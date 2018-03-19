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 59 населенных пунктов в 7 областях остаются без электроснабжения, - ГСЧС

По состоянию на 17.00 понедельника, 19 марта, остаются обесточенным 59 населенных пунктов в 7 областях Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Остаются обесточенными 59 населенных пунктов в 7 областях (Днепропетровская - 16, Донецкая - 16, Запорожская - 16 Николаевская - 4, Одесская - 4, Херсонская - 2 и Кировоградская - 1)", - говорится в сообщении.

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Опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается, движение транспорта на автомобильных дорогах страны обеспечено. Для расчистки автодорог на территории Украины от Укравтодора привлечены 2 тыс. 479 человек и 1 тыс. 923 единиц техники.

Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056501
 
 
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Что творится в Украине - свет отключили, дороги перекрыты, не топят уже давно, или врут в новостях?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия59 населенных пунктов в 7 областях остаются без электроснабжения, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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