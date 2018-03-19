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 Франция твердо привержена полному восстановлению территориальной целостности Украины, - Макрон в разговоре с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил о поддержке территориальной целостности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Так, в ходе разговора с Путиным Макрон напомнил о своей приверженности конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой. "Президент Республики напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и эффективной реализации минских соглашений, как можно скорее", - говорится в сообщении.

Ранее Макрон заявлял, что реализация минских соглашений зашла в тупик. "В связи с российско-украинским кризисом президент Республики отметил, что реализация минских соглашений зашла в тупик, и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по разрешению ситуации и облегчению страданий народа, консолидации прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией", - сообщалось на сайте Елисейского дворца.

Также смотрите: Макрон на Парижском книжном салоне отказался посетить стенд РФ, а возле украинского ему подарили книгу рассказов Сенцова, - Климкин. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3056465
 
 
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(с) "Президент Республики напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена..." - Пустословию!
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нечего на зеркало пенять коли рожа крива ...
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А шо непонятно? Не Франция послала паршу с продажей Мистралей ?
Или ты это пустословием называешь?
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Нет поздравления с президентством Ху.ла, но понимают, кто будет рулит в росиси, вот и ему высказывают.
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Это было поздравление с переизбранием что-ли ?
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Шел бы Петро на выборы в Крыму и победил бы
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Та куплены паРашей Ювропейцы, дай Бог им огрести от ДРУЗЕЙ!!!!
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Это Макрон рискует - могут капнуть новичком на ботинок офицеру почетного караула Елисейского дворца....
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Могут и весь дворец... Поляки в курсе.
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Видите ли, Юра, Париж сильно отличается от Нарьян-Мара. В лучшую сторону.... Франция твердо привержена полному восстановлению территориальной целостности Украины, - Макрон в разговоре с Путиным - Цензор.НЕТ 4413
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наверное макрон уж сильно обеспокоенный ......... если хочешь действительно помочь сделай как твой предок император наполеон....... озабоченный он блин..
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Не той тепер Париж, речка Сена не та.
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Какой Вы Ваня горячий. Как что, так сражу Москву жечь
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Похоронить в Рассейской империи 600 тысяч???
Такая помощь от Франции ожидается у лубянских пасипак????
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Видит бог, теряюсь в догадках - после всех последних заявлений Макрона о чем можно вообще говорить с куйлом? Это что норма такая, это современный политес - сначала обосрать с головы до ног, а потом как ни в чем не бывало вот так взять и позвонить?! Не разумею!
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А чего он ху*лу звонил ,поздравлял или решил по Украину поговорить ?? Франция твердо привержена полному восстановлению территориальной целостности Украины, - Макрон в разговоре с Путиным - Цензор.НЕТ 7954
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ну, в общем и целом- всё уже понятно. Осталось услышать поздравление от Меркель. Ну и шо там ещё? А!!! Ну да, её приверженность. Твердую. Твердокаменную. Шредера, кстати, тоже можно поздравить. Пан Климкин- в очередной раз обгадившись. Вот КТО ему эту идею подсунул?? О каких-то санкциях, против Шредера. И зачем???
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А что молчим о поздравлении с победой на выборах.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФранция твердо привержена полному восстановлению территориальной целостности Украины, - Макрон в разговоре с Путиным
 
 
 
 
 
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