 На службу в армию РФ в 2017 призвали почти 5 тыс. крымчан, - ООН

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в 21-м докладе Управления верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля текущего года.
"Российская Федерация продолжает принуждать крымских жителей вступать на службу в свои вооруженные силы, в частности в двух призывных кампаниях 2017 года, на воинскую службу призвали по меньшей мере 4 800 человек, что является нарушением международного права", - сказано в нем.
Сообщается, что крымские суды начали проводить слушания дел по обвинениям в уклонении от призыва.
"Вынесено по меньшей мере 2 обвинительных приговора, по которым 2 крымских жителя осуждены к уплате штрафа в размере 25 тыс. рублей (около 430 долларов) каждый", - сообщается в докладе.
удачи,и "запасаноу"..
маршал Шапошников.1940 год.
мобілізація, х..йло вже оголосило нас братами і т.ін...
В Расии есть такие уголки-уголочки.....