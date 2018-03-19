 "Не ожидайте много от Германии", - евродепутат Макалистер о поставках оружия Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение выразил депутат Европарламента от Германии, председатель комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макалистер.

"Относительно снабжения оружия Германией Украине. Как известно, в Германии экспорт оружия всегда был чрезвычайно противоречивым вопросом, таким себе очень горячим картофелем", - отметил немецкий политик, который представляет политическую партию христианских демократов.

Он обратил внимание на тот факт, что в действующем коалиционном соглашении нового правительства ФРГ содержится положение о намерениях дальнейшего ограничения экспорта оружия в третьи страны, которые не являются членами НАТО и ЕС.

"Следовательно, не ожидайте много от Германии", - заметил председатель комитета ЕП по иностранным делам.

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