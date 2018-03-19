 Почти 40% украинцев не знают за кого голосовать. Порошенко впервые не попал в первую тройку, - опрос КМИС

Об этом говорится в результатах социологического исследования, обнародованных Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Если бы выборы президента Украины проходили в конце февраля 2018 года, то в первом туре наибольшее количество голосов среди представленных респонденту кандидатов получила бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 24,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился, а если бы парламентские выборы состоялись в конце февраля 2018 года, в Верховную Раду прошли бы представители восьми политических сил.

По результатам опроса респондентов, если бы парламентские выборы состоялись в конце февраля 2018 года, в Верховную Раду прошли бы представители восьми политических сил. Большую поддержку, чем другие партии, получила бы ВО "Батькивщина" (22,5% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%), партия "За жизнь" (10,3%), "Гражданская позиция" (9,4%), "Блок Петра Порошенко" (6,6%), "Самопомич" (6%) и ВО "Свобода" (5,8%).

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По результатам опроса респондентов, если бы выборы Президента Украины проходили в конце февраля 2018 года, то в первом туре больше голосов, чем другие кандидаты (среди кандидатов в списке, переданных респонденту), получила бы Ю.Тимошенко (24,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился). Далее идут - О. Ляшко (15,5%), А. Гриценко (12,5%), П. Порошенко (9,8%), Ю. Бойко (9,7%) и В. Рабинович (9,5 %).





"До тех пор, пока не прошла регистрация партий и кандидатов, любой список претендентов имеет право на существование, очень часто политические силы проверяют электоральные возможности тех или иных кандидатов даже если они еще не выразили своих планов об участии в выборах. Между тем, рейтинг того или иного кандидата зависит от того, сколько в списке кандидатов из того же электорального поля, чем их больше, тем меньше рейтинг каждого из кандидатов. Поэтому сейчас, до регистрации списков кандидатов, все полученные данные о рейтингах условные и зависят от списка, предложенного респондентам", - прокомментировал результаты опроса Гендиректор КМИС Владимир Паниото.

С 5 по 21 февраля 2018 года Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу клиента провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2043 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.