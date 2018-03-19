 Сегодня последний день регистрации на ВНО-2018: заявки подали почти 300 тысяч учеников

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает сайт Украинского центра оценивания качества образования.
Дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте.
Региональные центры оценивания качества образования будут продолжать обрабатывать регистрационные документы, полученные после 19 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы направлены после 19 марта обрабатываться не будут.
По состоянию на 19 марта для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 276 694 человека.
От який з тебе хімік? Згодилось у житті?
Що особисто вдалось синтезувати окрім С2Н5ОН?
Цьому на вулиці навчать. Ми ж шкільні знання обговорюємо.
Хім. реакцію можеш написати чи хочаб описати?
І він ще когось критикує..
А на росисе пусть и дальше идёт перманентная сортировка поголовья посредством скрепного ЕГЭ.
Т.к. ведет в никуда. Кому эти умные и молодые умы реально нужны в Украине?
Барыга всех пинками выпихивает из Украины! Ну, продаст землю. Что останется?
Будущее проплывает мимо пальцев, а вы ссыте выйти и потребовать импичмент!
Хотите сдохнуть в панельных лачугах на минимальную пенсию и без будущего?