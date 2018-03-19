 ЕС не признает российские выборы в оккупированном Крыму

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Европейской службы внешней деятельности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Евросоюз не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведения выборов на Крымском полуострове", - отметили в ЕС.

Как отмечается, наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, включая представителей стран-членов ЕС, не совершали никакого мониторинга на оккупированных территориях.

"ЕС остается незыблемым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - заверили в Европейской службе внешней деятельности.

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При этом Евросоюз, учитывая предыдущие оценки международно признанной наблюдательной миссии ОБСЕ, подчеркнул, что президентские выборы в РФ прошли под полным правовым и политическим контролем и продолжающимся давлением на оппонентов.

Наблюдательная миссия ОБСЕ также зафиксировала ограничение свободы собраний, объединений и выражения, а также в процессе регистрации кандидатов. Это ограничивало их политическую деятельность.

"Мы ожидаем, что Россия исправит эти нарушения и недостатки, которые не соответствуют обязательствам РФ перед ОБСЕ и другим международным обязательствам", - подчеркнули в ЕС.

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