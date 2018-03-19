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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (68490) Бурбак (282)

 Требуем принятия парламентом решения о непризнании выборов российского президента, - Бурбак

Фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов Президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица.

Об этом на согласительном совете сообщил руководитель фракции, один из авторов постановления Максим Бурбак, сообщает пресс-служба Народного фронта.

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Он подчеркнул, что выборы, которые вчера прошли в Крыму, нелегитимны, как и их результат.

"Так называемые выборы были очевидной насмешкой над демократией и грубым надругательством над правами человека. Эти, так сказать, выборы объявила нелегитимная Дума, которая в 2016 году избиралась на временно оккупированной территории Украины. Этого якобы президента так же выбирали в оккупированном Крыму. Таким образом, только на этом основании Путина нельзя считать легитимным президентом РФ ", - сказал Максим Бурбак.

"Верховная Рада должна принять соответствующее постановление, в котором мы дадим надлежащую политическую и правовую оценку фарса, который в России называют выборами президента. Проект постановления №8153 уже зарегистрирован депутатами фракции "Народный фронт", - отметил он и добавил, что постановление необходимо принять на этой неделе.

Максим Бурбак также подчеркнул, что фракция поддерживает идею о выходе Украины из СНГ.

"Здесь можно сказать только одно: наконец-то. Очень хотелось бы, чтобы эти разговоры не закончились только красивыми заявлениями или пиаром. Хотим видеть уже немедленно и проекты соответствующих решений. Хватит  болтовни, а больше действий ", - сказал он.

Максим Бурбак также от имени фракции выразил благодарность Нацгвардии и Нацполиции за обеспечение общественного порядка и недопущение провокаций у дипломатических представительств России в Украине.

"Как известно, министр Арсен Аваков заранее вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации и сообщил ему о невозможности организации голосования в их консульствах на территории Украины. Абсолютно правильное решение, поскольку эти так называемые выборы грубо нарушают законы Украины и международное право", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3056424
 
 
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Дагаварняки можно и з непризнанным лепить - ничего не мешает.
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президент Польши Дуда собирается выслать послов Наркобарона в связи с отравлением в Солсбери.Почалося. Требуем принятия парламентом решения о непризнании выборов российского президента, - Бурбак - Цензор.НЕТ 8686
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Привет! Шо, реально есть такая заява??? Если так... то реально почалось.
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Польское издание Gazeta Prawna ссылаясь на источники в правительстве сообщает, что в Варшаве рассматривают возможность высылки российских дипломатов и введения экономических ограничений. Кроме того, могут быть введены санкции против окружения Путина.

. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий уже провел переговоры на эту тему с премьер-министром Британии Терезой Мэй. В настоящий момент официальная Варшава настаивает на санкциях против России на уровне Евросоюза, однако готова и к самостоятельным действиям.
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Требуем принятия парламентом решения о непризнании выборов российского президента, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3251
Щудище обло итд в 163 см росточком замутил...
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Вот если сложить размеры плитки на полу, то получается, шо хуло- лилипут. Плитка и мрамор и гранит всегда имеет определенный размер
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163 см - довжина члена (х*я) середнього дельфіна. Кацапи можуть пишатися х*йлом!
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Короче так: вот это всё- мышиная возня! А вот если Меркель и Трамп фуйла не поздравят- вот Это Будет Бомба! Тока я, честно говоря- в этом очень сомневаюсь. Но... а вдруг!!!
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Та ну??? Этого не может быть, потому, что не может быть никогда! Причина: вчера ещё не были обработаны 100% бюллетеней.
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перечитал, это не лично меркель, а её партия,написали типо- в связи с победой на выборах надеемся и т.д т.п.. Так что признают, никуда не денутся)
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Ага! Таки не лично, в чем я не сомневался. щас идет какое-то Грандиозное толковище, как мне кажется. И, есть о чем поторговаться. Это- реалии современного мира...
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Так они и не поздравят но признают, потому что нужно будет с кем то договариваться в течении шести лет.
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Краще напиши хто привітав пуйла: Китай, Болівія та Казахстан. З ЕС ніхто, з США теж.
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Крым это как образно говоря, выбитый стул из-под задницы Хуйла.
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Согласен с Андреем Шевченко,пока еще ни одина нормальная страна своих поздравлений не прислала.
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какое же оно отвратительное ничтожество.
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Польское издание "Gazeta Prawna" утверждает, что Анджей Дуда утверждает план действий против Наркобарона Кремля и расширение санкций против Кремля.
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та ладно.. Пьетро видать уже и поздравил хуйла?
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что это даст кроме пиара вам? да мы можем признать его пидарасом всех времен и народов ,это что то меняет? Требуем принятия парламентом решения о непризнании выборов российского президента, - Бурбак - Цензор.НЕТ 7420
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Сегодня в Брюсселе будет встреча Глав МИД стран ЕС по вопросу санкций против Наркобарона и его банды Гопников.
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Почему на московии нарисовали именно эти цифры: явка-67%, за пукина-76%.Поясняю: 0,67 умножаем на 0,76 и получаем 0,5092. Именно эту цифру выводил их фейковый ЦИК, чтобы на Западе видели, что за пукина проголосовало больше половины электората. Представляю сколько они мухлевали, чтобы нарисовать хотя-бы эту цифру в 50% от всех выборщиков.
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не ищи вэтом логики. это же руцкие. все по простецки, зачем напрягаться. 67-76 и нинадо никакаих других цифер (а то руцкий мозг ВСКИПИТ)
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Глава МИД Британии Борис Джонсон обладает информацией и доказательствами против банды Кремля и лично плешивого Хмыря.Что то мне подсказывает третья декада марта будет антиресной.
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Они этой информацией Обладают не первый год, и МИ6 и ЦРУ. Бомбить рашку они точно не будут. Активы херня. Весь АКТИВ ращки это 1/6 часть суши. Уголь, нефть, газ будут нужны всегда и всем. Ну поругают пукина как Напаскудившего кота, ну и опять начнут торговать. (2008г. такая же ситуация, и что -и НИЧЕГО)
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Ага.план закрытия блока НАТО был готов в 2012 году,но Майдан в Украине разрушил этот план. Требуем принятия парламентом решения о непризнании выборов российского президента, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3393
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И как этот условно "политик" себе это представляет. (юридически тогда подпись пукина становится НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА) только одно НО. - Только в Украине) Похоже конечно на ТУПоСТЬ, НО этот Петух чётко знает, что этот Законопроект непроканает и близко (как минимум Порох не подпишет), но Шлюха РЕШИЛА ПОНРАВИТСЯ.
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Ссссссссу...харік, ти чому так відверто,покидьок ,виправдовуєш вбивцю ,крадія та злочинця пупкіна?
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Признать Наркобароновское быдло кремля территорией и зоной химического оружия так было бы точнее.поскольку теракт в Солсбери охватил около 40 людей посетивших 5 марта торговый центр Солсбери,включая полицейских
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Это нужно обязательно создать законопроект. Провести через профильный комитет и принять в 3 чтениях. и на подпись президенту. К осени успеют. Сразу перед рассмотрением бюджета.
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Сильное это вещество Новичок,раз стольких людей задело?
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Бурбак оставил РФ без парламента и президента. Сейчас ребята из НФ ещё напрягутся,посовещаются и проголосуют .И на России не останется ещё ни армии и ни флота.
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Ерничать будешь у себя на мордовии, вася чебурекин
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Джугашвили отравили 5 марта 1953 года,5 марта 2018 года отравили семью Скрыпалей,18 марта 2014 отжали Крым,18 марта 2018 года выборы без выборов за Поребриком.Любят в кремле сакральные даты
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https://twitter.com/MBKhMedia/status/975350083930742786
САМЫЕ ЧЕСНЫЕ ВЫБОРЫ В СОВРЕМ.ИСТОРИИ НА РАССЕЕ И НЕ ЧЕСТНЫЕ? Руссофобы!
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На смерть «Аленя»
Требуем принятия парламентом решения о непризнании выборов российского президента, - Бурбак - Цензор.НЕТ 984

