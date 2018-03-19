 Из-за отравления Скрипаля Германия должна пересмотреть планы по "Северному потоку-2", - МИД Польши

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом заявил заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманский.

По его словам, тема "Северного потока-2" будет одной из главных на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее визита в Польшу.

"Я убежден, что это будет одной из важнейших тем переговоров, поскольку после Солсбери мы имеем совсем другую ситуацию. Нет сомнений, что это один из аспектов российской политики в отношении Европы, а не только Великобритании и, думаю, стоит еще раз задать вопрос, является ли Россия заслуживающим доверия партнером", - сказал Шиманский.

Читайте также: В США 39 сенаторов потребовали от исполнительной власти заблокировать строительство Северного потока-2

По его словам, Польша будет убеждать Германию, что "Северный поток-2" будет иметь лишь негативные последствия.

"Мы считаем, что "Северный поток-2" негативно повлияет на стратегическую ситуацию в регионе, ослабит позиции Украины, подтолкнет Россию к еще большей агрессии. Он негативно повлияет на рынок газа в ЕС", - добавил заместитель главы МИД Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любое упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля" - шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение, - Песков

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй сказала, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Также Цензор.НЕТ сообщал, что бывший топ-менеджер "Аэрофлота" и соратник Бориса Березовского Николай Глушков был найден мертвым 12 марта в Лондоне со следами удушения.

Читайте: Украина солидарна с Великобританией относительно ситуации с отравлением в Солсбери, - Порошенко

17 марта в МИД России заявили, что РФ вышлет из страны 23 британских дипломата в ответ на действия Великобритании.