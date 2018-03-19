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 Политика Украины
  2013  31
Все про:Парубий (1567) Антикоррупционный суд (145)

 "В чистый четверг мы традиционно принимаем важные решения", - Парубий о принятии закона об Антикоррупционном суде

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий убежден, что парламент примет закон об Антикоррупционном суде на следующей пленарной неделе, перед Пасхой.

Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

 "В Чистый четверг мы традиционно принимаем важные решения", - сказал он.

Перед этим проект с внесенными изменениями должен рассмотреть профильный комитет.

"Я надеюсь, что мы сможем выйти на принятие закона или непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу на неделе после Пасхи", - добавил Парубий, отметив, что теперь это зависит от работы комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР может принять закон об Антикоррупционном суде в конце апреля-мае, - Ирина Луценко

Он уточнил, что внесение поправок в законопроект об Антикоррупционном суде было завершено только в прошлый четверг.

Председатель парламента отметил, что закон будет принят до мая, в течение апреля. "Думаю, есть шанс сделать это на пленарных неделях в апреле", - отметил Парубий.

Источник: https://censor.net.ua/n3056455
 
 
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В пятницу там будет только Надюха-гранатометчица.
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вот пусть бы надюха почистила автоматом
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Ещё один идиот вылез из бригады Логопедов. Эти тормоза хоть раз Библию открывали или только бухали по церковным праздникам. Там справки с земной печатью не канают......
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какая Библия ,вы о чём ? там одни обуржуазивщиеся комсомольцы ,или их сыны и дочки!!!
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Ну, в церкви они с такими рожами стоят, будто всю жизнь в неё и ходили.
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"В Чистый четверг мы традиционно принимаем важные решения", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3056455

а весь остальной год отдыхаем,набиваем себе карманы и вообще усложняем народу жизнь "В чистый четверг мы традиционно принимаем важные решения", -Парубий о принятии закона об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 9183
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выкрасят яйца, а гадька их кадилом наехххт
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"В чистый четверг мы традиционно принимаем важные решения по отмыванию бабла", -Парубий.
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Дьякон рпц петро порошенко все их грехи смывает
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традиционно занимаетесь имитацией реформ и реальными грабежами
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Порошенку нужен контролируемый суд! Посмотрим на реакцию запада, но больше интересует реакция украинцев!
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Реакция Запада будет одна. Или как мы или деньги у Ху.ла.
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В четверг закон. В пятницу распятие лолиты. И хер он в воскресенье воскреснет ))
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Завершается первый квартал года.У нас традиционно никто в ВР не отчитываеться о проделанной работе,да и хвастаться особо нечем,а отчитываться должно быть - нормой.
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А Парубий ничего не хочет сказть,что у него из недвижимости было до Майдана хуй с нехуем а после Майдана стал миллиардером ???
И что с недвижимостью у него стало после Майдана, когда его избрали спикером воровской оплаченной банды под названием Зрада в 450 гондонов ???
Нам в Украине хватит 282 человека выборных в Зраде, а не 450 гондонов на нашей шеи висящих козлов долбаных.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В чистый четверг мы традиционно принимаем важные решения", - Парубий о принятии закона об Антикоррупционном суде
 
 
 
 
 
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