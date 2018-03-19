 Снежный коллапс в Днепре: школьников отпустили на каникулы, а бюджетникам дали выходные 20 и 21 марта

В Днепре из-за снежного коллапса, который парализовал транспорт в городе, объявили преждевременные каникулы для школьников и двухдневные выходные для бюджетников, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил городской голова Днепра Борис Филатов, говорится на сайте горсовета.
В школах Днепра начиная с завтра, 20 марта, объявили шестидневные каникулы. Продлятся они до 26 марта включительно. Отметим, что традиционно весенние каникулы длятся с 26 марта по 1 апреля.
В детсадах во вторник и среду будут работать дежурные группы – на случай значительного уменьшения численности детей.
20 и 21 марта в городском совете Днепра, его исполнительных органах и коммунальных предприятиях, кроме тех, которые предотвращают чрезвычайные ситуации, будут выходными днями.
Рекомендации отменить работу в ближайшие два дня городской голова дал и руководителям предприятий всех форм собственности.
Филатов отметил, что до полного преодоления последствий непогоды коммунальные службы будут работать сверхурочно.
Мэр города призвал руководителей предприятий оперативно обеспечить уборку прилегающих территорий.
Все ходит.
Если так будет, мы все равно все утонем
(с) Чарльз Диккенс "Рождественские повести"
я затрахався собаку вигулювати по сугробах