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 Политика Украины
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Все про:ВР (21765) опрос (1545) Порошенко (14496) Президент (4038) социология (348) Тимошенко (23806) КМИС (35)

 Почти 40% украинцев не знают за кого голосовать. Порошенко впервые не попал в первую тройку, - опрос КМИС

37% опрошенных не определились, за кого голосовать на парламентских, 38,3% - за кого на президентских выборах.

Об этом говорится в результатах социологического исследования, обнародованных Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Если бы выборы президента Украины проходили в конце февраля 2018 года, то в первом туре наибольшее количество голосов среди представленных респонденту кандидатов получила бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 24,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился, а если бы парламентские выборы состоялись в конце февраля 2018 года, в Верховную Раду прошли бы представители восьми политических сил.

По результатам опроса респондентов, если бы парламентские выборы состоялись в конце февраля 2018 года, в Верховную Раду прошли бы представители восьми политических сил. Большую поддержку, чем другие партии, получила бы ВО "Батькивщина" (22,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%), партия "За жизнь" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), "Блок Петра Порошенко" (6,6%), "Самопомич" (6%) и ВО "Свобода" (5,8%). 

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Почти 40% украинцев не знают за кого голосовать. Порошенко впервые не попал в первую тройку, - опрос КМИС 01
Почти 40% украинцев не знают за кого голосовать. Порошенко впервые не попал в первую тройку, - опрос КМИС 02

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По результатам опроса респондентов, если бы выборы Президента Украины проходили в конце февраля 2018 года, то в первом туре больше голосов, чем другие кандидаты (среди кандидатов в списке, переданных респонденту), получила бы Ю.Тимошенко (24,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее идут - О. Ляшко (15,5%), А. Гриценко (12,5%), П. Порошенко (9,8%), Ю. Бойко (9,7%) и В. Рабинович (9,5 %).

Почти 40% украинцев не знают за кого голосовать. Порошенко впервые не попал в первую тройку, - опрос КМИС 03
Почти 40% украинцев не знают за кого голосовать. Порошенко впервые не попал в первую тройку, - опрос КМИС 04

"До тех пор, пока не прошла регистрация партий и кандидатов, любой список претендентов имеет право на существование, очень часто политические силы проверяют электоральные возможности тех или иных кандидатов даже если они еще не выразили своих планов об участии в выборах. Между тем, рейтинг того или иного кандидата зависит от того, сколько в списке кандидатов из того же электорального поля, чем их больше, тем меньше рейтинг каждого из кандидатов. Поэтому сейчас, до регистрации списков кандидатов, все полученные данные о рейтингах условные и зависят от списка, предложенного респондентам", - прокомментировал результаты опроса Гендиректор КМИС Владимир Паниото.

С 5 по 21 февраля 2018 года Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу клиента провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2043 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Источник: https://censor.net.ua/n3056427
 
 
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Все мы имеем право на ошибку. В 2014 украинцы ошиблись, выбрав потомственного клептократа и мародера Порошенка.
Буквально спустя два месяца после избрания "припиздента Мымры" я сказал что в Порошенко саккумулированы худшие качества двух Вить - Ющенка и Януковича, и закончит он свою каденцию как те двое - прокинутый соратниками как Янукович, и презираемый социумом как Ющенко, с рейтингом в 5 %.
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5% это много.......у соевого сейчас реальный рейтинг меньше 1%
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Якщо Порошенко заведе назад в Україну вкрадені 10(десять) мільярдів баксів і кожному з 10 мільонів українців-виборців дасть по тищі баксів(тридцять тисяч гривень), то він - знову президент! Займаємо чергу вже зараз! Грошей на всіх може не вистачити!
Віктор Крулько сказав, що Порошенко вкрав і вивів в офшори 10(десять) мільярдів доларів
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Голосую за сокиру та наган....надійні кандидати...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПочти 40% украинцев не знают за кого голосовать. Порошенко впервые не попал в первую тройку, - опрос КМИС
 
 
 
 
 
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