%.
И Гройсман, великодушно, распиарившись как павлин петух = снизойдёт для снижения Гройсману. Заодно и Богдану.
Именно так следует читать "новость".
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Зменшення ставок портових зборів це злочин за який банда рошена буде відповідати перед народом України! Зменшення портових зборів не принесе більше грошей в державу, не збільшить перевалку вантажів через порти, а лише дозволить олігархам менше сплачувати за послуги державних портів! Під час війни, коли кожна гривня на рахунку, зменшувати надходження від природних монополій можуть тільки агенти мафії! Мало того що зменшили портові збори, що ніяк не збільшило перевалку вантажів, так ще й дозволили АМПУ половину портових зборів лишати в себе і розкрадати! Мафія добиває країну!
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"Метинвест" Ахметова увеличил чистую прибыль в 5 раз в 2017, и все мало ему.
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А с каких это пор воры называются промышленниками и Гройсманами !!!
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...Це якась абсолютно жахлива історія. Покінчив життя самогубством Владислав Волошин - відомий бойовий льотчик, герой війни на Донбасі.В 2014-му році його штурмовик збили чи то росіяни чи то сепаратисти. Він катапультувався на ворожій території. З травмованою рукою дістався своїх позицій. Згодом, демобілізувався. Повернувся до Миколаєва. Минулого року року був призначений керівником Миколаївського аеропорту. А два місяці тому - миколаївський журналіст Andrey Lokhmatov зробив резонансне розслідування.Про те, як оточення глави Миколаївської ОДА Олексія Савченка (друге фото) організувало тендерну оборудку на ремонті аеропорту. Причому, Андрію вдалося отримати і опублікувати важливий аудіозапис. На ньому чути, як Волошина, як керівника аеропорту, оточення Савченка відверто нахиляє погодити фіктивні результати тендеру на ремонт будівлі. І це ще не все. Пару годин тому Андрій опублікував листування Волошина за кілька тижнів до смерті. Виявляється, в повідомленнях у Whats App, Волошин скаржиться знайомому на тиск з боку Савченка і розуміє, що пішов на злочин, затвердивши тендерну оборудку, як того вимагали в обладміністрації. Через це, пише Волошин: "його вже відвідують суїцидальні думки" (цитата). Чи підштовхнуло його усвідомлення участі в злочині до того, щоб піти з життя? Ну такий от офіцерський спосіб змити ганьбу… А, можливо, знайдеться й інше листування, яке відкриє додаткові деталі цієї трагедії. https://antikor.com.ua/articles/227239-korruptsija_ubivaet._kak_chlen_opg_jaremy-geleteja_dovel_geroja_ukrainy_do_samoubijstv
...
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Я сів прчитав новини.... ні одної новини небуло ні сьогодні ні вчора про тітушок під маєтком порошенка, які били людей а поліція їх захищала. Ну то таке... їх фото вже в мережах і їх шукають. Сильно шукають..... це про свободу слова в Україні. Про 149 місце.... Грузія на 8 му.... це так доречі.
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Алкаші їдуть до маєтка парашенка? Круто. А чого ти не скинув відео під маєтком парашенка? Скинь ! І зрівняй їх дії з діями поліцаїв часів янукоовоща. А поліцаї то навіть на твоєму паршивому відео порушують законодавство України, права людей.це так до речі тобі.
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сам скидывай... ваши походеньки это два варианта - или ваш С.Михуил совершенный дурак, либо он вас прекрасно кинул...\выбирай сам, или предложи свой вариант - почему всё так у вас получается из ж.пы...\
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-1 срань порошенківська злита. Дякую.антимайданівець- ти дебіл? Тєлєк шоколадний любиш? Так і на росії тєлєк хуйловський абажають. Чим між вами різниця? Не бачу!
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ты смотри из трусов не выпрыгни ловя порохоботов...)
ваши требования были похожи на требования грабителей банка:
- требуем один доллар и миллион вертолётов...)))
когда хоть следующий марш у вас...?
и с какого ума ты мне приписываешь порошенковость...?
а вот вы скорее его агенты - вспомнить как вы топили Сеню, хоть какой-то противовес Пороху, чтобы на его место Гросю впихнули...\а теперь вы тихонько радуетесь патриёты...\
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"Правильно, совершенно правильно гневались, их Светлось принц Лимон, вводя новые налоги на осадки. Их Сиятельство излагали: После того, как мы ввели налог на воздух вы стали меньше дышать! Этта безобразиее!!!..." (ц)
------------------------------
Печерські мародери дістануть вас і за кордоном. Сплатив податок там, де заробив? Нічого страшного. Сплатиш і нам:
http://patrioty.org.ua/society/khity-tyzhnia-novi-podatky-iakymy-dokhodamy-ukraintsiv-shche-zmusiat-podilytysia-220059.html
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ну если промышленники прост то ето святое. А холопам еще РАБтарифы и налоги в 5 раз поднять.
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А чего не нулевую ставку сборов требуют.............
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Промышленники просят Гройсмана снизить портовые сборы еще на 54 %.
Промышленники это кто ? Ахметов,Бойко ,Фирташ,Парашенько....А не уху ели они ?
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А я попрошу Гройсмана разобраться с бензином.С КАКОГОНАХУЙ переляку на ВОГе он снова полез вверх?
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а почем у вас бенз, правда интересно, и еще, почем пропан?
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а они и так нехило жрут - а нам нечем питатся!!!
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Ну... эти знают как правильно просить, им можно и снизить. Это же не какие то там евробляхеры...
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Причалил короблик. Заплати
корабельного, канального, маячного, санитарного, якорного, причального, административного портовых сборов Источник: https://censor.net.ua/n3056507
Какой дебил такое количество вымагательств придумал??
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Это только в порту так обирают. А есть ещё сотни других поборов, не считая таможенников...
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Так украинские портовые экологи используют нормы балластных вод которые круче чем вводы в открытом океане, там кормушка еще та! я удивлен что Украина не погрязла в исках по "экологии"
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Кроме всех остальных прозьб, промышленники просят "экологов" попуститься. Реально заипали. Будет о%уенный скандал. В среднем взятка 15-25 штук за вход.
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А на ЖКХ слабо на 54% снизить? и на бензин?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПромышленники просят Гройсмана снизить портовые сборы еще на 54%
 
 
 
 
 
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