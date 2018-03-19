 САП расследует возможное незаконное обогащение заместителя главного военного прокурора Борзых

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, сообщила пресс-служба САП. "Уголовное производство зарегистрировано. Проводится расследование", - сообщил спикер САП Ярослав Гордиевич. Расследование проводит Национальное антикоррупционное бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичная прокуратура открыла производство по всем земельным вопросам, рассмотренным на печально известной "сессии" Киевсовета, - Луценко о "деле Довгого"

Как сообщил изданию источник в САП, Борзых также подозревают в декларировании недостоверной информации. Производство открыто по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса. Декларация Борзых засекречена.



Однако, по словам собеседника агентства, в ней не указаны расходы на аренду дома, в котором он проживает, а также материальное и имущественное состояние его сожительницы.

Также читайте: Помощник нардепа предлагал Супрун взятку квартирой. Дело расследует НАБУ

Борзых арендует дом в селе Лесники под Киевом площадью 390 кв. м и владеет автомобилем Toyota Camry стоимостью 300 тысяч гривен. В его декларации не указаны также члены семьи и их имущество.