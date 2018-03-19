 Заблокирована попытка популяризации в интернете "Житомирской народной республики", - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что для создания необходимой "картинки" злоумышленники использовали реальные персональные данные жителей Житомирщины, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией.

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Правоохранители, в частности, задокументировали, что российские пропагандисты использовали личную информацию и фотографии жительницы одного из райцентров области для создания сообщества "Житомирской народной республики". Этот ресурс также использовался для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации террористических организаций "Д/ЛНР". Женщина даже не подозревала о своей "причастности" к созданию антиукраинской страницы.

Сотрудники СБУ также установили, что большинство учетных записей, с которых поддерживали "лайками" антиукраинские посты, имеют явные признаки "интернет-ботов", только некоторые из них принадлежат реальным пользователям соцсети.

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СБУ в рамках действующего законодательства приняла необходимые меры для блокирования интернет-сообщества фейковой "ЖНР" и прекращения ее информационного наполнения.