Путин и его федерация

Низкопробная клоунада, называемая в РФ выборами - закончилась. Похоже на то, что в это раз была поставлена задача обеспечить 70+% и ему нарисовали 73%. Что тут характерно, если бы пришла команда выдать «на гора» 93, 98 или даже 198%, то план был бы выполнен и даже слегка - перевыполнен, ибо в состав РФ пока входят Чечня, Дагестан и другие субъекты федерации, которые способны выдавать любое количество голосов. Там никого не расстраивает, что 100% - предел. Но это - их дело. С другой стороны, скептически относиться к нынешнему результату, который будет благословлен их ЦИК - не стоит. Вполне возможно, что если бы процесс голосования был бы чистым и электронным, например - с телефона, как на Евровидении, то там оказалось бы выше 90% поддержки Путина.
Риторика руководства Великобритании в плане обвинений лично Путина и его окружения и вынесение за скобки населения РФ - в корне не правильно. Путин на самом деле - порождение желаний населения РФ, как в свое время Гитлер был порожден желаниями населения Германии. Так что тут разделять Путина и его электорат - ошибочно.
Но что касается именно Великобритании, то такие заявления могут быть просто дипломатической игрой. Когда интересам Британии мешало первое лицо, именно на этой территории, то она не сильно раздумывала и запускала подковерную комбинацию, приводящую к ликвидации первого лица. Павел 1 с его табакеркой и шарфом - тому яркий пример. Сейчас противопоставлять Путина некому (даже ограбленному им населению), да и незачем. В самом деле, более триллиона награбленных денег вывезены из РФ и находятся в поле досягаемости Фемиды Западных стран. Да и особого интереса РФ не представляет, чтобы вокруг нее разворачивать какую-то игру, чтобы смещать одно первое лицо и выводить второе. Тем более, никому не нужно замещать весь слой российской «элиты» на что-то другое.
То есть, всем интересно не то, кого там изберут. С этим вопросов ни у кого не возникало. Речь идет о том, чтобы все это пространство, все эти люди (элита) и правящая верхушка вышли из зоны легитимности. После этого можно делать уже все, что угодно.
Простой пример. Дело Скрипаля, по своим существенным условиям, почти полностью накладывается на дело Литвиненко, а, возможно, есть еще десятки подобных дел, но все они не получили ни резонанса в прессе, ни жестких заявлений правительства. Хотя состав преступления налицо, способ убийства - особо опасный и угрожающий жизни других подданных Ее Величества. Но тогда объем легитимности Путина гасил все самые неприятные последствия, ибо никто не хотел конфронтации. Теперь все изменилось. Путина уже не рассматривают как главу крупной мировой державы, пусть и с кровожадными наклонностями. Вспомним, сколько раз возникали скандалы, по разным поводам, по тому же малазийскому авиалайнеру и все уходило в какую-то вязкую трясину. А все потому, что лишь дай ход этому делу и оно выходит на самый верх, то есть - на Путина. Всем понятно, что обстрел малазийского самолета штатным российским комплексом ЗРК мог быть осуществлен только по команде, а эти команды легко прослеживаются и через несколько звеньев, даже с учетом физически ликвидированных лиц, составляющих цепочку, все равно приведут к Путину. Кстати, то же самое и с самолетом Леха Качинского, с аннексией Крыма, с массовыми убийствами в Украине и Сирии. То есть, подобные расследования быстро упираются в первое лицо государства и нужно политическое решение, причем не национального лидера той или иной страны, которой не повезло испытать на себе преступный почерк Путина, а некое коллегиальное решение ведущих стран мира, которые решают степень легитимности Милошевича, Хуссейна, Каддафи или Путина.
Очевидно, что такое решение принято и всем просто плевать, кого в РФ сегодня избрали. Мало того, Путин, как носитель основной доли не легитимности, показывает глубину деградации населения страны. Целая цепь скандалов, начиная с кокаина и заканчивая обвинениями лично Путина в разграблении своей страны, в любом другом месте вызвали бы такой протест, что у фигуранта отпали бы все амбиции идти на выборы.
