 185 экс-беркутовцев служат в киевских полках полиции особого назначения

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева в ответ на запрос "Громадського", передает Цензор.НЕТ.

В частности, в полку полиции особого назначения №1 ГУ НП Киева работают 486 сотрудников, 183 из которых служили в "Беркуте".

В полку полиции особого назначения №2 ГУ НП Киева работают 430 сотрудников, в "Беркуте" служили двое из них.

В полиции сообщили, что 761 сотрудник полков полиции особого назначения Киева прошел переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции. 9 сотрудников "провалили" переаттестацию, но возобновились на службе через суд.

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Также в полиции утверждают, что никто из экс- "беркутовцев", которые продолжают работать в киевских полках особого назначения, не был задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во время Евромайдана.

Напоминаем, полки полиции особого назначения были созданы на базе расформированного "Беркута". Основной задачей этих подразделений является охрана общественного порядка во время массовых мероприятий, охрана административных зданий, патрулирование и участие в спецоперациях по задержанию преступников.

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