 Смерть военного летчика Волошина расследуют по статье "Преднамеренное убийство", - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"С целью полного и беспристрастного расследования дело о самоубийстве и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина направлено Следственному управлению ГУНП Украины в Николаевской области. Будут рассмотрены все возможные версии и выяснено, что могло стать причиной трагедии. Расследование находится под личным контролем начальника ГУНП в Николаевской области Юрия Мороза. Теперь начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ "Преднамеренное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Проводятся следственные действия", - сказано в сообщении.

Кроме того, полиция призывает прессу и общественных активистов "не создавать на этой трагедии инсинуаций", а тех. кто имеет любую полезную для следствия информацию, сообщать Следственному управлению ГУНП Украины в Николаевской области.