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 Политика Украины, Экономика
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Все про:обыск (1128) Гройсман (3906) Новая почта (5)

 Гройсман назначил проверку законности обысков на "Новой почте": "Нам нужно разобраться, что происходит"

Представители ГПУ провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена, Офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, которые состоялись на прошлой неделе (в частности на ООО "Новая почта"), и подготовить заседание специальной комиссии, созданной в рамках мониторинга исполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу-стоп".

"На прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса. Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", – подчеркнул премьер.

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Он сказал, что надо сделать выводы относительно каждого случая. "В ближайшие недели проведем заседание с целью проверки, использовалось ли давление", - заявил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3056428
 
 
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какое расследование? картавому пальцы в дверь и диктофон на запись.. а краше стрим организовать.. пять минут и все всё знают
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Может эти гниды Порошенко-Луценко по заданию Путина уничтожают весь работающий бизнес в Украине?
Другого разумного объяснения происходящего в стране нет...
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Да мне вообще кажиться что Порошенко делает всё чтоб наиболее активный класс граждан выехал из Украины и остались только те кто готов работать за похлёбку , субсидии и голосовал за гречку и набор алкоголика
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Это на Новой почте работают за похлебку ?
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Неужели непонятно? Отжимают для порошена со товарищами хороший бизнес.
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Овоща сыночек тоже пытался отжимать у Пети старую Конфетную Хфабрику,и чем это кончилось,все знают революцией..!
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То, что "Новую Почту" обвиняют в неуплате налогов - в это поверю. Они, например, в Киев каждый день набирают людей с улицы и платят на руки от 300 до 600 гривен.
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кому платят?. насколько я знаю, там все белое
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Ты мне будешь рассказывать о "белом"? Я туда не первый раз ездил с друзьями. По телефону с вечера набрали, с утра по списочку пригласили (и не факт, что все могут попасть), отработал свою смену, с кармана денюжку дали и уехал. А за тобой новая набранная смена выстроилась уже.
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Становишься на конвейер на определенные города. И вот посылки фасуешь с него по твоим городам.
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На посилки беруть людей з вілиці? Ви самі в це вірите?
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Да. Потому что я там был. В отделениях да. Люди официально работают. А вот на расфасовке по городам - с улицы берут.
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Это незапрещено законом. Заключается временный договор. Ну а так как вы говорите, это , конечно , ложь. Раздавать посылки незнакомым людям? Просто чушь!
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Какой временный договор? С ушами или глазами балуетесь? Читайте, что я пишу. Или сами поезжайте туда и попробуйте поработать. Умники.
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луцик "свечной заводик" для ирки присматривает...

скоро на покой...
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правильние на упокой с такой "деятельностью"
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Гройсман светильник разума. Такой умный, что аж страшно.
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Ну так, годы торговли в горячей точке не прошли даром
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Шо за чертовня???!!! Отменно работающая контора. Лучше- я просто не знаю. И ваааще, я жду прибытия аж шести посылок. И они мне- все нужны. А тут вон... затеяли какую-то мерзость.
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Тю. Гросік, великий базарний рехворматор повинен розібратись чий буде бізнес. Що не ясно?
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Может эти гниды Порошенко-Луценко по заданию Путина уничтожают весь работающий бизнес в Украине?
Другого разумного объяснения происходящего в стране нет...
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Грося на Орешках Таможни Сидит,хочет еШШо на Новой Почте Сесть??
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"Гройсман назначил проверку законности..."

Сначала нужно гениального прокурора опохмелить.
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Гройсман стал на сторону защиты Новой Почты. Маски-Шоу - стоп!
https://youtu.be/ZjAWbbmC_Jg
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грося как проверит , генпрокугога , как проверит !
Никому верить низя. Обоє рябої .
Грося печеться , за бізнес. (чоколадний )
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Алкаш решил бабла шибануть вот и затеял эту мышиную суету и не более... Гройсман призначив перевірку законності обшуків на "Новій пошті": "Нам потрібно розібратися, що відбувається" - Цензор.НЕТ 9517
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вообще то сначала проверяют на законность , а потом проводят обыски. .. а не наоборот Гройсман призначив перевірку законності обшуків на "Новій пошті": "Нам потрібно розібратися, що відбувається" - Цензор.НЕТ 9092
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чего не отнять у гнойсмана, он талантливее всех предыдущих премьеров умеет включать дурака. даже сеню кулювлоб обошел.
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У ПЭЦИ на гроши нюх,новая почта растет,развивается,ребята зарабатывают....делайте выводы,инвестируйте...А,У ИНВЕСТОРЫ.
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Ага, заливай -заливай.
За те деньги что платят на Новой почте нерабы не работают.
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гнойсмана слухати себе не поважати. Він скаже одне потрібно розуміти, що буде все навпаки.
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Страна депилов. Каким боком КМУ к проверке законности?
Юга наехал что бы бизнес отжать, бизнес понес дань Гросе, и Грося начинает проверять Югу без будь каких полномочий? А завтра Юга начнет регистрировать провадження по тем кого Грося отправил за втручання в деятельность правоохранительных органов?
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Страна нерабов.
Вместо того что бы уже ехать в Польшу они защищают себе место работы за похлебку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман назначил проверку законности обысков на "Новой почте": "Нам нужно разобраться, что происходит"
 
 
 
 
 
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