Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Европейской службы внешней деятельности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Евросоюз не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведения выборов на Крымском полуострове", - отметили в ЕС.
Как отмечается, наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, включая представителей стран-членов ЕС, не совершали никакого мониторинга на оккупированных территориях.
"ЕС остается незыблемым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - заверили в Европейской службе внешней деятельности.
При этом Евросоюз, учитывая предыдущие оценки международно признанной наблюдательной миссии ОБСЕ, подчеркнул, что президентские выборы в РФ прошли под полным правовым и политическим контролем и продолжающимся давлением на оппонентов.
Наблюдательная миссия ОБСЕ также зафиксировала ограничение свободы собраний, объединений и выражения, а также в процессе регистрации кандидатов. Это ограничивало их политическую деятельность.
"Мы ожидаем, что Россия исправит эти нарушения и недостатки, которые не соответствуют обязательствам РФ перед ОБСЕ и другим международным обязательствам", - подчеркнули в ЕС.
ЕС не признает российские выборы
в оккупированном Крыму
Кроме того - можно перенять опыт.
Шутники из Евросоюза...
їм там все пофігу - газ і нафту отримують , бізнес іде , бабло в банки переводиться ...
Німеччина відмовилася запроваджувати санкції стосовно колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), повідомив у понеділок, 19 березня, речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). За його словами, уряд "не бачить підстав" для запровадження штрафних заходів проти екс-канцлера.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС запровадити санкції стосовно екс-канцлера ФРН. "Ґергард Шредер - найважливіший лобіст Путіна у всьому світі", - заявив Клімкін в інтерв'ю німецькому виданню Bild. "Тому слід перевірити, до яких дій у цій ситуації міг би вдатися Євросоюз", - зазначив глава українського МЗС.
Після того, як Шредер залишив посаду канцлера Німеччини у 2005 році, він став головою наглядової ради проекту "Північний потік". Пізніше політик очолив також раду компанії "Північний потік-2", а у 2017 році був обраний головою ради директорів російської енергетичної компанії "Роснефть".
В ЕС уверены в необходимости помогать украинскому правительству и противодействовать лживым вбросам зрадогнид
Министры иностранных дел Европейского союза договорились избегать поддержки гнид-популистов в Украине, даже если они руководствуются реформистскими и антикоррупционными лозунгами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на непубличный документ по вопросу реформ в Украине, подготовленный 13 странами-членами ЕС.
"Мы не будем воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая необходимость. Но при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги", - говорится в сообщении.
В ЕС уверены в необходимости помогать украинскому правительству противодействовать неправдивому тезису о том, что с 2014 года в Украине "ничего не изменилось".
"Уже слышны популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее общество может быть создано без болезненных перемен", - отмечают авторы документа, добавив, что при таких условиях выборы 2019 года станут испытанием для Украины.
Также, по их мнению, политическая ситуация в Украине накануне выборов является вызовом и для Евросоюза.
"Не существует быстрых путей к успеху, нет быстрых рецептов исправления проблем, некоторые вещи действительно важны", - отмечается в документе.
Напомним, президент Петро Порошенко гарантировал продолжение реформ, несмотря на приближение выборов. Ранее посол ЕС Хьюг Мингарелли счел идиотами тех, кто не замечает реформ в Украине.
Именно популистические партии сейчас имеют самые высокие рейтинги в Украине среди люмпена и потомков Шарикова.