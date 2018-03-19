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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1730) Крым (19688) МИД (4454) оккупация (6514) референдум (1185)

 МИД Великобритании назвал пять причин незаконности "референдума" в Крыму

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало пять причин незаконности так называемого референдума в оккупированном Крыму, проведенного четыре года назад.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД Великобритании.

В ведомстве подчеркивают, что Великобритания не признает результат незаконного референдума России и приводит пять причин:

  • "Референдум" нарушал Конституцию Украины, и провозглашен незаконным ОБСЕ и "Большой семеркой".
  • Пророссийская пропаганда доминировала, в то время, как украинскую прессу была закрыта.
  • Голосование было подготовлено за 20 дней, что не дало возможности для общественного обсуждения.
  • Российские военные захватили ключевые части полуострова и граждане должны были голосовать под пристальным взглядом российских "зеленых человечков".
  • На референдуме не присутствовали наблюдатели, которые заслуживают доверия.

МИД Великобритании назвал пять причин незаконности референдума в Крыму 01

МИД Великобритании назвал пять причин незаконности референдума в Крыму 02
МИД Великобритании назвал пять причин незаконности референдума в Крыму 03
МИД Великобритании назвал пять причин незаконности референдума в Крыму 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 90% крымских татар на полуострове "абсолютно проигнорировали" выборы президента РФ, - Чубаров

МИД Великобритании назвал пять причин незаконности референдума в Крыму 05
МИД Великобритании назвал пять причин незаконности референдума в Крыму 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму

Напомним, 20 января в 1991 году на первом в СССР легитимном местном референдуме население Крыма высказалось за восстановление автономного статуса полуострова и уже 12 февраля Крым получил автономию в составе советской Украины. Впоследствии стал частью независимой Украины.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное "голосование". 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Источник: https://censor.net.ua/n3056504
 
 
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Причина вообще-то всего ОДНА.

1. путин - ХУЙЛО!
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Если в крыму нелигитимны выборы тогда и в расеи они тоже нелигитимны , или не? МИД Великобритании назвал пять причин незаконности "референдума" в Крыму - Цензор.НЕТ 5551
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не знаю, але барига по-любому вінават МИД Великобритании назвал пять причин незаконности "референдума" в Крыму - Цензор.НЕТ 3239
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это одно, а второе то что по конституции РФ путин не мог 3й раз подряд переизбираться... он не легимный со всех сторон поэтому никто его и не поздравляет... шулер
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все так.
Можно еще добавить что для решение о референдуме местных депутатов насильно свозили под дулами автоматов в захваченный террористами Парламент Крыма и силой принуждали принять это решение.
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Там в "АРК Крым" 14 лет была "рыговская водчина"...!... сомневаюсь, что этих подонков пришлось всерьез сгонять, разве, что делали вид, для "алиби"...!...
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не сомневайся... на этот счет есть даже воспоминания грирькина, который рассказывал как вылавливал депутатов и свозил в Парламент
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так бындеровцы живьем рєзалі всєх рускагаварящіх, кушалі млодєнцев - путін должен бил спасать ісконно русскіх МИД Великобритании назвал пять причин незаконности "референдума" в Крыму - Цензор.НЕТ 8541
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Да ладно бы кушали и резали - так нет же, в свистопляске кровавого цинизма эти обезумевшие некросексуалисты додумались фаршировать старух СНЕГИРЯМИ и задувать монтажной пеной!!!111!1
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Я непатриотично подозреваю, что у нашего По баранов в процентном соотношении не намного меньше, чем у ихнего Пу.
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поясніть ватній бабі, якби Порося хотіло стати сцарьом, він би просто ввів воєнний стан - ніяких виборів, ніяких міхозбіговиськ, ніяких інтернетів, ніякої Ради - одноосібне правління!
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Кто ему даст это сделать , ахметка с мудачуком что ли ? Мозги включи
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Даже в дурдоме встречаются здравомыслящие люди:

