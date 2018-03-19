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 Политика Украины
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Все про:беженцы (943) МВД (7482) Ковальчук (47)

 На сегодня в Украине зарегистрировано более 3 тыс. беженцев, - МВД

В процессе реформирования МВД большое внимание было уделено сбалансированию миграционной политики.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации МВД, об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

"В рамках нашей Стратегии 2020 мы разработали план действий, а также создали рабочую группу, которая занимается вопросами миграционной политики. Сейчас очень важно создать безопасную среду для наших граждан, для иностранных гостей и для лиц, которые при различных неблагоприятных обстоятельствах стали беженцами", - сказала Ковальчук.

Заместитель министра отметила, что сейчас в Украине зарегистрировано более 3 тысяч беженцев. Преимущественно это люди, которые бежали от вооруженного конфликта в своей стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за войны на Донбассе в Беларусь приехало 160 тыс. украинских беженцев и хлынул поток оружия, - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/n3056483
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
від збройного конфлікту у власній країні збігли до України, що має збройний конфілікт?
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завдяки міграційній службі і тим, що її прикривають, перетворять державу у "відстійник" для муслімів
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З окупованих ворогом Земель, тому числі і і Криму.
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На сегодня в Украине зарегистрировано более 3 тыс. беженцев, - МВД.У некоторых сэров-герров и прочих мусье в ЕС ,от такого количества уцекачоу в Украине , реально пердаки подорвёт.
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Що за муйня, а переселенці хіба не те ж саме? "По состоянию на 13 ноября 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтены 1 504 015 переселенцев или 1 225 114 семей из Донбасса и Крыма",
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Мені теж незрозуміло.
Але вона саме так висловилась на своїй сторінці.
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А больше миллиона внутренних переселенцев?! Для кого эта странная информация?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сегодня в Украине зарегистрировано более 3 тыс. беженцев, - МВД
 
 
 
 
 
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