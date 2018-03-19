 МИД Великобритании назвал пять причин незаконности "референдума" в Крыму

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД Великобритании.
В ведомстве подчеркивают, что Великобритания не признает результат незаконного референдума России и приводит пять причин:
- "Референдум" нарушал Конституцию Украины, и провозглашен незаконным ОБСЕ и "Большой семеркой".
- Пророссийская пропаганда доминировала, в то время, как украинскую прессу была закрыта.
- Голосование было подготовлено за 20 дней, что не дало возможности для общественного обсуждения.
- Российские военные захватили ключевые части полуострова и граждане должны были голосовать под пристальным взглядом российских "зеленых человечков".
- На референдуме не присутствовали наблюдатели, которые заслуживают доверия.
Напомним, 20 января в 1991 году на первом в СССР легитимном местном референдуме население Крыма высказалось за восстановление автономного статуса полуострова и уже 12 февраля Крым получил автономию в составе советской Украины. Впоследствии стал частью независимой Украины.
16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное "голосование". 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.
1. путин - ХУЙЛО!
Можно еще добавить что для решение о референдуме местных депутатов насильно свозили под дулами автоматов в захваченный террористами Парламент Крыма и силой принуждали принять это решение.
А то получается, если подрихтовать остальные пункты - то референдум был бы возможным?:
- если бы укр пресса присутствовала - то что???
- если бы готовились не 20 дней, а больше - то что???
- если бы "зеленых" заменили на гражданскую русню без автоматов - то что???
- если бы нашлись другие наблюдатели - то что???
Об этом референдуме вообще нельзя говорить всерьез, не то что придумывать какие-то причины, кроме первой и единственной!!!
Созрели наконец то.
Скрепный поэт Эдуард Шляпников ещё и бахвалится этим
(осторожно! что ни строка - то шедевр! )
КАК ПРИРОСЛА СТРАНА СИБИРЬЮ
Где были тучные пингвины
И, тело сушит ушлый морж
Подлодки гладкие как сливы
Льдов режут на квадраты корж,
Там под сияньем многоцветным
Творится чёрти знает что ж;
Когда пирог такой ничейный
Всегда идёт большой делёж!
Ведь подо льдом жиреет рыба,
А на верху оленей тьма.
Морж там сытнее крокодила
Медведь мясистее слона,
Там под ногами в дне запасы
Брильянтов, нефти, и угля,
Там могут лóжить водолазы
Куда захочешь кабеля,
Воды ресурсы там несметны
И, не солённой, а речной,
Там обороны элементы
Могут достичь земли любой!
Как приросла страна Сибирью
Под руководствам Ермака -
Так мы, тот корж, с гряды Курильей
Куснём до Арктики пупа!!!
Чтоб благодарные потомки
В подариных им нами льдах
Катались летом с Русской горки
На дрессированных моржах,
Чтоб мог гонять в санях и лыжах
Любой Российский гражданин
Как парижанин по парижу,
Как олигарх среди горил,
Страны, чтоб был там холодильник -
Паёк хранящий и запас,
Чтобы энергии рубильник
Для Мира был в руках у нас!
Чтобы на виду у всей вселенной
На площади, что всех белей,
Сиял словами ПУТИН, ЛЕНИН
Страны могучей мавзолей!!!!
как ты улыбалась, но не мне,
как ушла ты в мир других мужчин!
И у тебя на это пять причин.
Чудак побежал
Долго я взглядом
Его провожал