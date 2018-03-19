 Чехия не видит оснований снимать санкции с России, - глава МИД Стропницкий

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал на своей странице в Twitter

"Четыре года тому назад Россия аннексировала Крым. Чехия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Нет никаких оснований для изменения санкционной политики в отношении России без выполнения Минских соглашений", - написал Стропницкий.

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