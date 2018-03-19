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Все про:Борисполь (485) взятка (3637) СБУ (12256) таможня (1233)

 Двоим таможенникам, задержанным на взятках в аэропорту "Борисполь", объявлено о подозрении, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполицией уличили во взяточничестве двух должностных лиц Киевской таможни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что таможенники систематически требовали деньги от пассажиров авиарейсов в международном пункте пропуска "Борисполь-аэропорт" за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение главными государственными инспекторами различных подразделений таможни тысячи шестьсот долларов неправомерной выгоды на двоих.

Сотрудники СБ Украины задержали двух злоумышленников в Киеве во время получения каждым по пятьсот долларов взятки.

Во время обысков по месту жительства таможенников правоохранители изъяли более двадцати пяти тысяч американских долларов". 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На взятке в $1тыс. задержали главных инспекторов таможни в "Борисполе", - Лысенко. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3056472
 
 
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Які ненажери і де вони беруться....мабуть діти лейтенанта Лоліти...
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Хули там за "подозрения", взяли бабло и это у них за положенное, если кто-то везёт или много наркотиков или американского бабла чемоданами. Смешно, бла.
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А вы теперь сравните имущество их жен,детей и родителей/ибо у самих таможенников нет ничего,они нищие/ с официально задекларированными дохoдами.Вы будете приятно удивлены,просто в аНue!
И это касается любого вне зависимости Борисполь или Краковец!
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У нас в Украине нужно выбирать всего 180 депутатов а не 450 козлов на наших деньгах сук на чужеземных морях гуляющих. В нормальных странах в ЕС депутатов от 180 до 220 человек а у нас, в Украине 450 гондонов сидят падлы шлеперы твари.
Пётр Алексеи, Вы вроде-бы нормальный президент Украины, предложите изменить конституцию на счет колличества козлов в Зраде и Вас все украинци поддержат, что-бы гондонов в Зраде сидело не 450 рыл а 180 нормальных людей.
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За изменение конституции нужно 300 голосов депутатов. Это 270 депутатов должны оставить себя без кормушки и работы. Угу, разбежался
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У нас в Украине нужен парламент из 182 избранных парламентариев а не из 450 гондонов на службе уолигархов. И еще нам в Украине нужен Нижний парламент из 96 парламентариев, Иначе нас простых людей в Украине олигархи из 90-х бандиты базаровские сожрут.
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Как это сделать, если любые изменения в конституцию принимаются самими депутатами?
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Наши внуки и дети это сделают. Они будут жить хорошо и воевать, если это будет нужно, то они будут и воевать хорошо.
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Только расстрелять. Набрать новых и снова расстрелять. И набрать новых. В этом Гадя має рацію
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Только через четыре раза. С 1919 до 1991 были годоны кацапские при власти. А если считать Украину то мы кацапию и в хуй не ставили с 1664 года. Мы Украинци а не кацапские мордвины Двоим таможенникам, задержанным на взятках в аэропорту "Борисполь", объявлено о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 7118
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Та Гадю путиноидную Нах забудте как страшное кацапское сталинское чмо.
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Хрень это все. за экономические преступления поедусмотрен залог. Они наворовали в десять раз больше чем будет залог
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А тем ,которые лолиту на мальдивы и с мальдив по поддельным документам впускали и выпускали ,пидозру уже оголосили ??? Двоим таможенникам, задержанным на взятках в аэропорту "Борисполь", объявлено о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 2086Ну ничего,ещё оголосят ...
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А лихо новость о геннедоразумении и НП затерли. 404 стала
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвоим таможенникам, задержанным на взятках в аэропорту "Борисполь", объявлено о подозрении, - СБУ
 
 
 
 
 
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