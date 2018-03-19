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 Политика Украины
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Все про:ВР (21765) Минобороны (5105) нацбезопасность (85) СБУ (12256) Винник (105)

 Законопроект о нацбезопасности Рада может рассмотреть в первом чтении 22 марта, - Винник. ВИДЕО

Законопроект о нацбезопасности предусматривает введение института гражданского министра обороны, а также начало реформирования СБУ.

Об этом в кулуарах Рады рассказал нардеп (БПП) Иван Винник, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ

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"Расширение данного законопроекта (О нацбезопасности. – Ред.) можно разделить на две группы. Первая, будет касаться того, что мы немного изменим преамбульную часть, чтобы она отвечала ст. 92 Конституции Украины. В определениях мы введем все новые тезисы и понятия, которые мы в этом проекте предлагаем добавить. Речь идет об определении субъектов и объектов нацбезопасности, четко разделим интересы государства (запишем, какие являются фундаментальными интересами). Мы определим угрозы национальной безопасности. Упорядочим порядок гражданско-демократического контроля на уровне парламента. Это, кстати, является критическим замечанием наших западных партнеров. Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны предлагается наделить функциями получать исчерпывающую и надлежащую информацию от разведывательных, правоохранительных и специальных органов с целью дать оценку работе этих органов. Такие отчеты станут основой для снятия грифа секретности з определенной информации, которая ляжет в основу отчета, который будет представляться общественности раз в год", - объяснил он, уточнив, что главной основой гражданско-демократического контроля является гражданский министр обороны и его полномочия относительно внесения Президенту Украины предложений по кандидатурам на ключевые должности в органах военного управления.

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Винник выразил надежду, что в результате работы удастся получить проект закона о нацбезопасности, который будет соответствовать современным требованиям стран НАТО.

"СБУ предлагается назвать специальным государственным органом с правоохранительной функцией и военными формированиями в своем составе. Предлагается уже этим законом через заключительные и переходные положения изменить действующий закон об СБУ, что фактически откроет путь для соответствующей реформы. В конце этой реформы мы должны получить орган, который будет заниматься исключительно защитой государственных интересов, контрразведывательной деятельностью, противодействием терактам, и никоим образом не кошмарить бизнес. Кроме этого, этот орган будет подконтролен и подотчетен парламенту", - акцентировал Винник.

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Вместе с тем, нардеп отметил, что комитет по нацбезопасности планирует до среды закончить работу над проектом к первому чтению и если, на заседании комитета он будет согласован, то в четверг законопроект о нацбезопасности будут предлагать Раде принять за основу.

Напомним, ранее спикер ВР Андрей Парубий сообщил, что в парламент поступил президентский законопроект о национальной безопасности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3056467
 
 
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Лавров -плагиатщик, хотя у нас и своих плагиатщиков, позорящих Украину к сожалению хватаетhttp://false-science.ucoz.ua/news/plagiatni_prigodi_matematichnikh_formul/2018-02-10-53
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Все херня. Будут лолитины опричники. Как и во всех негараздах других мест.
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Первое ,что должно быть сделано в плане нацбезопасности ,это расстрел нынешнего ворья дорвавшегося до корыта !!!
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То что Рада может,мы знаем,но она никак не хочет.То нет кворума,то нет коалиции,то депутаты на больничном,то в командировке,то отсутствуют на рабочем месте,то где-то в колуарах,то на Мальдивах,то на Сейшелах,но зарплату получают все.Компенсацию за жильё,командировки,транспорт,содержание партий,фракций,помощников.Работать времени нет.
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НАТО категорически против порошенковского закона о нацбезопасности- бо напрочь лукавый!!!Не видать Могде оружия,как своих ушей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект о нацбезопасности Рада может рассмотреть в первом чтении 22 марта, - Винник. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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