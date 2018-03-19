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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (2968) Европарламент (1277) оружие (3382)

 "Не ожидайте много от Германии", - евродепутат Макалистер о поставках оружия Украине

Украине не стоит возлагать большие надежды относительно снабжения оружия Германией Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение выразил депутат Европарламента от Германии, председатель комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макалистер.

"Относительно снабжения оружия Германией Украине. Как известно, в Германии экспорт оружия всегда был чрезвычайно противоречивым вопросом, таким себе очень горячим картофелем", - отметил немецкий политик, который представляет политическую партию христианских демократов.

Он обратил внимание на тот факт, что в действующем коалиционном соглашении нового правительства ФРГ содержится положение о намерениях дальнейшего ограничения экспорта оружия в третьи страны, которые не являются членами НАТО и ЕС.

"Следовательно, не ожидайте много от Германии", - заметил председатель комитета ЕП по иностранным делам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии возобновлена деятельность контрразведки из-за активности спецслужб России, - "Der Spiegel"

Источник: https://censor.net.ua/n3056438
 
 
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сименс турбины в Крым - так это запросто...
шрёдерщина рулит Германией...
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Спасибо хоть честно ПРедупредил,не стал лукавить,как некоторые умеют.
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От Германии нам надо отмену строительства всех этих "потоков". Тогда и без всякого оружия ОК будет.
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Забыла Германия Советские Танки и расейских солдат у себя Дома,нужно будет напомнить,раз память изменяет.
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Забыли бюргеры о танковых армиях советов в ГДР "Не ожидайте много от Германии", - евродепутат Макалистер о поставках оружия Украине - Цензор.НЕТ 4510
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Ага! Это МГ-42. К меня есть МГ-34. Оба они- великолепны и намного опередили Своё Время... Вот тока калибр 7,92мм... Есть сложности, с патрончиками. Хотя, можэ Хорватия поможет?
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Ищи продажу патронов 7.92 ММГ , и пиши в личку.....
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У німців на той час що не візьми-майже все стало хітами.Я маю на увазі стрілецьку зброю-
МП 38/40 (як би їх не лаяла совкова пропаганда та генерали,а ПП на свій час одні з найкращих за співвідношенням показників),кулемет MG-42, і просто ікона серед болтових гвинтівок Маузер-98,який породив купу копіюваннь та наслідуваннь по цей день.Я вже мовчу про масу революційних розробок серед легкої автоматичної зброї на кшалт Sturmgewehr,там просто страшенна кількість конкуруючих систем,що не пішли в серію,але дали поштовх для повоєнних розробок на їх базі.
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Это и дураку понятно. Ведь это ваша фрау Риббентроп Обаме нашептывала на ухо, чтобы тот нам оружие не давал. Без вашего оружия обойдёмся.
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Наша власть своей имитацией борьбы с коррупцией дискредитирует имдж Украины. Если так ПАП будет проводить реформы, то мы вообще скоро один на один с пуйлом останемся.
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Не тот немец нынче пошел. Мокшанами оттраханный, отуреченый и отгомосеченный.
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А между немцами и кацапами всегда была странная любовь типа садо-мазо. Вот уже века как они то воюют, то дружат, то ссорятся, то царских детей женят.
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Климкин призвал ЕС ввести санкции против "важнейшего лоббиста Путина" Шредера

Министр иностранных дел Павло Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, как важнейшего лоббиста нелегитимного президента Владимира Путина во всем мире.
"Не ожидайте много от Германии", - евродепутат Макалистер о поставках оружия Украине - Цензор.НЕТ 3240
Фото: EPA

Об этом Климкин заявил газете Bild, опросившей ряд политиков и экспертов относительно санкций против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера

В частности, Климкин заявил важности применения санкций против тех, кто продвигает проекты Путина за рубежом.

«Герхард Шредер является самым важным лоббистом для Путина во всем мире. Поэтому следует изучить, что ЕС может тут сделать», - предложил Климкин.

В свою очередь депутат Европарламента Эльмар Брок подчеркнул, что "это скандал, то, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина". "И удивительно, что это до сих пор осталось без последствий в рамках общественной дискуссии», - говорит евродепутат.

Сопредседатель партии Зеленых в Бундестаге Джем Оздемир признает, что Шредер, как канцлер, многое сделал для своей страны, но «тем более раздражает теперь, что он превратился в пропагандиста Путина». Путин, убежден политик, хочет разделить и ослабить Европу, манипулирует выборами и удерживает части Украины в нарушение международного права. «В Социал-демократической партии Германии должны четко заявить, что Шредер больше не говорит от ее имени», - говорит Оздемир.

Илья Заславский, российский эксперт из британского мозгового центра Chatham House в Лондоне, описывает бывшего канцлера как «кремлевского агента». «Конечно, господин Шредер входит в этот список санкций», - считает основатель российского исследовательского проекта «Подчиненные».

