 Смерть военного летчика Волошина расследуют по статье "Преднамеренное убийство", - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.
"С целью полного и беспристрастного расследования дело о самоубийстве и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина направлено Следственному управлению ГУНП Украины в Николаевской области. Будут рассмотрены все возможные версии и выяснено, что могло стать причиной трагедии. Расследование находится под личным контролем начальника ГУНП в Николаевской области Юрия Мороза. Теперь начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ "Преднамеренное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Проводятся следственные действия", - сказано в сообщении.
Кроме того, полиция призывает прессу и общественных активистов "не создавать на этой трагедии инсинуаций", а тех. кто имеет любую полезную для следствия информацию, сообщать Следственному управлению ГУНП Украины в Николаевской области.
Невже десь криється неправда?
Такі люди просто не можуть стати самогубцями.
http://ntn.ua/uk/news/svidok/2018/03/19/28531
Мені просто прикро, що гарні люди йдуть від нас.
Краще би він був живий.
убирает всех, на кого можно было списать теракт
Менты полные идиоты,так что хотят показать пламенный патриотизьм. Чтобы искупить свое неблагонадежное прошлое))Мы ведь все помним видео на котором добровольцы "Донбасс", положили этих тварей на пол.
Наивные.Думали что справедливость грядет.
Лучше бы без камеры,покрошили этих пидаров из автоматов
Вот в Словакии убили журналиста и весь кабмин в отставку ушел вместе с премьером.