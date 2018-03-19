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 Политика Украины
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 Новая встреча "нормандской четверки" пока не запланирована, - пресс-секретарь правительства ФРГ Зайберт

Дата следующей встречи "нормандской четверки" пока не согласована.

Об этом сказал в понедельник на брифинге пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конкретная дата встречи на уровне глав государств и правительств не согласована", - проинформировал Зайберт.

Он отметил, что, несмотря на то, что встречи в "нормандском формате" на высшем уровне не было уже давно (с октября 2016 года. - Ред), правительство ФРГ находится в постоянном рабочем контакте со всеми его участниками.

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"Сейчас основная задача, которую следует решить, и над чем сейчас идет работа, - это наконец добиться устойчивого прекращения огня. После этого будет еще много о чем говорить. Есть много пунктов, по которым Германия, Франция, Украина, а также Россия интенсивно работают", - заверил он. 

Представитель федерального правительства заметил, что без упорной и кропотливой работы Нормандского и Минского процессов ситуация на востоке Украины была бы, скорее всего, намного хуже, чем она есть сегодня. Берлин продолжит работать по этой тематике с вновь избранным президентом РФ Владимиром Путиным, заявил Зайберт.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056433
 
 
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если Будапештский договор четырёх остался бумажкой, то что такое "нормандская четвёрка"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовая встреча "нормандской четверки" пока не запланирована, - пресс-секретарь правительства ФРГ Зайберт
 
 
 
 
 
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