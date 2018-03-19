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 С начала суток 19 марта нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб АТО

С начала суток режим полного прекращения огня на линии разграничения сторон боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "По состоянию на 18.00 обстрелов наших позиций не зафиксировано.
Украинские воины, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня".

Также читайте: За прошедшие сутки враг дважды обстрелял позиции ВСУ, один украинский воин получил боевую травму, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3056493
 
 
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Сєпарам ніхто не сказав, шо Петро Олексійович вже поїхав.
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повпивались, бо перемогу хйула святкували.
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Было "В Афганистане, в "черном тюльпане..."
Стало "По Украине, в белой машине..."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 19 марта нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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