«Он (Шредер) - лучший дружбан свеже (пере) выбранного российского президента Владимира Путина! Он помог своему другу в Кремле с противоречивыми газопроводами «Северный поток 1 и 2». Обнимался с Путиным через несколько дней после его вторжения на Крым. И рекомендовал США и ЕС снова смягчить санкции против России", - напоминает издание, указывая на это, что сам Шредер никогда не попадал в перекрестье российских санкций, в частности американских, несмотря на то, что шеф «Газпрома», на который трудится и экс-канцлер, Игорь Сечин является в США персоной нон-грата.
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кто же тогда турбины в Крым будет поставлять?
НЕА - не будет помощи от фрицев...
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подмахивать хуйлу - это то входит в коалиционное соглашение? Про смазку не забыли выписать пункт?
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Ну дык 2-я мировая тоже начиналась с целований в дёсна между Адиком и Йоськой.
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в этот раз германские флажки не разбегутся тараканами при свете как обычно, а дадут гневную отповедь засранцу.
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Тогда дайте денег.Нам ваш фюрер денег должен . Усоп и не успел расплатиться.
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А кто говорит об оружии из Германии? Макалистер накануне этого сна перебрал в ирландском пабе? От Германии нужно блокировка потока из рашки вот и все.
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Уровень немецкой журнаглистики: Bild еще вчера поздравил путина с победой на выборах
Немецкая газета Bild 17 03 18 г поздравила Путина с победой на выборах
https://www.youtube.com/watch?v=Yo2iw5is9nY
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Так то ж був прикол, що вибори в рашці не демократичні, тому можна вітати наперед, бо й так все ясно.
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я уже понял, что это был жесткий стёб )
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Германия как и Украина (Украина опережает) наращивает товарооборот с рашкой... - какие к ней претензии?
"Не ожидайте много от Германии", - евродепутат Макалистер о поставках оружия Украине - Цензор.НЕТ 9088 Holger Zschaepitz‏ @Schuldensuehner 18 мар.
Good morning from #Germany"Не ожидайте много от Германии", - евродепутат Макалистер о поставках оружия Украине - Цензор.НЕТ 6753 where the trade with #Russia gains momentum again despite Western sanctions. The volume of Exports and Imports has risen to almost 2014 levels, the year in which the first sanctions were imposed against individuals and companies.

"Не ожидайте много от Германии", - евродепутат Макалистер о поставках оружия Украине - Цензор.НЕТ 9742
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По данным НБУ за январь-ноябрь 2017 года экспорт товаров из Украины в ЕС увеличился на 32,7% - до $12,77 млрд, импорт - на 23,9%, до $16,51 млрд, а товарооборот - на 27,6%, до $29,28 млрд, тогда как сальдо осталось отрицательным на уровне $3,7 млрд.

Сальдо торговли с РФ по итогам 11 месяцев прошлого года для Украины оказалось негативным и составило $3,24 млрд, что на 79% хуже аналогичного периода 2016 года.

НБУ указывает, что доля России в экспорте товаров из Украины сократилась с 9,1% до 8,5%, тогда как в импорте увеличилась с 12,6% до 14,3%.

Доля экспорта в ЕС возросла с 31,9% до 35,3%, а импорта - с 36,9% до 37,5%.
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Так кто на Европу надеялся??? В спокойной Европе никогда не понимал зачем в Украине огороды олией поливали...... "Не ожидайте много от Германии", - евродепутат Макалистер о поставках оружия Украине - Цензор.НЕТ 4162
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Потомок доктора Гебельса речь толкнул... "Не очікуйте багато від Німеччини", - євродепутат Макалістер про постачання зброї Україні - Цензор.НЕТ 6791
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А - ХА - ХА... "Не очікуйте багато від Німеччини", - євродепутат Макалістер про постачання зброї Україні - Цензор.НЕТ 4656

Кацапчеги, ну и ''везёт'' же вам:



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видать хотят ВОСТОЧНУЮ германию снова отделить ???? надоели СОЦИАЛЕСТИЧЕСИЕ бездельники !!!!
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во время так называемой блокады чЛенинграда рабочие Питера производили 30% продукции для Гитлеровской Германии.330 предприятий города работали на 103 % нормы.Это называется блокадой.
рюсский писатель Андрей Купцов о блокаде чЛенинграда.Ютуб.
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Действительно смешно. От голода и холода умело больше миллиона человек в Ленинграде. В Сталинграде ещё 200 тысяч. А в Берлине люди даже обосраться не успели как всё закончилось.
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быдло не дохло и не могло дохнуть 900 дней без воды и пищи и работая на Кировском собирая танки
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Отличный. пример. У меня дядька проработал всю войну именно на Кировском заводе! Я был у него дома в 1987г. Это убогое общежитие. стыд и срам стране.
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....путин , сегодня ОБЬЯВИЛ приказ о МОБИЛИЗАЦИИ партизан на 2 месяца , пока ((((
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Фрицы с кацапами друг другу дёсны пообгрызают...
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Да никто МНОГО от этой Германии и не ожидает. Шрьодэра хуйловского утихомирьте и не мешайте другим .
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Никто от Германии,как и ,в целом,от старой шлюхи Ойропы,уже давно никто не ждёт-они свою безопасность толком защитить не могут-ни от игил,ни от типуна. Разве что,Петюня ждёт,что закроют глаза на его хуйдожества и позволят ему переизбраться ещё раз "вадинтур".Ойропа всегда на стороне сильного-а мы слабая сторона,пока не станем сильными не хрен ждать плюшек от Ойропы. Пора нам понять,что судьба Украины-в руках её народа.Хотим продолжать быть на этой земле-надо бороться за это право.Права берут,а не выпрашивают.
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и шо есть в германии такого вундервафельного???? шо аш пищщали
на мой взгляд никуя нам от них ненадо .......Кроме станков металообрабатывающих и также закалочных печей типа Айхелин или Эндомат
можно былобы самим таких стволов наточить шо тошно комуто будет
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Германия помогает Израилю наращивать ядерный потенциал, утверждают немецкие журналисты. Еженедельник "Der Spiegel" опубликовал статью, в которой говорится, что Германия поставляет Израилю подлодки класса "Дельфин",

