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 Политика Украины
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 На службу в армию РФ в 2017 призвали почти 5 тыс. крымчан, - ООН

За две призывные кампании в 2017 году на воинскую службу в российскую армию были призваны 4,8 тыс. жителей оккупированного Крыма, двое были оштрафованы за отказ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в 21-м докладе Управления верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля текущего года.

"Российская Федерация продолжает принуждать крымских жителей вступать на службу в свои вооруженные силы, в частности в двух призывных кампаниях 2017 года, на воинскую службу призвали по меньшей мере 4 800 человек, что является нарушением международного права", - сказано в нем.

Сообщается, что крымские суды начали проводить слушания дел по обвинениям в уклонении от призыва.

"Вынесено по меньшей мере 2 обвинительных приговора, по которым 2 крымских жителя осуждены к уплате штрафа в размере 25 тыс. рублей (около 430 долларов) каждый", - сообщается в докладе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не позволим Крыму исчезнуть из международной повестки дня", - заявление глав МИД восьми стран

Источник: https://censor.net.ua/n3056445
 
 
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Защищать то громко сказано. Зажарят опять, как петухов
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От сирийцев. Котрые, как это обычно бывает с русней, в Сирии напали на них.
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в Забайкалье и Якутию для крымца - самое то..
удачи,и "запасаноу".. На службу в армию РФ в 2017 призвали почти 5 тыс. крымчан, - ООН - Цензор.НЕТ 9014
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Деды чеченцы и даги ждут крымских салажат очень сильно
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сегодня пуйло ОБЬЯВИЛО мобилизацию ПАРТИЗАН на 2 месяца , пока((((( хороший итог выборов !!!!
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Повезут крымских ослов к сирийским верблюдам.
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Всеобщая мобилизация в сссре дохлом была объявлена на сессии Верховного совета СССр 31 августа 1939 года.Через неделю после братского союза Молотов-Риббентроп.
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У пуйла теперь 6 лет есть, чтобы придумать где ему скрепы искать. "Братьев" будут искать в афгане, на Балканах и там где ущемляют чистокровно русских арабов. Так что крысчанам придется расширять кладбища для тех кому повезет вернутся в гробу с оторванными яйцами, без головы и жопы.
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Там Південий Судан на підході, чергова "руська земля".
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мнясо із родной гавані готово к подыханію в Сирії На службу в армию РФ в 2017 призвали почти 5 тыс. крымчан, - ООН - Цензор.НЕТ 1679
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история создания советских дивизий в СССР.Дата образования более 100 дивизий полков и бригад 19 августа 1939 года.Именно 19 августа скрытое начало 2 Мировой войны
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Мобилизация является не только признаком войны,но самой войной.
маршал Шапошников.1940 год.
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мабуть скоро
мобілізація, х..йло вже оголосило нас братами і т.ін...
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Мечты сбываются, есть тема реальная - СДОХНУТЬ за паРашку.
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А можно еще в Чечне послужить !!! нехай щастить !!!
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Там некоторые из призывников уже головы в Сирии сложили за вяликую и недялимую.
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Зато тепер є шанс у призовника на шару подивитись на світ,та швиденько вернутись додому грузом 200.Хоча,це вже як повезе.Якщо буде що повертати додому...
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Нда....
В Расии есть такие уголки-уголочки.....
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Первыми на утилизацию идут предатели. Детки в Сирию, родители на "Дамбас". Непотопляемый авианосец должен быть очищен от мрази. А как вы хотели?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа службу в армию РФ в 2017 призвали почти 5 тыс. крымчан, - ООН
 
 
 
 
 
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