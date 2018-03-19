 Россия начала масштабные артиллерийские учения на границе с Украиной и в оккупированном Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа РФ.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии", - сказано в сообщении.
В российском военном ведомстве сообщают, что в учениях задействованы порядка восьми тысяч военнослужащих и почти 1400 единиц военной техники, включая современные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо", "Град" и "Ураган", самоходные артиллерийские установки "Хоста", "Мста-С" и "Акация", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема". Военнослужащие также отрабатывают "комбинированный" способ переброски к местам проведения учений – как в составе колонн, так и железнодорожным транспортом.
"Особенностью предстоящих учений станет максимальное привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы "Зоопарк", "Аистенок" и других. В ходе выполнения боевых стрельб каждая артиллерийская войсковая часть израсходует более 1 тыс. боеприпасов различного типа и калибра", - сказано в в сообщении российского министерства.
Выдворить свиносабак из посльств !!!!
Нехер шастать!
А.... можно повторить еще два раза такие учения?
Просто дешевые понты. "Мущина, я звиняюсь")))))) Только вместо наглых пацанчиков в подворотне - железки. Ответ может быть только один - обойти их на повороте. Вместо модернизации железок (что, безусловно, тоже важно) - модернизация модели управления.
У них же согласно статистики все мрут исключительно на учениях - кто от инфаркта, кто от инсульта, кто чернозёмом подавился, а кто песком сирийским.....