Израиль стремится к более тесным отношениям с НАТО и даже рассматривает в отдаленной перспективе возможность вступления в этот военно-политический альянс, насчитывающий 26 государств-членов.

Израиль ранее уже приобрел у Германии шесть подлодок "Дельфин", которые считаются самым дорогостоящим оружием Армии обороны страны. Последняя из шести таких субмарин должна поступить в распоряжение ВМС еврейского государства в 2018 году, а пятая субмарина "Дельфин" пришла в порт приписки в Израиле 12 января 2016 года и получила собственное имя - "Рахав". В порту приписки - Хайфе она присоединилась к четырем однотипным субмаринам - "Долфин", "Левиафан", "Текамах" (поставлены в 1998-2000 годах) и "Танин" (поставлена в 2013 году).
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Конечно, конечно!
Мы понимаем: Германия не очень богатая страна, еле сводит концы с концами.
К тому же, ей очень расея помогает держаться на плаву. Ей нельзя обидеть херра владимира...
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58% німців висловилась за зближення з РФ, 26% хочуть, щоб Німеччина дистанціювалася від Росії. найбільше прагнуть зближення з РФ жителі Східної Німеччини (колишня НДР) - 72%, - повідомляє die Welt
http://vgolos.com.ua/news/58_nimtsiv_hochut_zblyzhennya_z_rf_na_shodi_krainy_pryhylnyh_do_kremlya__azh_72_307797.htm
l
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ситуация банально проста.Европа кроме деклараций никогда не выполняет обещаний связанных с военной помощью союзникам.У них превуалирует чисто коммерческий интерес и выгода от него(причем не важно с кем).Сейчас Германия ждет снятия санкций с парашестана при этом выражает 86-й уровень "обеспокоенности". Она пытается в такой ситуации сохранить "теплые" отношения с рашкой,что бы иметь возможность первой занять вакантные доходные места на территории страны вечного говна,как только начнут снимать санкции.Скажу больше-Германия крайне ненадежный союзник для Украины.Так что Шредор или какой другой ариец это не важно.К стати выход англичан из ЕС частично связан с ненадежностью "товарисчей по интересам".Нужно сближаться с теми кто реально может оказать поддержку-Англия,США, Польша,Франция но не Германия.
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Франция пацакам Мистралем, копняка зачётно дала. "Не очікуйте багато від Німеччини", - євродепутат Макалістер про постачання зброї Україні - Цензор.НЕТ 404
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Ну що ж, все зрозуміло - в рамках "зливу" євроінтеграції України надійшла команда: розі..раться з ФРГ. Воно і зрозуміло, що з кацапськими вошами якось зручніше. Інтереси то однакові...
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Як що немцы захотят,то начнут подводные лодки клепать як скаженi
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За оружием это только к США. Ну и Восточная Европа.
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Кроме как выражения озабоченности с вашей стороны уже ничего особо и не ждем!
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Кацапам поставляли электронику, патроны, стрелковое оружие, приборы наблюдения, станки и оборудование двойного назначения, даже целые учебные центры для сил спецопераций - "под ключ", и как-то вопрос поставок не был для немцев "противоречивым". Да и сейчас гонят в Россию оборудование и материалы для машиностроения валом. Что-то врет этот господин Макалистер, и не краснеет.
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да, и, главное, поставили множество военных и двойного назначения технологий! Как и французы, к слову. Именно на западных технологиях Хуйло и перевооружило военную промышленность, а затем и армию. "Деньги не пахнут?"(с)

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Лучшая кровь немцев погибла и разбросана по всей Европе от Испании до сталинградских степей. Никогда им не восстановить свою нацию
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А виноваты американские жиды из окружения Рузвельта, которые втянули США в войну с Германией для защиты жидов московских и европейских. Причем втянули жестко и по-силовому - пропаганда войны была страшная и лживая, с сознательным расчеловечиванием противника. Те же британцы таким не страдали. Против лидеров прогерманских профсоюзов докеров вообще развязали войну на уничтожение руками мафии, убив и покалечив десятки людей. P.S. Гитлер - подонок и мразь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Не ожидайте много от Германии", - евродепутат Макалистер о поставках оружия Украине
 
 
 
 
 
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