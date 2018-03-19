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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (7086) самоубийство (549) смерть (4732) Волошин Владислав (13)

 Смерть военного летчика Волошина расследуют по статье "Преднамеренное убийство", - Нацполиция

Расследование смерти и.о. директора николаевского аэропорта, военного летчика Владислава Волошина находится под личным контролем начальника ГУНП Николаевщины Юрия Мороза

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"С целью полного и беспристрастного расследования дело о самоубийстве и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина направлено Следственному управлению ГУНП Украины в Николаевской области. Будут рассмотрены все возможные версии и выяснено, что могло стать причиной трагедии. Расследование находится под личным контролем начальника ГУНП в Николаевской области Юрия Мороза. Теперь начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ "Преднамеренное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Проводятся следственные действия", - сказано в сообщении.

Кроме того, полиция призывает прессу и общественных активистов "не создавать на этой трагедии инсинуаций", а тех. кто имеет любую полезную для следствия информацию, сообщать Следственному управлению ГУНП Украины в Николаевской области.

 Смерть военного летчика Волошина расследуют по статье Преднамеренное убийство, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056479
 
 
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Слава Богу, что хоть тут не списали на самоубийство ( по привычке).
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Ну хоть почешутся и сделают вид, а то в Украине уже такое впечатление что все люди самоубийцы.
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Він був вдома з родиною...
Невже десь криється неправда?
Такі люди просто не можуть стати самогубцями.
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Гибель Волошина может повлечь за собой серьезный скандал
http://ntn.ua/uk/news/svidok/2018/03/19/28531
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Толку з тих скандалів, якщо ми таких людей втрачаємо.
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Ксюша. По ссылке новости посмотрите, потом про толк писать будете
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Я вас зрозуміла.
Мені просто прикро, що гарні люди йдуть від нас.
Краще би він був живий.
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Какай скандал.!!!! Этой СВОРЕ -плюй в глаза , все божья роса.
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Та ,кто там шо расследует ,очередной висяк,пока от ворья не избавимся ...
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Так проблема вся в ворье и есть. Не хотел Волошин пачкаться, а бороться видать не смог
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ОЧЕНЬ ЖАЛКО ПАРНЯ!!!!ТЕРЯЕМ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ.
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лучше бы "льотччицца"гадя застрелилась а героя жаль...
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хуйло прячет концы в воду с малайзийским самолётом
убирает всех, на кого можно было списать теракт
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Только дебилы-рашисты могут хвататься за свои же фейковые факты, как утопающий за соломинку. Самолет был сбит из Бука! И РФия это признала. Отпихиваются только от того, что это их Бук. Но мир дожмет нелюдей.
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Было же написано,застрелился дома.Жена услышала выстрел. зашла ,он в комнате был один.
Менты полные идиоты,так что хотят показать пламенный патриотизьм. Чтобы искупить свое неблагонадежное прошлое))Мы ведь все помним видео на котором добровольцы "Донбасс", положили этих тварей на пол.
Наивные.Думали что справедливость грядет.
Лучше бы без камеры,покрошили этих пидаров из автоматов
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Это явное убийство, вот в свое время Кирпа выстрелил в голову (попал), а потом ещё раз в рот. Вот это самоубийство.
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дуже БОЖАЮ..най тих кто написав що він власноруч застрелився- СУДИЛИ за брехню....бажано від 10 до 15 років.....бо дістала сруцька бидлота зі своіми фейками....хто там ближче до СБУ- пора вже це СМІ конкретно брати за яйця....
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Савченко должны отстранить на время следствия .
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ЭТО МАФИЯ ? мафия. Значит Савченко должен подать в отставку.
Вот в Словакии убили журналиста и весь кабмин в отставку ушел вместе с премьером.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСмерть военного летчика Волошина расследуют по статье "Преднамеренное убийство", - Нацполиция
 
 
 
 
 
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