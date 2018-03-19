 Все коммунальные службы Киева находятся в состоянии повышенной готовности, – КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник управления Киевской горгосадминистрации по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, передает пресс-служба КГГА.

"Украинский гидрометцентр прогнозирует во вторник и среду, 20-21 марта, снег с дождем, при этом 30-40% вероятности снегопада. Поэтому на днях, как и до конца зимнего сезона, все коммунальные службы будут находиться в состоянии повышенной готовности и немедленно реагировать на изменения погодных условий", – говорится в сообщении.

По информации Ткачука, столичные коммунальщики также подготовились к возможному наводнению.

Также читайте: В подъезде одного из жилых домов Киева произошел взрыв, - Нацполиция. ФОТО

"Для недопущения подтопления городских улиц районные госадминистрации и основные балансодержатели гидротехнических сооружений, например, КП "Плесо", выполняют соответствующие технические работы. Аварийно-спасательные службы уже проводили работы по откачке воды, скажем, на улице Фанерной или в переулке Промышленном в Бортничах. Поэтому эта ситуация тоже вполне контролируемая, и мы готовы к возможным чрезвычайным событий", – добавил Ткачук.