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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Евросоюз (11765) Климкин (1629) Могерини (341) Хан (106) Сийярто (16)

 Это была суперовая встреча. Реальная атмосфера союзнических отношений, - Климкин о встрече министров ЕС в группе "Друзей Украины"

Министр иностранных дел Украины отмечает, что на встрече царила атмосфера союзнических отношений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорит, что на встрече с министрами иностранных дел стран - членов ЕС в формате группы "Друзей Украины" была реальная атмосфера союзнических отношений. Об этом он сказал украинским журналистам после встречи сегодня в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это была суперовая встреча. Были все министры, которые на это время находились в Брюсселе, а это более 20, была и Федерика Могерини (высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности) и Йоханесс Хан (европейский комиссар). В этом смысле я считаю, что это не выражение поддержки нам всем, а реальная атмосфера союзнических отношений", - считает Климкин.

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По словам министра, "было очень приятно слышать с самого начала, что эта встреча соответствует названию - именно друзья Украины, поскольку это была дружеская атмосфера".

"Я чувствовал себя частью европейской семьи - и когда мы обсуждали нелегитимные выборы на территории Крыма, и когда мы обсуждали Донбасс, и когда мы обсуждали общий ответ, который нам нужен, и о том, что делает Россия", - сказал министр.

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По информации издания, на встрече также присутствовал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Источник: https://censor.net.ua/n3056453
 
 
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Павло, ты не сильно им там доверяй. а то они привыкли лыбиться с фигой в кармане.
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И я там был мед пиво пил по усам текло да в рот не попало.....ТОЛКУ??? Это была суперовая встреча. Реальная атмосфера союзнических отношений, - Климкин о встрече министров ЕС в группе друзей Украины - Цензор.НЕТ 6272 Это была суперовая встреча. Реальная атмосфера союзнических отношений, - Климкин о встрече министров ЕС в группе друзей Украины - Цензор.НЕТ 2308
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Вот чего-то в Климкине не хватает... То ли дикции отчетливой, то ли темперамету... Про Курск не надо, бо я сама из рашки. А вот свирепый кроль Яценюк был бы в самый раз. Тут я петю не понимаю. Конкуренции штоли боицца?
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Согласен, Маруся. Но вот остальные европейские послы-ну вообще какие-то ватные старики. Умные, да, но выглядят живыми мумиями. Павло на их фоне ну совсем жених)
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Это была суперовая встреча. Реальная атмосфера союзнических отношений, - Климкин о встрече министров ЕС в группе "Друзей Украины".

І хто кому скільки лайків поставив?
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Це не в мене питайте, я там не був присутній.
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Из стран ЕС Путина уже поздравили президенты Франции, Германии и Венгрии, вот такие союзники .
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Надеюсь, что это только начало... ликвидации
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и не спрашивайте почему Украина желтым цветом - сам не понял... Может реверс, а может своей добычи хватает...

Це була суперова зустріч. Реальна атмосфера союзницьких відносин, - Клімкін про зустріч міністрів ЄС у групі "Друзів України" - Цензор.НЕТ 2258 ДОХОДЪ‏ @dohod_ru 7 ч.7 часов назад
Зависимость европейских стран от российского газа - Bloomberg

Це була суперова зустріч. Реальна атмосфера союзницьких відносин, - Клімкін про зустріч міністрів ЄС у групі "Друзів України" - Цензор.НЕТ 140
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Прикреплю до карты
Меркель ударила Путина в спинуhttps://youtu.be/ngKzhcu987k

Крутихин отжигает Це була суперова зустріч. Реальна атмосфера союзницьких відносин, - Клімкін про зустріч міністрів ЄС у групі "Друзів України" - Цензор.НЕТ 1778
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"Это была суперовая встреча"(с). Я, своим скудным, по меркам МИД умишком, "Щетаю", что Министр Иностранных Дел просто не имеет права такого! Я о болтовне на уровне тинэйджеров, на лавочке.
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В негласній класифікаціі міжнародних зустрічей "суперова" є найвищою і відповідає 0,7 літра міцного алкоголю на брата з "косячком"...А бувають ще зустрічі "дружніми","теплими" і "багатообіцяючими"...Ну там іде зменшення на кожну категорію по 150-ть грам і вже без "косячків"...Я теж думаю що зустріч все-таки була тільки багатообіцяючою а до суперової Клімкін дійшов вже сам...
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В ЕС считают, что должны избегать поддержки популистов в Украине: "мы должны избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги". Об этом говорится в непубличном документе по вопросу реформ в Украине, подготовленном 13 государствами-членами ЕС". https://www.facenews.ua/news/2018/398978/
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Никто из министров ЕС не знает, что Климкин чистый сепаратист, у которого все родственники живут и учатся в Москве.
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Судя по вашим зарплатам,которые вы сами себе повысили вы действительно часть европейской семьи,чего не скажешь о других.
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эта "суперовая встреча" напомнает новость о том как Петр тоже проводил суперовую встречу с самыми "популярными" блогерами страны))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто была суперовая встреча. Реальная атмосфера союзнических отношений, - Климкин о встрече министров ЕС в группе "Друзей Украины"
 
 
 
 
 
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