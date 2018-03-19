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 Из-за отравления Скрипаля Германия должна пересмотреть планы по "Северному потоку-2", - МИД Польши

Из-за отравления в Солсбери (Великобритания) бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Германия должна оценить, является ли Россия надежным партнером, в частности, в контексте строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом заявил заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманский.

По его словам, тема "Северного потока-2" будет одной из главных на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее визита в Польшу.

"Я убежден, что это будет одной из важнейших тем переговоров, поскольку после Солсбери мы имеем совсем другую ситуацию. Нет сомнений, что это один из аспектов российской политики в отношении Европы, а не только Великобритании и, думаю, стоит еще раз задать вопрос, является ли Россия заслуживающим доверия партнером", - сказал Шиманский.

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По его словам, Польша будет убеждать Германию, что "Северный поток-2" будет иметь лишь негативные последствия.

"Мы считаем, что "Северный поток-2" негативно повлияет на стратегическую ситуацию в регионе, ослабит позиции Украины, подтолкнет Россию к еще большей агрессии. Он негативно повлияет на рынок газа в ЕС", - добавил заместитель главы МИД Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любое упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля" - шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение, - Песков

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

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17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломата в ответ на действия Великобритании.

Источник: https://censor.net.ua/n3056451
 
 
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Да уж, эти пацаны по потоку и "Новичка" качнуть могут.....
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Да Германии ложить на каких то бриташек, там откатик от вовика маячет... А потом можно и нас поучать про коррупцию...
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"Да уж, эти пацаны по потоку и "Новичка" качнуть могут..."
пля - а действительно - доставка в каждую квартиру - фсё готово...
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Смешно думать что отравление изменит планы Германии, если кто и сможет повлиять так это США.
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Убийство принца спровоцировало Первую мировую, поэтому, может оказаться, что все только начинается.
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Скрипаль- принц?Еще 2 недели будет работать комиссия определяющая состав газа
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Я пишу об убийстве принца Фердинанда в 1914. Здесь тоже убийство и при чем очень опасным способом. Даже, Сталин находил исполнителей так , что бы отвести от себя подозрения, хотя он и был Хозяином страны, но тем не менее.
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Цэ кацапы,Срыпаль начал играть на скрипке.Для вас траурный марш...
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К, сожалению, украинская влсать показала, что может защищать только шкурные интересы. Я понимаю, что у Украины достаточно ограничены действия относительно СП-2, Но, если бы не устраивали договорняки по газу с Вовою и не защищали интересы фирташа, а втраны была бы совершенно другая история. Прошло 8 лет и баба Юля доказала, что подписала все таки не плохой контракт, просто нужно было защищать интересы Украины.
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Так Украина против СП-2 только из-за шкурных интересов,денежки за транзит нужны
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Ну почему только шкурные и денежки. У нас и души высокие мотивы - империю зла закопать, например Из-за отравления Скрипаля Германия должна пересмотреть планы по "Северному потоку-2", - МИД Польши - Цензор.НЕТ 4968
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плять, и куда теперь трудоустраивать Шредера?? Не думают в ЕС головой.
Может хоть Берлускони согласиться пристроить пенсионера в свой медиахолдинг...
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Польша готовит санкции против Наркобарона самостоятельно.Премьер Польши Матеуш Моравейкий хотел объявить о них на прошлой неделе,но решил отложить их на неделю.
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Так для этого и травонули Скрипаля? Кому он нужен был?
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Польша будет давать советы и учить Германию????Паны пусть у себя разберутся со своими законами о нацпамяти.
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Банду Наркобарона Кремля будут поджаривать на очень медленном огне,что Чертей в казане Из-за отравления Скрипаля Германия должна пересмотреть планы по "Северному потоку-2", - МИД Польши - Цензор.НЕТ 3484
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Ну транзитный газ то РФ
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Сегодня в Брюсселе встреча Глав МИД стран ЕС,единую позицию в связи с отравлением Скрыпаля выработают без проблем.
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Странно. Именно Польша судилась с тем,чтобы по газопровод ОПАЛ был загружен только наполовину,чтобы получить кое-какие деньги за транзит. Без всяких скрипалей Польша вставляла палки в колёса СП-1. Из-за этого немцы потеряли кучу денег и времени. При словах Польша. транзит,Данциг, у немцев уже начинается жуткая мигрень и баттхерт.
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сегодня при виде хуйла у всех начинается жуткая мигрень
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Неужели все европейцам мало того, что хуйло в ОДНОСТОРОННЕМ порядке разрывает договор с Украиной, что противоречит его условию!? Какая гарантия, что он не сделает так с потоками?
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Все залежить від порогу чутливості. Ми тут із нашим загостреним (хворим?) почуттям справедливості носимося між "союзниками" і намагаємося отримати допомогу... Не забувайте, що це ті самі німці... Це - кубло гадюк. Шредер - канцлер - ще не встиг скинути з себе службові труси, підтюпцем, боком-боком, а далі бігом погнав у Москву. Цей випадок був просто апофеозом корупційної поведінки. І шо?.. А нічого.
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Ни от чего Турки не отказывались, изначально проект был на 4 нитки но решили делать только две.
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Зара набіжит кацапня і буде доказувати що так все і планувалось.
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Ага, немцы пересмотрят. У них от российского газа зависит их богатство, тут они не против увеличить себе объемы поставляемого газа. Сказки про них и дальше можно верить, пока не запустят этот поток, им то что, у нас проблемы.
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ок, немцы когда на кону такое бабло им наплевать на какую то украину потому что только сильная экономика даёт шанс выжить стране а наши у.роды развалили экономику а слабых всегда притаптывают в этой сумасшедшей гонке........
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просто между Германией и РФ, есть прокладка в виде Украины, прибалтийских стран и Польши. Опять же наши политики уроды, а мы что нет? Выбираем по сути тех же самым, был майдан и что в итоге? Большинство выбрало основателя пр, хорошо подьебали людей стоявших на майдане том же. Оправдание простое, майдан финансировался америкосами. Ну если чуть больше половины и я том числе говорю на русском, то о каком благополучии можно говорить в Украине? Здесь половина временно задержались русские или деградировали по украинским корням. Хотя страшен в Украине не русскоговорящий украинец а русскоговорящий русский, они всегда будут считать россию своей великой родиной и там лучше. Хотя чем лучше? Большой вопрос если все там сосут (ну понимаете у кого)
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2 миллиона гектаров земли в Томской области отдали китайцам по 5 копеек за гектар. Через отруєння Скрипаля Німеччина повинна переглянути плани щодо "Північного потоку-2", - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 5709Крутой бизнес.
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да насрать что там у себя делает рассея пусть они хоть в дерьме утопятся......лучше посмотрите что наши у.роды вытворяют с землёй а с народом устроили форменный геноцид....
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в 2017 году продано 100 000 автомашин,странный геноцит
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в январе 2018 года продано 7 000 автомобилей,форменный геноцит
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИз-за отравления Скрипаля Германия должна пересмотреть планы по "Северному потоку-2", - МИД Польши
 
 
 
 
 
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