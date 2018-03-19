 "Не ожидайте много от Германии", - евродепутат Макалистер о поставках оружия Украине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое мнение выразил депутат Европарламента от Германии, председатель комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макалистер.
"Относительно снабжения оружия Германией Украине. Как известно, в Германии экспорт оружия всегда был чрезвычайно противоречивым вопросом, таким себе очень горячим картофелем", - отметил немецкий политик, который представляет политическую партию христианских демократов.
Он обратил внимание на тот факт, что в действующем коалиционном соглашении нового правительства ФРГ содержится положение о намерениях дальнейшего ограничения экспорта оружия в третьи страны, которые не являются членами НАТО и ЕС.
"Следовательно, не ожидайте много от Германии", - заметил председатель комитета ЕП по иностранным делам.
шрёдерщина рулит Германией...
МП 38/40 (як би їх не лаяла совкова пропаганда та генерали,а ПП на свій час одні з найкращих за співвідношенням показників),кулемет MG-42, і просто ікона серед болтових гвинтівок Маузер-98,який породив купу копіюваннь та наслідуваннь по цей день.Я вже мовчу про масу революційних розробок серед легкої автоматичної зброї на кшалт Sturmgewehr,там просто страшенна кількість конкуруючих систем,що не пішли в серію,але дали поштовх для повоєнних розробок на їх базі.
Министр иностранных дел Павло Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, как важнейшего лоббиста нелегитимного президента Владимира Путина во всем мире.
Фото: EPA
Об этом Климкин заявил газете Bild, опросившей ряд политиков и экспертов относительно санкций против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера
В частности, Климкин заявил важности применения санкций против тех, кто продвигает проекты Путина за рубежом.
«Герхард Шредер является самым важным лоббистом для Путина во всем мире. Поэтому следует изучить, что ЕС может тут сделать», - предложил Климкин.
В свою очередь депутат Европарламента Эльмар Брок подчеркнул, что "это скандал, то, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина". "И удивительно, что это до сих пор осталось без последствий в рамках общественной дискуссии», - говорит евродепутат.
Сопредседатель партии Зеленых в Бундестаге Джем Оздемир признает, что Шредер, как канцлер, многое сделал для своей страны, но «тем более раздражает теперь, что он превратился в пропагандиста Путина». Путин, убежден политик, хочет разделить и ослабить Европу, манипулирует выборами и удерживает части Украины в нарушение международного права. «В Социал-демократической партии Германии должны четко заявить, что Шредер больше не говорит от ее имени», - говорит Оздемир.
Илья Заславский, российский эксперт из британского мозгового центра Chatham House в Лондоне, описывает бывшего канцлера как «кремлевского агента». «Конечно, господин Шредер входит в этот список санкций», - считает основатель российского исследовательского проекта «Подчиненные».
«Он (Шредер) - лучший дружбан свеже (пере) выбранного российского президента Владимира Путина! Он помог своему другу в Кремле с противоречивыми газопроводами «Северный поток 1 и 2». Обнимался с Путиным через несколько дней после его вторжения на Крым. И рекомендовал США и ЕС снова смягчить санкции против России", - напоминает издание, указывая на это, что сам Шредер никогда не попадал в перекрестье российских санкций, в частности американских, несмотря на то, что шеф «Газпрома», на который трудится и экс-канцлер, Игорь Сечин является в США персоной нон-грата.
НЕА - не будет помощи от фрицев...
Немецкая газета Bild 17 03 18 г поздравила Путина с победой на выборах
https://www.youtube.com/watch?v=Yo2iw5is9nY
Holger Zschaepitz @Schuldensuehner 18 мар.
Good morning from #Germany where the trade with #Russia gains momentum again despite Western sanctions. The volume of Exports and Imports has risen to almost 2014 levels, the year in which the first sanctions were imposed against individuals and companies.
Сальдо торговли с РФ по итогам 11 месяцев прошлого года для Украины оказалось негативным и составило $3,24 млрд, что на 79% хуже аналогичного периода 2016 года.
НБУ указывает, что доля России в экспорте товаров из Украины сократилась с 9,1% до 8,5%, тогда как в импорте увеличилась с 12,6% до 14,3%.
Доля экспорта в ЕС возросла с 31,9% до 35,3%, а импорта - с 36,9% до 37,5%.
Кацапчеги, ну и ''везёт'' же вам:
рюсский писатель Андрей Купцов о блокаде чЛенинграда.Ютуб.
на мой взгляд никуя нам от них ненадо .......Кроме станков металообрабатывающих и также закалочных печей типа Айхелин или Эндомат
можно былобы самим таких стволов наточить шо тошно комуто будет
Израиль стремится к более тесным отношениям с НАТО и даже рассматривает в отдаленной перспективе возможность вступления в этот военно-политический альянс, насчитывающий 26 государств-членов.
Израиль ранее уже приобрел у Германии шесть подлодок "Дельфин", которые считаются самым дорогостоящим оружием Армии обороны страны. Последняя из шести таких субмарин должна поступить в распоряжение ВМС еврейского государства в 2018 году, а пятая субмарина "Дельфин" пришла в порт приписки в Израиле 12 января 2016 года и получила собственное имя - "Рахав". В порту приписки - Хайфе она присоединилась к четырем однотипным субмаринам - "Долфин", "Левиафан", "Текамах" (поставлены в 1998-2000 годах) и "Танин" (поставлена в 2013 году).
Мы понимаем: Германия не очень богатая страна, еле сводит концы с концами.
К тому же, ей очень расея помогает держаться на плаву. Ей нельзя обидеть херра владимира...
http://vgolos.com.ua/news/58_nimtsiv_hochut_zblyzhennya_z_rf_na_shodi_krainy_pryhylnyh_do_kremlya__azh_72_307797.htm
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