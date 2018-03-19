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 Политика Украины
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Все про:Беркут (8450) Киев (15546) Нацполиция (7086) Переаттестация (94)

 185 экс-беркутовцев служат в киевских полках полиции особого назначения

В полках полиции особого назначения Киева работают 185 сотрудников, которые ранее служили в расформированном спецподразделении милиции "Беркут".

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева в ответ на запрос "Громадського", передает Цензор.НЕТ.

В частности, в полку полиции особого назначения №1 ГУ НП Киева работают 486 сотрудников, 183 из которых служили в "Беркуте".

В полку полиции особого назначения №2 ГУ НП Киева работают 430 сотрудников, в "Беркуте" служили двое из них.

В полиции сообщили, что 761 сотрудник полков полиции особого назначения Киева прошел переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции. 9 сотрудников "провалили" переаттестацию, но возобновились на службе через суд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активисты пикетировали базу полка полиции специального назначения, где раньше дислоцировался "Беркут". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Также в полиции утверждают, что никто из экс- "беркутовцев", которые продолжают работать в киевских полках особого назначения, не был задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во время Евромайдана.

Напоминаем, полки полиции особого назначения были созданы на базе расформированного "Беркута". Основной задачей этих подразделений является охрана общественного порядка во время массовых мероприятий, охрана административных зданий, патрулирование и участие в спецоперациях по задержанию преступников.

Читайте: На Хмельнитчине "молодому поколению" полицейских ставят в пример бойца черной роты "Беркута" Симисюка, - Бутусов. СКРИНШОТ

Источник: https://censor.net.ua/n3056470
 
 
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Ну не одни же подонки там были. Престижное подразделение было. Пусть служат. Это не клеймо.
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Не клеймо. Мент - это диагноз. А вор - это клеймо.
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Сделаем короткий вывод из слов Гиркина.не все в Донбассе офицеры запаса оказались подонками,потому и руководит быдло продавец Окорочков ЗаХерченко.
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в курятнике изменилось лишь одно----- смена петуха на ak'aghaghy 185 экс-беркутовцев служат в киевских полках полиции особого назначения - Цензор.НЕТ 8477
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Академик РАН Валерий Тишков.Профессор и дкктор исторических наук.
Русского народа не существует в природе.
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Доктор технических и юридических наук,декан Питерского университета Юрфака Олег Гурьевич Каратаев :
русского народа нет,есть русскаязычный сброд называющий себя рюсским народом. 185 екс-беркутівців служать у київських полках поліції особливого призначення - Цензор.НЕТ 3959
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Жаль таких кадров терять,цепные собаки нужны любой власти!
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И что? Сколько бывших регионалов в верховной раде, сколько людей с российским гражданством... Так что и тут всё в полном порядке.
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Новая власть должна этих беркутов вычислить и зажечь в братской могиле.
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а самім слабо ? 185 екс-беркутівців служать у київських полках поліції особливого призначення - Цензор.НЕТ 8114
все на чергову "новую власть" розраховуєте ?
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Тижня не минуло , як соєві захлинаючись кричали що беркутня НЕ СЛУЖИТЬ в київській поліції ... 185 екс-беркутівців служать у київських полках поліції особливого призначення - Цензор.НЕТ 5824
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Знаю одного мусора,который три года не дотянул до пенсии на момент Майдана.Думал-попадёт под люстрацию и прощай колядування на трассе.Даже запил с горя.Сейчас уже на пенсии.Заплатил кому полагается,месяц посидел за 30 км от АТО,получил статус,участок,пенсию и повысили до подполкана.Так что в Какакову реформу не верю и не пытайтесь мне разсказать за "полиция"новая форма и толерантных безсребреников...
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Сволочи беркутовцы, ловко пристроились в полиции и будут по прежнему творить свои тёмные делишки. Это Авакову выгодно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины185 экс-беркутовцев служат в киевских полках полиции особого назначения
 
 
 
 
 
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