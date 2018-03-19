 Чехия не видит оснований снимать санкции с России, - глава МИД Стропницкий

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал на своей странице в Twitter
"Четыре года тому назад Россия аннексировала Крым. Чехия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Нет никаких оснований для изменения санкционной политики в отношении России без выполнения Минских соглашений", - написал Стропницкий.
Правильно. Не для того их одевали, чтобы снимать. Пусть ходит. Ей идёт.
Оказывается, в СНГ ( я-то думал эта структура уже благополучно издохла) стали догадываться, что Украине это СНГ не интересно.