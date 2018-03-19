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 Происшествия, Общество
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Все про:Днепр_город (2324) снегопад (620)

 Снежный коллапс в Днепре: школьников отпустили на каникулы, а бюджетникам дали выходные 20 и 21 марта

Мэр города пообещал "безжалостно эвакуировать" припаркованные автомобили, мешающие чистить дороги.

В Днепре из-за снежного коллапса, который парализовал транспорт в городе, объявили преждевременные каникулы для школьников и двухдневные выходные для бюджетников, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил городской голова Днепра Борис Филатов, говорится на сайте горсовета.

В школах Днепра начиная с завтра, 20 марта, объявили шестидневные каникулы. Продлятся они до 26 марта включительно. Отметим, что традиционно весенние каникулы длятся с 26 марта по 1 апреля.

В детсадах во вторник и среду будут работать дежурные группы – на случай значительного уменьшения численности детей.

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20 и 21 марта в городском совете Днепра, его исполнительных органах и коммунальных предприятиях, кроме тех, которые предотвращают чрезвычайные ситуации, будут выходными днями.

Рекомендации отменить работу в ближайшие два дня городской голова дал и руководителям предприятий всех форм собственности.

Филатов отметил, что до полного преодоления последствий непогоды коммунальные службы будут работать сверхурочно.

Мэр города призвал руководителей предприятий оперативно обеспечить уборку прилегающих территорий.

Источник: https://censor.net.ua/n3056463
 
 
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Я за всю зиму стільки снігу не навідкидав як сьогодні.
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Нажал кнопку мне нравится, но мне это утром соооовсем не понравилось, ЭТО ПИ...дец!
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Завтра -послезавтра ожидается снега еще больше.
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столько не бывает
Если так будет, мы все равно все утонем
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Да как сказать... Полчаса (вместо обычных 10 минут) полз на работу сквозь сугробы вдоль трассы - за это время увидел пару медленно волочащихся маршруток, забитых по самое не могу.
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Слабак, я за півгодини лише з гаража виїхав і кота відкопав.
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Мій на вулицю не ходить. Максимум- це залізти на підвіконня, подивитися, і назад, в крісло.
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Полчаса полз - в смысле ПЕШКОМ. Пешком, Карл!
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- Нормуль так снега нахуярило...
(с) Чарльз Диккенс "Рождественские повести"

Снежный коллапс в Днепре: школьников отпустили на каникулы, а бюджетникам дали выходные 20 и 21 марта - Цензор.НЕТ 7349
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та капєц у Дніпрі снігу натрусило
я затрахався собаку вигулювати по сугробах
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Ну то нехай,тепер тебя собака вигуляе.Шутка не ображайся
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСнежный коллапс в Днепре: школьников отпустили на каникулы, а бюджетникам дали выходные 20 и 21 марта
 
 
 
 
 
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