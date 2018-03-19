EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  1151  15
Все про:НАБУ (2197) декларация (944) прокурор (831) Военная прокуратура (562) САП (722)

 САП расследует возможное незаконное обогащение заместителя главного военного прокурора Борзых

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения заместителя главного военного прокурора Дмитрия Борзых.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, сообщила пресс-служба САП. "Уголовное производство зарегистрировано. Проводится расследование", - сообщил спикер САП Ярослав Гордиевич. Расследование проводит Национальное антикоррупционное бюро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичная прокуратура открыла производство по всем земельным вопросам, рассмотренным на печально известной "сессии" Киевсовета, - Луценко о "деле Довгого"

Как сообщил изданию источник в САП, Борзых также подозревают в декларировании недостоверной информации. Производство открыто по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса. Декларация Борзых засекречена.

Однако, по словам собеседника агентства, в ней не указаны расходы на аренду дома, в котором он проживает, а также материальное и имущественное состояние его сожительницы.

Также читайте: Помощник нардепа предлагал Супрун взятку квартирой. Дело расследует НАБУ

Борзых арендует дом в селе Лесники под Киевом площадью 390 кв. м и владеет автомобилем Toyota Camry стоимостью 300 тысяч гривен. В его декларации не указаны также члены семьи и их имущество.

Источник: https://censor.net.ua/n3056494
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чим закінчилась справа по не законному збагаченню ще одного заступника прокурора Кулика? Тим самим закінчиться і ця справа. Тільки стріляти - іншого шансу вибратись з цієї шоколадної багнюки в нас на жаль немає!!!
 показать весь комментарий
 
 
Пока не будет Антикоррупционного суда все эти "справи" бесполезные и смешные. "Сизифов труд". А суда не будет пока жив барыга,ведь он же прекрасно понимает что стоит этому суду появится и он с гоп-компанией будет первым клиентом. Да и у мужа "женщины третьего тысячелетия" возникнут проблемы. Одним словом им всем этот суд как серп около яиц,неловко дёрнулся и яйца на полу. Кому оно надо?.
 показать весь комментарий
 
 
"Очень переживаем" чтоб "тепловизора" не накрыли медным тазом...
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот вот почему так.? Честнейшего главного военного прокурора компрометируют вот такие , нехорошие Борзые замы
 показать весь комментарий
 
 
САП расследует возможное незаконное обогащение заместителя главного военного прокурора Борзых - Цензор.НЕТ 706
борзый хватанул больше юГика и матиоса САП расследует возможное незаконное обогащение заместителя главного военного прокурора Борзых - Цензор.НЕТ 9237
не по чину взяло чудило
 показать весь комментарий
 
 
возможное ? а может невозможное на зарплату слуги народа...Кроме прибыли в 500 тыс. В декларации за 2016 у прокурора Борзых появился автомобиль - Toyota Camry 2006 г.в. приобретенная им за 300 тыс. грн......... итд?
 показать весь комментарий
 
Закинул в закладки и буду следить. Но, что то мне подсказывает, что зря, ничего ему не будет.
 показать весь комментарий
 
да в военной прокуратуре пока до*уя борзых
Надо их всех командой на Эльбрус отправить. сейчас самое время.
 показать весь комментарий
 
там пробы ставить негде негодяй законченный. что там проверять. взять средний за последние 5ть лет и сравнить с имуществом приобретенным за этот же период.
 показать весь комментарий
 
При всем уважении к САП, это далеко от миллионов! Это скорее похоже на политический заказ! Полно на много больших дел! А берутся за ошибки в декларациях, либо за не существенные суммы! А до существенных руки не доходят?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСАП расследует возможное незаконное обогащение заместителя главного военного прокурора Борзых
 
 
 
 
 
 вверх