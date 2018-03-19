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 ЕС ждет объяснений России по делу Скрипаля, - Могерини

Страны-члены Евросоюза полностью разделяют позицию Великобритании по делу об отравлении в Солсбери.

Об этом заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы выражаем поддержку и солидарность с Великобританией, а также ожидаем от России объяснений по вопросам, адресованным ей со стороны как Великобритании, так и международного сообщества", - сказала Могерини, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия 10 лет тайно разрабатывала и накапливала вещество "Новичок", - Джонсон

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

Читайте: Украина солидарна с Великобританией относительно ситуации с отравлением в Солсбери, - Порошенко

17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломата в ответ на действия Великобритани.

Источник: https://censor.net.ua/n3056506
 
 
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Собчак подала прошение о помиловании 16 человек ,среди которых ,как минимум, двое украинцев- Кольченко и Сенцов..Подождём.
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В ближайшее время рашку объявят страной-террористом и отключат ей всё

ЕС ждет объяснений России по делу Скрипаля, - Могерини - Цензор.НЕТ 8679
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щас стрим с конференции НАТО Великобритания смотрел, всё понятно либо санкции либо война с террорашкой
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Интересно чем скандальчик закончица..что покажет расследование, какие последствия. Или побухтят и успокояца??
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как показывает практика , скорее побухтят и успокоятся ...
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Хто такий скрипаль...якщо до нього були поляки і боїнг і нічого- всі досі морозяться! ЕС ждет объяснений России по делу Скрипаля, - Могерини - Цензор.НЕТ 3216
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Какое блэть объяснение, кобыла? Убили (ну фактически убили, превратили в овощей) 2-х человек и полицая. Еще одного задушили собачим поводком. И за это ты хочешь "объяснение"? За Боинг уже получила объяснение? Вот же тупое животное.
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Чего ты ждал от слизняков? Они ведь бесхребетные.
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Это шведы отравили, Новичок их доработка или разработка, так уже заявила Зах*рова.
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_Ждите, ждите... Когда увидите как рашисты целятся в вас из автомата, помните, Могерини: это и есть ответ. И ваша же беззубость сделала его неизбежным.
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Идите вы на... пед.... Пу сегодня бухает.
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а когда он не бухает?
рожа вечно опухшая
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС ждет объяснений России по делу Скрипаля, - Могерини
 
 
 
 
 
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