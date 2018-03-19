 Двоим таможенникам, задержанным на взятках в аэропорту "Борисполь", объявлено о подозрении, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что таможенники систематически требовали деньги от пассажиров авиарейсов в международном пункте пропуска "Борисполь-аэропорт" за беспрепятственное перемещение товаров через таможенную границу Украины.
Оперативники спецслужбы задокументировали получение главными государственными инспекторами различных подразделений таможни тысячи шестьсот долларов неправомерной выгоды на двоих.
Сотрудники СБ Украины задержали двух злоумышленников в Киеве во время получения каждым по пятьсот долларов взятки.
Во время обысков по месту жительства таможенников правоохранители изъяли более двадцати пяти тысяч американских долларов".
И это касается любого вне зависимости Борисполь или Краковец!
Пётр Алексеи, Вы вроде-бы нормальный президент Украины, предложите изменить конституцию на счет колличества козлов в Зраде и Вас все украинци поддержат, что-бы гондонов в Зраде сидело не 450 рыл а 180 нормальных людей.