 В Киеве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 21%, – Поворозник

В столице за 11-ю неделю эпидсезона зарегистрирована 21 тыс. 931 больной гриппом и ОРВИ (за 10-ю неделю заболело 17 тыс. 364), наблюдается рост уровня заболеваемости, если сравнивать с предыдущей неделей, на 20,8%, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба мэрии.

Показатель заболеваемости составил 749,6 (за 10-ю неделю 593,5), что ниже эпидемического порога на 34,5%.

"По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается рост уровня заболеваемости как среди детского, так и взрослого населения. Так, взрослых заболело 9 тыс. 32 человека, против 6 тыс. 633 за 10-ю неделю, рост на 26,6%; детей – 12 тыс. 899, против 10 тыс. 731, рост на 16,8%. В структуре заболеваемости дети составляют 58,8%, а на предыдущей неделе 61,8%. Заболеваемость среди школьников выросла на 17,9%, если сравнивать с прошлой неделей, 4 тыс. 953 случаи, что составляет 38,4% от общего количества заболевших детей и 22,6% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", – отметил Поворозник.

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По его словам, в медицинские учреждения за 11-ю неделю эпидсезона госпитализировано 188 человек, из них 145 детей. За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных заведений охраны здоровья вакцинация против гриппа не проводилась. Всего с начала эпидемического сезона вакцинировано 27 тыс. 451 человек, из них 6 тыс. 537 – дети.