 МИД Великобритании назвал пять причин незаконности "референдума" в Крыму

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД Великобритании.

В ведомстве подчеркивают, что Великобритания не признает результат незаконного референдума России и приводит пять причин:

"Референдум" нарушал Конституцию Украины, и провозглашен незаконным ОБСЕ и "Большой семеркой".

Пророссийская пропаганда доминировала, в то время, как украинскую прессу была закрыта.

Голосование было подготовлено за 20 дней, что не дало возможности для общественного обсуждения.

Российские военные захватили ключевые части полуострова и граждане должны были голосовать под пристальным взглядом российских "зеленых человечков".

На референдуме не присутствовали наблюдатели, которые заслуживают доверия.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 90% крымских татар на полуострове "абсолютно проигнорировали" выборы президента РФ, - Чубаров





Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму

Напомним, 20 января в 1991 году на первом в СССР легитимном местном референдуме население Крыма высказалось за восстановление автономного статуса полуострова и уже 12 февраля Крым получил автономию в составе советской Украины. Впоследствии стал частью независимой Украины.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное "голосование". 18 марта президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.