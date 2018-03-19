EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, За рубежом
  1499  37
Материалы по теме:
Все про:выборы (20195) Крым (19688) Россия (68490) Евросоюз (11765)

 ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму

Евросоюз не признает проведения Россией президентских выборов на территории оккупированного Крымского полуострова.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Европейской службы внешней деятельности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Евросоюз не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведения выборов на Крымском полуострове", - отметили в ЕС.

Как отмечается, наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, включая представителей стран-членов ЕС, не совершали никакого мониторинга на оккупированных территориях.

"ЕС остается незыблемым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - заверили в Европейской службе внешней деятельности.

Смотрите: Порошенко - Могерини: "Пришло время для Евросоюза назвать агрессора агрессором". ВИДЕО

При этом Евросоюз, учитывая предыдущие оценки международно признанной наблюдательной миссии ОБСЕ, подчеркнул, что президентские выборы в РФ прошли под полным правовым и политическим контролем и продолжающимся давлением на оппонентов.

Наблюдательная миссия ОБСЕ также зафиксировала ограничение свободы собраний, объединений и выражения, а также в процессе регистрации кандидатов. Это ограничивало их политическую деятельность.

"Мы ожидаем, что Россия исправит эти нарушения и недостатки, которые не соответствуют обязательствам РФ перед ОБСЕ и другим международным обязательствам", - подчеркнули в ЕС.

Также читайте: Украина передала ЕС список из 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в оккупированном Крыму, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3056496
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот если бы
ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
угу , щаз-з-з ... ви ще напишіть , що і Україна може не визнати вибори в РФії ... ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6523
 показать весь комментарий
 
 
партнер партнера не обидит
Кроме того - можно перенять опыт.
 показать весь комментарий
 
 
Правда? Просто Вам потрібно зрозуміти що це увесь меседж ЄС щодо москальських виборів. )))
 показать весь комментарий
 
и что дает это непризнание, каков выхлоп?
 показать весь комментарий
 
 
А в Крыму что - другого президента избирали? Специально для Крыма?
Шутники из Евросоюза...
 показать весь комментарий
 
 
_Позорные пустомели и юродивые посмешища, путлера только поощряют своей беззубостью. Так что продолжение им гарантированно...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЇМ чи НАМ ..?
їм там все пофігу - газ і нафту отримують , бізнес іде , бабло в банки переводиться ...
 показать весь комментарий
 
И им, разумеется. Болваны не сделали выводов из истории ХХв.
 показать весь комментарий
 
вони вважають Україну та Білорусь "сірою зоною" - санітарним кордоном між РФ та ЄС .. доки Хуйло не захопить всю Україну - вони вважатимуть що їм нічого боятися .
 показать весь комментарий
 
Вот я говорю: болваны, не выучившие уроки истории.
 показать весь комментарий
 
Взагалі, може й непогана ідея - обирати президента московії в Україні.
 показать весь комментарий
 
_Та кремлю побоку! Признают/не признают - от их беззубого половинчатого непризнания путлер никак не зависит. Так нахера ему их ценное мнение, спрашивается?
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что? Президентом россии Хуйла всё равно признают.
 показать весь комментарий
 
В Криму - ні, а так взагалі - да. Це як трошки вагітна.
 показать весь комментарий
 
 
стара продажна ЄС - трішечки незаймана ... ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4555
 показать весь комментарий
 
Она нормально проститутка. А не якась там трішечки.
 показать весь комментарий
 
Особенно немцы,которые ждут на Северный поток 2
 показать весь комментарий
 
 
не только ждут они этот поток и протолкнут - вот
Німеччина відмовилася запроваджувати санкції стосовно колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), повідомив у понеділок, 19 березня, речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). За його словами, уряд "не бачить підстав" для запровадження штрафних заходів проти екс-канцлера.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС запровадити санкції стосовно екс-канцлера ФРН. "Ґергард Шредер - найважливіший лобіст Путіна у всьому світі", - заявив Клімкін в інтерв'ю німецькому виданню Bild. "Тому слід перевірити, до яких дій у цій ситуації міг би вдатися Євросоюз", - зазначив глава українського МЗС.
Після того, як Шредер залишив посаду канцлера Німеччини у 2005 році, він став головою наглядової ради проекту "Північний потік". Пізніше політик очолив також раду компанії "Північний потік-2", а у 2017 році був обраний головою ради директорів російської енергетичної компанії "Роснефть".
 показать весь комментарий
 
 
Черги на виборчих дільницях у Чеченській республіці Ічкерія стояли лише до тих співробітників дільничних виборчих комісій, котрі обслуговували виборців у тимчасовому місці перебування. Тобто "карусельників" із "печивом" ))) http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2018/03/19/116523/putinskie-vybory-v-chechne-unichtozhili-mif-o-podderzhke-putina-i-ego-marionetki.shtml


 показать весь комментарий
 
 
конспирологическая теория стецьков о том, что европа готовится к признанию хуйла нелигитимным, потерпела фиаско?
 показать весь комментарий
 
 
Ага! )) Усі Лейбніци європи намагаються довести що 78,67 відсотків легітимності у військовий час можуть дорівнювати і 120%. ))) Адронний колапсайдер скоро випарується від перенавантаження.
 показать весь комментарий
 
Отнасустали: 13 стран ЕС договорились помочь украинской власти и выступили против зрадогнид
В ЕС уверены в необходимости помогать украинскому правительству и противодействовать лживым вбросам зрадогнид

Министры иностранных дел Европейского союза договорились избегать поддержки гнид-популистов в Украине, даже если они руководствуются реформистскими и антикоррупционными лозунгами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на непубличный документ по вопросу реформ в Украине, подготовленный 13 странами-членами ЕС.

"Мы не будем воздерживаться от откровенных заявлений, когда есть такая необходимость. Но при этом мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги", - говорится в сообщении.

В ЕС уверены в необходимости помогать украинскому правительству противодействовать неправдивому тезису о том, что с 2014 года в Украине "ничего не изменилось".

"Уже слышны популистские аргументы, мол, процветающее и хорошо функционирующее общество может быть создано без болезненных перемен", - отмечают авторы документа, добавив, что при таких условиях выборы 2019 года станут испытанием для Украины.
Также, по их мнению, политическая ситуация в Украине накануне выборов является вызовом и для Евросоюза.
"Не существует быстрых путей к успеху, нет быстрых рецептов исправления проблем, некоторые вещи действительно важны", - отмечается в документе.
Напомним, президент Петро Порошенко гарантировал продолжение реформ, несмотря на приближение выборов. Ранее посол ЕС Хьюг Мингарелли счел идиотами тех, кто не замечает реформ в Украине.

Именно популистические партии сейчас имеют самые высокие рейтинги в Украине среди люмпена и потомков Шарикова.
ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3761
 показать весь комментарий
 
 
Уважаемый ЕС, любой гинеколог Вам скажет - нельзя быть немного беременным, другими словами легитимны или нет эти выборы ?
 показать весь комментарий
 
_Ишь, чего захотели: припереть к стене профессиональных плутов, лжецов и словоблудов - политиков.
 показать весь комментарий
 
 
c крымом понятно ну а сам ху@ло лигетимен? что доложить холопам? кто барин(баран) скотного двора? евросоюз АУ...
 показать весь комментарий
 
Бля а шо кацапы не видят, во что превратилась путинское морда идиотота-маньяка с ядерной бомбой в кармане ? Альо кацапы, вы шо, все охуели ?
 показать весь комментарий
 
 
В аннексированном Крыму стартовали российские военные учения и Путин на белом коне с большим фаллосом в руке мчится впереди колонны.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
 вверх