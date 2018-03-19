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Все про:тестирование (224) ВНО (169) Центр оценивания качества образования (50)

 Сегодня последний день регистрации на ВНО-2018: заявки подали почти 300 тысяч учеников

19 марта - последний день отправки регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает сайт Украинского центра оценивания качества образования.

Дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте.

Региональные центры оценивания качества образования будут продолжать обрабатывать регистрационные документы, полученные после 19 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы направлены после 19 марта обрабатываться не будут.

По состоянию на 19 марта для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 276 694 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стартовала регистрация на ВНО-2018, которая продлится до 19 марта, - УЦОКО

Источник: https://censor.net.ua/n3056484
 
 
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Химию отменили,физику отменили ,дебилов выращивают а чтобы унитазы в Польше мыть или кулубнику в Румынии собирать ЗНО и на фиг не нужны ... Сегодня последний день регистрации на ВНО-2018: заявки подали почти 300 тысяч учеников - Цензор.НЕТ 1607
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Відмінили лише екзамени для тих, кому це непотрібно.
От який з тебе хімік? Згодилось у житті?
Що особисто вдалось синтезувати окрім С2Н5ОН?
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Тююю,я в девять лет знал сколько надо сурика и серебрина или магния и марганцовки ,чтобы рвануло посильней Сегодня последний день регистрации на ВНО-2018: заявки подали почти 300 тысяч учеников - Цензор.НЕТ 3748а ведь для мальца-сорванца это чертовски важно... Сегодня последний день регистрации на ВНО-2018: заявки подали почти 300 тысяч учеников - Цензор.НЕТ 3748
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Та це все єрунда.
Цьому на вулиці навчать. Ми ж шкільні знання обговорюємо.
Хім. реакцію можеш написати чи хочаб описати?
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Могу рассказать одну историю ,меня учительница химии выгнала из 9 и 10 класса ,с условием ,что я не буду ходить к ней на уроки и не буду их срывать ,она была после института ,совсем молоденькая и чертовски симпотная а я был главным в школе хулиганом ,при этом мы договорились ,что в аттестат она мне ставит 5 и таки поставила ! Дальше-больше ,при поступлении в институт я сдавал химию ,после полу часа изучения мною билета,ко мне подошли чувиха принимающая экзамен,взглянула на чистый листик ,и сказала ,что тут же всё просто ,пишите ВОДА,ну я и написал ВОДА ,она говорит пишите формулу и тут я завис ,после чего она побледнела и поставила оценку в экзаменационную книжку и как не странно там оказалось 5 баллов ,остальные экзамены я тоже сдал на 5 ,вот такая ХИМИЯ !!!
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Ну ясно.. Найпростішої формули не знає.
І він ще когось критикує..
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H2O я с того дня на всю жизнь запомнил Сегодня последний день регистрации на ВНО-2018: заявки подали почти 300 тысяч учеников - Цензор.НЕТ 8016так шо без химии никуда !!!
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Заберут в вузы и хромых и слепых,всяких .Недобор всюду страшный,не считая гуманитарных специальностей.В мире, окромя китайцев,корейцев,японцев и вьетнамцев никто не хочет сушить мозги естественными науками. Увы.Время физиков безвозвратно ушло.
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Вот и отлично.
А на росисе пусть и дальше идёт перманентная сортировка поголовья посредством скрепного ЕГЭ.
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Шановні АТОшники! Ви пройшли войну, у Вас є право навчатися безкоштовно у вишах безкоштовно. Скористуйтесь цим! Із землею нас обдурили. Використайте цей шанс для себе і своїх дітей.
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Не ребята, наше образование в глубокой Ж! И это печально.
Т.к. ведет в никуда. Кому эти умные и молодые умы реально нужны в Украине?
Барыга всех пинками выпихивает из Украины! Ну, продаст землю. Что останется?
Будущее проплывает мимо пальцев, а вы ссыте выйти и потребовать импичмент!
Хотите сдохнуть в панельных лачугах на минимальную пенсию и без будущего?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня последний день регистрации на ВНО-2018: заявки подали почти 300 тысяч учеников
 
 
 
 
 
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