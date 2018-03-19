 Заблокирована попытка популяризации в интернете "Житомирской народной республики", - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что для создания необходимой "картинки" злоумышленники использовали реальные персональные данные жителей Житомирщины, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией.
Правоохранители, в частности, задокументировали, что российские пропагандисты использовали личную информацию и фотографии жительницы одного из райцентров области для создания сообщества "Житомирской народной республики". Этот ресурс также использовался для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации террористических организаций "Д/ЛНР". Женщина даже не подозревала о своей "причастности" к созданию антиукраинской страницы.
Сотрудники СБУ также установили, что большинство учетных записей, с которых поддерживали "лайками" антиукраинские посты, имеют явные признаки "интернет-ботов", только некоторые из них принадлежат реальным пользователям соцсети.
СБУ в рамках действующего законодательства приняла необходимые меры для блокирования интернет-сообщества фейковой "ЖНР" и прекращения ее информационного наполнения.
Виртуально защищаемся за РЕАЛЬНЫЕ деньги.
Противники государства очень сильно ошибаются, когда считают, что достаточно лишь сбросить его ярмо, и они сразу станут свободными и богатыми, потому что не надо будет платить налоги, и не станет чиновников, которые мешают им жить.
Какой будет жизнь без государства, знают все, кто посещал государственные ясли или детский садик. Может, немного подзабыли, так я напомню.
Свободный гражданин Петька никого не трогает и играет красной машинкой. К нему подходит другой свободный гражданин, Вовка. Вовке нравится петькина машинка. Не скованный еще, в силу юного возраста, ограничениями государственного репрессивного аппарата, свободный гражданин Вовка просто и без изысков дает в глаз свободному гражданину Петьке и машинку забирает. И тут для свободного гражданина Петьки наступает момент истины: ему нравится свобода, но еще больше ему нравится, когда ему не дают в глаз. И тогда свободный гражданин Петька начинает орать, чтобы государство, в лице нянечки Златы Степановны, его защитило. Злата Степановна приходит на ор, дает свободному гражданину Вовке по жопе и возвращает машинку угнетенному государством Петьке. Петька уже не свободный гражданин, но почему-то не печалится, а вполне себе счастлив без побоев и с машинкой.
Во взрослом мире без государства такого хэппи-энда не будет.
В мире меняется все, кроме человеческой природы. А она - в доминировании. Без государства стремление людей к доминированию никуда не денется. Тысячи мелких вождей сколотят свои банды и будут доминировать на своем районе. Со временем останется только один, доминирующий над всем регионом. И тогда снова появится государство, которое будет обслуживать доминанта. А затем человечеству предстоит долгий путь от княжества Вовки через феодальные войны, религиозное мракобесие и обесценивание человеческой жизни к уровню свобод хотя бы как в современной, несовершенной Украине. Правда, противникам государства и их потомкам путь этот не светит. Их в свободном мире истребят в первую очередь. В новых условиях умение вломить будет гораздо важнее умения написать красивый пост. Ничего личного: чистая эволюция и никакого государственного вмешательства.
Именно поэтому я с большим уважением отношусь к истории человечества и с гораздо меньшим - к теориям некоторых сограждан, которым мешает государство.
Сергей Марченко
шо не в курсах тонкостей государственного строительства?
Идиоты.