МИД Великобритании назвал пять причин незаконности "референдума" в Крыму - Цензор.НЕТ 8283
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Ярослав Гашек в Швейке это уже описал, весьма талантливо
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нелегитимность т.н. "выборов" в РФ следует сделать поводом для временного ( фактически - навсегда) исключения её из СБ ООН
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21 марта 1992 года прошёл референдум о статусе Республики Татарстан. На вопрос: «Согласны ли Вы, что Республика Татарстан - суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?» ответили положительно 61.4% проголосовавших
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Буду відзначати. Цікаво тут те, що такий там відсоток татар в Татарстані.
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Вообще-то, достаточно только первой причины.
А то получается, если подрихтовать остальные пункты - то референдум был бы возможным?:
- если бы укр пресса присутствовала - то что???
- если бы готовились не 20 дней, а больше - то что???
- если бы "зеленых" заменили на гражданскую русню без автоматов - то что???
- если бы нашлись другие наблюдатели - то что???

Об этом референдуме вообще нельзя говорить всерьез, не то что придумывать какие-то причины, кроме первой и единственной!!!
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Вы совершенно правы. И удивительно, почему так мало людей видят этот весьма очевидный момент.
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Здивування для тих, хто юридично не розкладає порядок виконання законів.
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С сумасшедшего Хуйла взятки гладки,на Канадчиковой Даче такие люди должны находится,а не в Кремле.
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Сори На Канатчиковой даче,Кащенко (в народе звалась),психиатрическая больница N 1
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Четыре года прошло.
Созрели наконец то.
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Потому что росися - ХИЩНИК и ЗАХВАТЧИК.
Скрепный поэт Эдуард Шляпников ещё и бахвалится этим
(осторожно! что ни строка - то шедевр! МИД Великобритании назвал пять причин незаконности "референдума" в Крыму - Цензор.НЕТ 9979 )

КАК ПРИРОСЛА СТРАНА СИБИРЬЮ

Где были тучные пингвины
И, тело сушит ушлый морж
Подлодки гладкие как сливы
Льдов режут на квадраты корж,

Там под сияньем многоцветным
Творится чёрти знает что ж;
Когда пирог такой ничейный
Всегда идёт большой делёж!

Ведь подо льдом жиреет рыба,
А на верху оленей тьма.
Морж там сытнее крокодила
Медведь мясистее слона,

Там под ногами в дне запасы
Брильянтов, нефти, и угля,
Там могут лóжить водолазы
Куда захочешь кабеля,

Воды ресурсы там несметны
И, не солённой, а речной,
Там обороны элементы
Могут достичь земли любой!

Как приросла страна Сибирью
Под руководствам Ермака -
Так мы, тот корж, с гряды Курильей
Куснём до Арктики пупа!!!

Чтоб благодарные потомки
В подариных им нами льдах
Катались летом с Русской горки
На дрессированных моржах,

Чтоб мог гонять в санях и лыжах
Любой Российский гражданин
Как парижанин по парижу,
Как олигарх среди горил,

Страны, чтоб был там холодильник -
Паёк хранящий и запас,
Чтобы энергии рубильник
Для Мира был в руках у нас!

Чтобы на виду у всей вселенной
На площади, что всех белей,
Сиял словами ПУТИН, ЛЕНИН
Страны могучей мавзолей!!!!
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Великобритании надо просто вспомнить свой референдум по Brexit. Если бы каждая часть GB его проводила отдельно, то Шотландия осталась бы в ЕС, а Англия- нет. Так и с Крымняшем: никакого отдельного референдума не могло быть в принципе. Точка. Не может отделиться кухня от туалета, а спальня от гостиной, если они находятся в одной квартире.
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Є шоста причина: місцеве населення є переселенцями і не мало право вирішувати долю Криму.
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А сегодня видел я во сне,
как ты улыбалась, но не мне,
как ушла ты в мир других мужчин!
И у тебя на это пять причин.
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Поезд ушел
Чудак побежал
Долго я взглядом
Его провожал
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