Но на россиян это не действует совершенно. Они избирают вора, убийцу и наркоторговца потому, что именно этого они и хотят. Им ничего другое и не нужно.
Тем самым они подписали приговор всему комплексу государства и общества, который они называют Россия, но который так и остался Московией. Понятно, что квази-выборы сыграли сейчас таким же образом с РФ. каким, в свое время, играл сам Путин с Украиной и продолжает играть с Беларусью и Арменией. То есть, Москва перебрала на себя большую часть внешнеполитических полномочий этих стран, ведя от их имени переговоры по насущным вопросам. Это потому, что с Путиным вели диалог все мировые лидеры, а с его сателлитами - никто. Теперь сама РФ попала в ситуацию, когда сможет вести переговоры только через посредника, скорее всего - через Китай. Это значит, что из субъекта внешней политики Путин превратил РФ в ее объект.
В общем, россияне сегодня проголосовали за смерть своей страны и это не может не радовать, ибо дальше события будут развиваться в ускоренном темпе. РФ уже названа страной-изгоем и выборы Путина вряд ли будут признаны странами, обеспечивающими необходимый уровень легитимности. Кто знает, какой веер последствий будет после этого. Просто на минуточку представим, что легитимность Путина будет не просто не подтверждена, но официально не заявлена на международной арене. Что станет с полномочиями РФ в ООН и других организациях.
И самое главное. В любых подобных ситуациях, когда руководство какой-то страны чрезмерно заворовалось или натворило массу военных преступлений, воздействие идет уже на всю страну, но с соблюдением гуманитарных аспектов, потому что население страны не могло поддерживать ограбление и убийство себя же, ибо это - нонсенс. Однако в случае с РФ, население поддерживает именно это, а потому воздействие на РФ может и не опираться на гуманитарные аспекты. То есть, россияне сегодня сами себе выбрали то, что ждет их уже завтра и винить им надо будет только себя.
А Путин сегодня продемонстрировал упражнение, изображенное на заглавном рисунке. Он таки загонит своего «Аленя» до смерти и сядет на его голову. Но Алень этого сам хотел и выбрал свое будущее именно в таком виде, как изображено на фото.
антиколорадос
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В Москве 7.7 млн избирателей. В Питербурге и Краснодарском крае 10млн..
В Чечне 0.5 млн. Это серьёзно не влияет на явку 105 млн избирателей в РФ. Вам нужно внести коррективы.
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Пока корректируйте у себя. У нас до выборов еще далеко.
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Посри возле Мавзолея,полезнее для здоровья. Вимагаємо ухвалення парламентом рішення про невизнання виборів російського президента, - Бурбак - Цензор.НЕТ 2450
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Дятлу Гризогрызу Косте не поможет уже ни Мильдоний ни кокс из Аргентины. Вимагаємо ухвалення парламентом рішення про невизнання виборів російського президента, - Бурбак - Цензор.НЕТ 2955
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Понятия не имею кто этот Бурбак.Тебя Сракашильца знаю давно.
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Да не кокетничай. Впрягаешься за этого Бурбака просто так что ли, кацапчик? Из любви к искусству? Вимагаємо ухвалення парламентом рішення про невизнання виборів російського президента, - Бурбак - Цензор.НЕТ 4534
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Ты когда уже застрелишься из своего топора ,упырь?
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Степан Демура.с выборами вышла ЖО#a,а дальше Изоляция.
Ютуб.
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Вот это номер.Польша готовится выслать послов кремля в знак солидарности с Британией.
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чим би дитя не тішилось лиш би не повішалось...
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Ой як неввічливо! Ху*ло у 2004 ТРИЧІ привітав яйцуковича з обранням.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребуем принятия парламентом решения о непризнании выборов российского президента, - Бурбак
 
 
 
 
 
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