 Франция твердо привержена полному восстановлению территориальной целостности Украины, - Макрон в разговоре с Путиным

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Так, в ходе разговора с Путиным Макрон напомнил о своей приверженности конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой. "Президент Республики напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и эффективной реализации минских соглашений, как можно скорее", - говорится в сообщении.

Ранее Макрон заявлял, что реализация минских соглашений зашла в тупик. "В связи с российско-украинским кризисом президент Республики отметил, что реализация минских соглашений зашла в тупик, и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по разрешению ситуации и облегчению страданий народа, консолидации прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией", - сообщалось на сайте Елисейского дворца.





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