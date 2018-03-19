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 Чехия не видит оснований снимать санкции с России, - глава МИД Стропницкий

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявил, что сейчас нет оснований для изменения санкционной политики в отношении России.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал на своей странице в Twitter

"Четыре года тому назад Россия аннексировала Крым. Чехия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Нет никаких оснований для изменения санкционной политики в отношении России без выполнения Минских соглашений", - написал Стропницкий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056502
 
 
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Чехия не видит оснований снимать санкции с России, - глава МИД Стропницкий

Правильно. Не для того их одевали, чтобы снимать. Пусть ходит. Ей идёт.
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санкции - это как ампутация, обратно уже не получится
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А как по-другому? Дядя Сэм может закрыть банкам все $ кор.счета. Как в Латвии...
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И где-то в уголке тихонько по телефону перед кем-то оправдывается Земан.
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Шютка юмора немного хотите?

Оказывается, в СНГ ( я-то думал эта структура уже благополучно издохла) стали догадываться, что Украине это СНГ не интересно.

Чехия не видит оснований снимать санкции с России, - глава МИД Стропницкий - Цензор.НЕТ 1098
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Горілку Хортиця будуть чавити бульдозерами? Було б непогано.
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_Как не видит? Неужели! Кто бы мог подумать... только-только Солсбери было с химическим ОМП. Я, грешным делом, думал об ужесточении, а тут не сымать. Суровы...
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Прям нож в спину крысе. Пока из нормальных стран только Макрон поздравил, чему алени дико радуются
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Так даже не поздравил,просто пожелал творческих узбеков,а об поздралении даже речи не шло))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧехия не видит оснований снимать санкции с России, - глава МИД Стропницкий
 
 
 
 
 
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