 Требуем принятия парламентом решения о непризнании выборов российского президента, - Бурбак

Об этом на согласительном совете сообщил руководитель фракции, один из авторов постановления Максим Бурбак, сообщает пресс-служба Народного фронта.

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Он подчеркнул, что выборы, которые вчера прошли в Крыму, нелегитимны, как и их результат.



"Так называемые выборы были очевидной насмешкой над демократией и грубым надругательством над правами человека. Эти, так сказать, выборы объявила нелегитимная Дума, которая в 2016 году избиралась на временно оккупированной территории Украины. Этого якобы президента так же выбирали в оккупированном Крыму. Таким образом, только на этом основании Путина нельзя считать легитимным президентом РФ ", - сказал Максим Бурбак.



"Верховная Рада должна принять соответствующее постановление, в котором мы дадим надлежащую политическую и правовую оценку фарса, который в России называют выборами президента. Проект постановления №8153 уже зарегистрирован депутатами фракции "Народный фронт", - отметил он и добавил, что постановление необходимо принять на этой неделе.



Максим Бурбак также подчеркнул, что фракция поддерживает идею о выходе Украины из СНГ.



"Здесь можно сказать только одно: наконец-то. Очень хотелось бы, чтобы эти разговоры не закончились только красивыми заявлениями или пиаром. Хотим видеть уже немедленно и проекты соответствующих решений. Хватит болтовни, а больше действий ", - сказал он.



Максим Бурбак также от имени фракции выразил благодарность Нацгвардии и Нацполиции за обеспечение общественного порядка и недопущение провокаций у дипломатических представительств России в Украине.



"Как известно, министр Арсен Аваков заранее вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации и сообщил ему о невозможности организации голосования в их консульствах на территории Украины. Абсолютно правильное решение, поскольку эти так называемые выборы грубо нарушают законы Украины и международное право", - добавил он.