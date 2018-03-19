 Россия начала масштабные артиллерийские учения на границе с Украиной и в оккупированном Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа РФ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии", - сказано в сообщении.

Читайте также: На службу в армию РФ в 2017 призвали почти 5 тыс. крымчан, - ООН

В российском военном ведомстве сообщают, что в учениях задействованы порядка восьми тысяч военнослужащих и почти 1400 единиц военной техники, включая современные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град" и "Ураган", самоходные артиллерийские установки "Хоста", "Мста-С" и "Акация", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема". Военнослужащие также отрабатывают "комбинированный" способ переброски к местам проведения учений – как в составе колонн, так и железнодорожным транспортом.

"Особенностью предстоящих учений станет максимальное привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк", "Аистенок" и других. В ходе выполнения боевых стрельб каждая артиллерийская войсковая часть израсходует более 1 тыс. боеприпасов различного типа и калибра", - сказано в в сообщении российского министерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия размещает свои силы вдоль границы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину, - исследование Institute for the Study of War