EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  4347  34
Все про:армия РФ (5539) Крым (19688) Россия (68490) учения (1702)

 Россия начала масштабные артиллерийские учения на границе с Украиной и в оккупированном Крыму

В понедельник, 19 марта, Российская Федерация начала учения сразу в нескольких регионах, граничащих с Украиной, а также в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа РФ. 

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии", - сказано в сообщении.

Читайте также: На службу в армию РФ в 2017 призвали почти 5 тыс. крымчан, - ООН

В российском военном ведомстве сообщают, что в учениях задействованы порядка восьми тысяч военнослужащих и почти 1400 единиц военной техники, включая современные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град" и "Ураган", самоходные артиллерийские установки "Хоста", "Мста-С" и "Акация", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема". Военнослужащие также отрабатывают "комбинированный" способ переброски к местам проведения учений – как в составе колонн, так и железнодорожным транспортом.

"Особенностью предстоящих учений станет максимальное привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк", "Аистенок" и других. В ходе выполнения боевых стрельб каждая артиллерийская войсковая часть израсходует более 1 тыс. боеприпасов различного типа и калибра", - сказано в в сообщении российского министерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия размещает свои силы вдоль границы так, чтобы быстро вторгнуться в Украину, - исследование Institute for the Study of War

Источник: https://censor.net.ua/n3056464
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
...не фига не страшно...
 показать весь комментарий
 
 
Напрасно. Не от ума это и не от дальновидности.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
..вам то может и страшно...
 показать весь комментарий
 
русский, а вот тебе таки должно быть страшно - тебя же твое хуйло на убой пошлет.
 показать весь комментарий
 
 
за это надо пару-тройку танчиков заптурить...
 показать весь комментарий
 
 
можно и за джевелинить... а шо то не мы...то с американского беспилотника упало!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Путин опять нападет?
 показать весь комментарий
 
 
учения - это почти всегда переброска и перегруппировка сил, так что вполне возможно что под видом учений готовится наступление
 показать весь комментарий
 
 
бояться и правда не стоит, все что могло сделать хуйло, оно давно уже сделало
 показать весь комментарий
 
..это он салют решил организовать в честь победы...
 показать весь комментарий
 
И где ноты протеста, почему Климкин молчит ?
Выдворить свиносабак из посльств !!!!
Нехер шастать!
 показать весь комментарий
 
 
Да??? А у него тоже "Запор"? Тока я никого им останавливать не пытаюсь. Я, напротив- всех делаю, со старта и до следующего перекрестка. Легко и просто.
 показать весь комментарий
 
старий, новий педофіл трясе геніталіями)))
 показать весь комментарий
 
 
Подготовка к туристическому сезону 2018 открыта Россия начала масштабные артиллерийские учения на границе с Украиной и в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6287. Четвертый год "Еще не сезон" к ряду
 показать весь комментарий
 
 
Все что ближе Урала "на границе с Украиной".
 показать весь комментарий
 
Потому шо все,шо на восток от Урала - уже Китай.
 показать весь комментарий
 
 
Неплохо. Сколько там один снарядик стоит? А бензинчик почем у них?
А.... можно повторить еще два раза такие учения?
 показать весь комментарий
 
 
Именно. Зубоскалящим тут беззаботышам сие объять своим умом сложновато.
 показать весь комментарий
 
после заявлений куйла о "братнем"украинском народе-это опасно
 показать весь комментарий
 
 
Ну и смысл этих учений? Подготовить Украину к мысли о вторжении? А шо, кто-то еще не готов? Поделать нервы? Так это только убедит еще больше украинцев в необходимости как можно скорее как можно больше всего реформировать в подготовке к войне.

Просто дешевые понты. "Мущина, я звиняюсь")))))) Только вместо наглых пацанчиков в подворотне - железки. Ответ может быть только один - обойти их на повороте. Вместо модернизации железок (что, безусловно, тоже важно) - модернизация модели управления.
 показать весь комментарий
 
какое вторжение мордвы из накрысма? На бутылки что ли?
 показать весь комментарий
 
Эт нормально и надо приветствовать !!! Даешь учений разных и часто !!!
У них же согласно статистики все мрут исключительно на учениях - кто от инфаркта, кто от инсульта, кто чернозёмом подавился, а кто песком сирийским..... Росія розпочала масштабні артилерійські навчання на кордоні з Україною і в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7582
 показать весь комментарий
 
кажуть що на весну росія піде у наступ ! трублять рос пропагандони
 показать весь комментарий
 
как только хуйло "пабедило" само себя на "выбарах" сразу началось бурление кацапских говн у наших границ
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия начала масштабные артиллерийские учения на границе с Украиной и в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
 вверх