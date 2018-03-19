 Гройсман назначил проверку законности обысков на "Новой почте": "Нам нужно разобраться, что происходит"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена, Офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, которые состоялись на прошлой неделе (в частности на ООО "Новая почта"), и подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга исполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу-стоп".

"На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", – подчеркнул премьер.

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Он сказал, что надо сделать выводы относительно каждого случая. "В ближайшие недели проведем заседание с целью проверки, использовалось ли давление", - заявил Гройсман.