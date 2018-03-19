 ЕС и НАТО должны предоставить Украине оборонительное вооружение и системы, - Расмуссен

Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь НАТО, советник Президента Украины Андерс Фог Расмуссен на международной конференции "Развитие безопасной и устойчивой Украины: прогресс и вызовы" в понедельник в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Во-первых, это безопасность. Мы должны помочь Украине укрепить возможности защищать себя от российской агрессии. Мы должны предоставить Украине оборонительное вооружение и системы", - отметил экс-глава Альянса.

По мнению Расмуссена, это также станет мощным сигналом накануне саммита НАТО в июле текущего года.

Вторым направлением помощи Украине датский политик назвал продвижение инвестиций в экономику государства.

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"Сегодня Украина является очень выгодной для европейских инвестиций. Украина много сделала для улучшения инвестиционного климата", - считает Расмуссен.

В-третьих, подчеркнул советник Президента Украины, Запад должен продолжать и усиливать политику санкций против России.

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"ЕС должен в будущем продолжать санкции на 12 месяцев, ведь сейчас они продолжаются по 6 месяцев. Это ликвидирует неопределенность относительно будущего санкций. Также должны быть усилены персональные санкции против окружения Путина", - подчеркнул Расмуссен.

Он отдельно акцентировал внимание на том, что Евросоюз должен отказаться от российского чисто политического проекта газопровода "Северный поток-2".