 Снежный коллапс в Днепре: школьников отпустили на каникулы, а бюджетникам дали выходные 20 и 21 марта

В Днепре из-за снежного коллапса, который парализовал транспорт в городе, объявили преждевременные каникулы для школьников и двухдневные выходные для бюджетников, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил городской голова Днепра Борис Филатов, говорится на сайте горсовета.

В школах Днепра начиная с завтра, 20 марта, объявили шестидневные каникулы. Продлятся они до 26 марта включительно. Отметим, что традиционно весенние каникулы длятся с 26 марта по 1 апреля.

В детсадах во вторник и среду будут работать дежурные группы – на случай значительного уменьшения численности детей.

Читайте также: Сотрудник таможни задержан в Днепре за получение 900 долл. взятки, - СБУ. ФОТО

20 и 21 марта в городском совете Днепра, его исполнительных органах и коммунальных предприятиях, кроме тех, которые предотвращают чрезвычайные ситуации, будут выходными днями.

Рекомендации отменить работу в ближайшие два дня городской голова дал и руководителям предприятий всех форм собственности.

Филатов отметил, что до полного преодоления последствий непогоды коммунальные службы будут работать сверхурочно.

Мэр города призвал руководителей предприятий оперативно обеспечить уборку прилегающих территорий.