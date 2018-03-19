 На сегодня в Украине зарегистрировано более 3 тыс. беженцев, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации МВД, об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.
"В рамках нашей Стратегии 2020 мы разработали план действий, а также создали рабочую группу, которая занимается вопросами миграционной политики. Сейчас очень важно создать безопасную среду для наших граждан, для иностранных гостей и для лиц, которые при различных неблагоприятных обстоятельствах стали беженцами", - сказала Ковальчук.
Заместитель министра отметила, что сейчас в Украине зарегистрировано более 3 тысяч беженцев. Преимущественно это люди, которые бежали от вооруженного конфликта в своей стране.
Але вона саме так висловилась на своїй сторінці.