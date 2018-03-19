 ЕС ждет объяснений России по делу Скрипаля, - Могерини

Об этом заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы выражаем поддержку и солидарность с Великобританией, а также ожидаем от России объяснений по вопросам, адресованным ей со стороны как Великобритании, так и международного сообщества", - сказала Могерини, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

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В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

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17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломата в ответ на действия Великобритани.