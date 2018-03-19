 Каждое четвертое украинское предприятие ожидает уменьшения налоговой нагрузки,- Институт экономических исследований

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ежеквартальное исследование делового климата Института экономических исследований и политических консультаций.

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"Мы проводим исследования делового климата с 2002 года, поэтому можем видеть и отслеживать тенденции. Пик положительных ожиданий по поводу изменений в деловой среде среди бизнеса пришелся на период с лета 2016 года по лето 2017 года, а затем положительные ожидания пошли на убыль. Хотя "оптимистов" чуть больше, чем "пессимистов", даже сейчас", - рассказывает Оксана Кузякив, исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций, координатор проекта "Деловая мысль".

По сравнению с предыдущим годом, оценки финансового положения предприятий перерабатывающей промышленности и деловой среды улучшились. Руководители предприятий более оптимистичные по поводу улучшения финансово-экономического положения предприятий, нежели по поводуо позитивного изменения конъюнктуры для ведения бизнеса в течение следующего полугодия.

Руководители предприятий назвали низкий спрос, проблемы ликвидности и высокое конкурентное давление главными препятствиями роста производства. Нехватка оборотных средств продолжает увеличивать вес в рейтинге препятствий и составляет 53%, что на 5% больше, чем в прошлом квартале. Треть руководителей предприятий считают регуляторный климат препятствием росту производства.

"Опрос показал, что предприятия считают неблагоприятной для своей деятельности частую смену экономического законодательства. Это показывает, что у государства нет времени на экономические эксперименты. Бизнес требует предсказуемого и стабильного среды", - говорит Кузякив.

Однако запрос на государственные реформы в экономическом секторе есть, но приоритеты реформ с точки зрения предприятий изменились по сравнению с предыдущими годами. В начале 2018 года промышленные предприятия ожидают от правительства дальнейшего уменьшения налоговой нагрузки на труд, стабилизацию регуляторной среды, упрощения налоговой нагрузки и государственной поддержки. Впервые за пять лет доля предприятий, ожидающих государственной поддержки, резко возросла относительно доли предприятий, ожидающих создания равных условий для ведения бизнеса. Также каждое четвертое предприятие считает, что правительству следует пересмотреть полномочия Государственной фискальной службы и внедрить электронное управление.

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"Опрос показал также и то, что банки готовы давать, а предприятия брать долгосрочные кредиты. "Длинные деньги" нужны для развития бизнеса, поэтому это хороший симптом", - добавляет Кузякив.

Исследование также показало, что все больше представителей бизнеса готовы инвестировать и положительно оценивать инвестиционный климат. Инвестиционная деятельность предприятий промышленного сектора оживилась: 53% опрошенных предприятий инвестировали в 2017 году против 41% в 2016 году. Кроме того, выросла доля предприятий, планирующих инвестиции на следующий год с 39% до 54% ​​на 2018 год.

"В целом, если принять во внимание косвенные свидетельства без эмоциональной составляющей, то можно констатировать, что, несмотря на все, "дела движутся в правильном направлении", - заключает Кузякив.