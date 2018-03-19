 Гройсман назначил проверку законности обысков на "Новой почте": "Нам нужно разобраться, что происходит"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена, Офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, которые состоялись на прошлой неделе (в частности на ООО "Новая почта"), и подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга исполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу-стоп".
"На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", – подчеркнул премьер.
Он сказал, что надо сделать выводы относительно каждого случая. "В ближайшие недели проведем заседание с целью проверки, использовалось ли давление", - заявил Гройсман.
Другого разумного объяснения происходящего в стране нет...
скоро на покой...
Другого разумного объяснения происходящего в стране нет...
Сначала нужно гениального прокурора опохмелить.
https://youtu.be/ZjAWbbmC_Jg
Никому верить низя. Обоє рябої .
Грося печеться , за бізнес. (чоколадний )
За те деньги что платят на Новой почте нерабы не работают.
Юга наехал что бы бизнес отжать, бизнес понес дань Гросе, и Грося начинает проверять Югу без будь каких полномочий? А завтра Юга начнет регистрировать провадження по тем кого Грося отправил за втручання в деятельность правоохранительных органов?
Вместо того что бы уже ехать в Польшу они защищают себе место работы за похлебку.