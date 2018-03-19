 "В чистый четверг мы традиционно принимаем важные решения", - Парубий о принятии закона об Антикоррупционном суде

Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В Чистый четверг мы традиционно принимаем важные решения", - сказал он.

Перед этим проект с внесенными изменениями должен рассмотреть профильный комитет.

"Я надеюсь, что мы сможем выйти на принятие закона или непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу на неделе после Пасхи", - добавил Парубий, отметив, что теперь это зависит от работы комитета.

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Он уточнил, что внесение поправок в законопроект об Антикоррупционном суде было завершено только в прошлый четверг.

Председатель парламента отметил, что закон будет принят до мая, в течение апреля. "Думаю, есть шанс сделать это на пленарных неделях в апреле", - отметил Парубий.