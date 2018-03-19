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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1966) Киев (15546) снегопад (620)

 Все коммунальные службы Киева находятся в состоянии повышенной готовности, – КГГА

Согласно прогнозам синоптиков, в столице ожидают снегопады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник управления Киевской горгосадминистрации по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук, передает пресс-служба КГГА.

"Украинский гидрометцентр прогнозирует во вторник и среду, 20-21 марта, снег с дождем, при этом 30-40% вероятности снегопада. Поэтому на днях, как и до конца зимнего сезона, все коммунальные службы будут находиться в состоянии повышенной готовности и немедленно реагировать на изменения погодных условий", – говорится в сообщении.

По информации Ткачука, столичные коммунальщики также подготовились к возможному наводнению.

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"Для недопущения подтопления городских улиц районные госадминистрации и основные балансодержатели гидротехнических сооружений, например, КП "Плесо", выполняют соответствующие технические работы. Аварийно-спасательные службы уже проводили работы по откачке воды, скажем, на улице Фанерной или в переулке Промышленном в Бортничах. Поэтому эта ситуация тоже вполне контролируемая, и мы готовы к возможным чрезвычайным событий", – добавил Ткачук.

Источник: https://censor.net.ua/n3056417
 
 
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Звісно, що готові на всі 100, коли немає снігу. А як піде сніг, то прибиральну техніку вдень і з вогнем не знайдеш.
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в моем городе тож вся техника находится в состоянии.... в каком-то, только дороги все равно не чищены...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВсе коммунальные службы Киева находятся в состоянии повышенной готовности, – КГГА
 
 
 
 
 
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