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Все про:интернет (1393) пропаганда (1872) СБУ (12256) сепаратизм (11081)

 Заблокирована попытка популяризации в интернете "Житомирской народной республики", - СБУ

Сотрудники СБУ заблокировали новые попытки кремлевских пропагандистов популяризировать в интернете так называемую Житомирскую народную республику.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что для создания необходимой "картинки" злоумышленники использовали реальные персональные данные жителей Житомирщины, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое администраторов антиукраинских групп в соцсетях задержаны в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители, в частности, задокументировали, что российские пропагандисты использовали личную информацию и фотографии жительницы одного из райцентров области для создания сообщества "Житомирской народной республики". Этот ресурс также использовался для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации террористических организаций "Д/ЛНР". Женщина даже не подозревала о своей "причастности" к созданию антиукраинской страницы.

Сотрудники СБУ также установили, что большинство учетных записей, с которых поддерживали "лайками" антиукраинские посты, имеют явные признаки "интернет-ботов", только некоторые из них принадлежат реальным пользователям соцсети.

Также смотрите: "Антивоенные" митинги в Мариуполе организовывает пособник российских террористов Муратов, - сайт 0629. ФОТОрепортаж

СБУ в рамках действующего законодательства приняла необходимые меры для блокирования интернет-сообщества фейковой "ЖНР" и прекращения ее информационного наполнения.

Источник: https://censor.net.ua/n3056454
 
 
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... и даже смешно. Впрочем, как и другие "НыРы" Заблокирована попытка популяризации в интернете "Житомирской народной республики", - СБУ - Цензор.НЕТ 282
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Я правильно розумію, що це слово у словнику знаходиться під літерою "Ж"?
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А вы хотели сразу "Житомирскую народную империю" ?
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Лучше "Бердичевский каганат". Его бы немедленно признал Иерусалем и они объединившись создали великую империю от Гнилопяти до Мертвого моря
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Долбодятли жизнь в Украине сделали, выживанием.
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Уверяю, краще))) Ты живешь в дерьме. Погугли самая нищая, самая отсталая, самая несчастная страна Евтопы.... проверь результаты
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выборы хуйла то обмыл,безнадега? Заблоковано спробу популяризації в інтернеті "Житомирської народної республіки", - СБУ - Цензор.НЕТ 2475.или ты их пробухал-а с понедельника вот оно,хуйло опять на троне
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Виртуальные войны. Ну хоть с минометов никто по ВР не стреляет.
Виртуально защищаемся за РЕАЛЬНЫЕ деньги.
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Для того, чтоб потом не тратить РЕАЛЬНЫЕ ЖИЗНИ !
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Володимир Литвин будет главой такой рэспублики.
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как то по дебильному выглядит ...райцентр..ресурс.. или у троляков совсем квалификация на ноль сошла.. или житомерские эсбэушники со скуки веселятся сами нарисовали - сами отловили - и стали в очередь за орденами и медалями...не ну скажите - шо в этом деле делали оперативники СПЕЦСЛУЖБЫ, если его ботан с планшетом и вайфаем за полчаса по суставам разберет?
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А Бердичівський автономний округ у складі Житомирської народної республіки СБУ ще не викрила?
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Скоро будет новость: "фсбу предотвратило создание крыжопольской народной республики" Заблокирована попытка популяризации в интернете "Житомирской народной республики", - СБУ - Цензор.НЕТ 7972
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Юра Хорт, котрий проголосив ВНР, став Народним Героєм і жертвою кривавої хунти.
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Зато теперь СБУ и Цензор рекламу ЖидНР делает
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Эс БЕ У. Вы меня просто разочаровали. Я чекав появи Пятихатківскої та Нововолинівської, про всяк випадок Дзянківської республіки. А ви...все порубали!!!
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и розенблатку королем житомерской империии
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Северская республика, Кубанская Народная Республика , Ингерманландия и т.д. Звучита гордо. Житомирская не очень.
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О теориях сограждан, которым мешает государство

Противники государства очень сильно ошибаются, когда считают, что достаточно лишь сбросить его ярмо, и они сразу станут свободными и богатыми, потому что не надо будет платить налоги, и не станет чиновников, которые мешают им жить.

Какой будет жизнь без государства, знают все, кто посещал государственные ясли или детский садик. Может, немного подзабыли, так я напомню.

Свободный гражданин Петька никого не трогает и играет красной машинкой. К нему подходит другой свободный гражданин, Вовка. Вовке нравится петькина машинка. Не скованный еще, в силу юного возраста, ограничениями государственного репрессивного аппарата, свободный гражданин Вовка просто и без изысков дает в глаз свободному гражданину Петьке и машинку забирает. И тут для свободного гражданина Петьки наступает момент истины: ему нравится свобода, но еще больше ему нравится, когда ему не дают в глаз. И тогда свободный гражданин Петька начинает орать, чтобы государство, в лице нянечки Златы Степановны, его защитило. Злата Степановна приходит на ор, дает свободному гражданину Вовке по жопе и возвращает машинку угнетенному государством Петьке. Петька уже не свободный гражданин, но почему-то не печалится, а вполне себе счастлив без побоев и с машинкой.

Во взрослом мире без государства такого хэппи-энда не будет.
В мире меняется все, кроме человеческой природы. А она - в доминировании. Без государства стремление людей к доминированию никуда не денется. Тысячи мелких вождей сколотят свои банды и будут доминировать на своем районе. Со временем останется только один, доминирующий над всем регионом. И тогда снова появится государство, которое будет обслуживать доминанта. А затем человечеству предстоит долгий путь от княжества Вовки через феодальные войны, религиозное мракобесие и обесценивание человеческой жизни к уровню свобод хотя бы как в современной, несовершенной Украине. Правда, противникам государства и их потомкам путь этот не светит. Их в свободном мире истребят в первую очередь. В новых условиях умение вломить будет гораздо важнее умения написать красивый пост. Ничего личного: чистая эволюция и никакого государственного вмешательства.

Именно поэтому я с большим уважением отношусь к истории человечества и с гораздо меньшим - к теориям некоторых сограждан, которым мешает государство.

Сергей Марченко
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Житомирская Об'единьонная Парламентская Ассамблея! ЖОПА!Вот оно щастье!
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а чо они все на народные клюют?никто не хочет,скажем демократической республики...или абчолютной монархии.в крайнем случае ограниченной.
шо не в курсах тонкостей государственного строительства?
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Я там чуть выше им идею дала. Думаю, что они подхватят.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаблокирована попытка популяризации в интернете "Житомирской народной республики", - СБУ
 
 
 
 
 
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