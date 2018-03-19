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 Политика Украины
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 За одиночные пикеты в Крыму оштрафовали 78 крымских татар и двух других мусульман, - ООН

78 крымских татар и двух других мусульман оштрафовали за проведение одиночных пикетов 14 октября 2017 г. в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период с 16 ноября 2017 до 15 февраля 2018 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Согласно документу, пикеты были в знак протеста против ареста крымского татарина якобы за членство в террористических или экстремистских организациях, их признали виновными в нарушении законодательства России о публичных собраниях путем проведения организованных акций, проведение которых требует получения предварительного разрешения. В то же время эти акции были представлены как индивидуальные акции, которые не требуют предварительного разрешения.

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В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отмечают, что в решениях "отсутствуют доказательства того, что публичные акции в форме одиночных пикетов могли повредить интересам национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья или защиты нравственности населения или защиты прав и свобод других".

Напоминаем, 14 октября 2017 года на всей территории оккупированного Крыма на одиночные пикеты против репрессий российских силовиков на полуострове, в частности - в отношении крымских татар, крымских мусульман, по данным "Крымской солидарности", вышло более 100 человек. Многие из них были задержаны и доставлены в отделения полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056441
 
 
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Не надоело татарам рачком с плакатиками стоять по одному? Хоть стекло в кабинете какого нибудь орка разбейте и то толку большу чем постоял-посидел в кутузке-заплатил штраф....
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"...Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь
живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!
Безумству храбрых поем мы песню!..»
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