EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  593  36
Все про:ВР (21765) журналистика (2188) оружие (3382) Парубий (1567) УГО (100)

 Надеюсь завтра законопроект о запрете допуска в здания госвласти лицам с оружием будет включен в повестку дня, - Парубий. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий инициирует срочное принятие законопроекта согласно которому у депутатов и других чиновников на входе в ведомственные здания будт изымать оружие и другие опасные предметы.

Об этом Парубий заявил в ходе брифинга после Согласительного совета ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам спикера, оружие должны будут оставлять в специальных сейфах, которые будут охраняться сотрудниками Управления госохраны (УГО).

"Еще раз подчеркну в помещении не должно быть никого с оружием, кроме сотрудников УГО. Это вопрос безопасности всех людей, которые находятся в помещении, будь то в Верховной Раде или других помещениях госорганов", - отметил Парубий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Раде усилены меры безопасности: сотрудники УГО со спецтехникой и собаками проверяют все помещения. ФОТО

По его словам, главы почти всех фракций поддержали его инициативу и поставили свои подписи под документом.

"Я буду инициировать как можно скорейшее внесение этого законопроекта на рассмотрение ВР. Я надеюсь, что завтра он будет включен в повестку дня сессии", - заявил Парубий.

Он уточнил, что изменения будут внесены в Закон Украины о Государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц.

"Я думаю, что закон будет принят очень быстро. Я думаю, что он будет очень быстро подписан Президентом Украины и опубликован в "Голосе Украины". Я уверен, что это произойдет очень быстро. Завтра", - объяснил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты вчера ходили перепуганные под стеной. Я говорю: Надя, если ты что-то будешь бросать, хоть предупреждай, - Парасюк об оружии в сумочке Савченко. ВИДЕО

Парубий также уточнил, что закон, который касается безопасности органов госвласти, и, который касается так называемых выборов президента РФ, будут внесены завтра и, учитывая большой вес этих вопросов, будут быстро рассмотрены комитетами.

"То есть я предполагаю, что и закон о безопасности и постановление о так называемых выборах президента РФ мы рассмотрим на этой неделе, и, возможно, завтра", - выразил надежду спикер.

Вместе с тем, замглавы регламентного комитета ВР Владимир Арешонков (БПП), комментируя законопроект по безопасности, отметил, что им предусмотрено обустройство в Верховной Раде "зоны комфорта общения с представителями СМИ", а также установка стеклянной перегородки в ложе прессы на балконе Рады. Арешонков заверил, что без согласования с журналистами данные нововведения не будут вводить.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов, - Савченко об оружии в ее сумочке. ВИДЕО

"Никто не будет принимать этот вопрос без обсуждения с представителями журналисткой среды. Если будет устраивать всех то состояние, в котором все находится сейчас, значит мы будм так работать", - заверил Арешонков.

Источник: https://censor.net.ua/n3056415
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дик ..деп Чумак розповіав ..там є сейфи для здачі зброї ..Просто *распальцовані * -не хоччуть здавати ..а в туалетах навіть хваляться один перед одним своїми *цяцьками * !!
 показать весь комментарий
 
 
Парубию ПРедложить ещё Бункер под Радой Глубокий Бетонный Сделать,АТО купол слишком уязвим..!!
 показать весь комментарий
 
 
интересно а призидентская булава оружие?
 показать весь комментарий
 
 
Страшно ??? Правильно ,но оно уже не спасёт ,натворили вы дел и отвечать за всё придётся по полной ... Надеюсь завтра законопроект о запрете допуска в здания госвласти лицам с оружием будет включен в повестку дня, - Парубий - Цензор.НЕТ 3452
 показать весь комментарий
 
 
Если эта сучья "власть" думает, что это её спасёт, то она глубоко заблуждается.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, а чи входять в перелік "осіб зі зброєю" поліціянти, нацгвардійці та інші силовики?
 показать весь комментарий
 
 
Парубий,ты сам то подумай,что вам упырям ни из чего будет даже застрелиться,когда люди войдут с вами разобраться ....
 показать весь комментарий
 
 
Ну тада они вместо Глоков, Новички с собой в карманах носить будут в запаянных ампулах и с капилярами....
 показать весь комментарий
 
 
У него ужас в глазах. Савченко как серый волк ломится в раду, к депутатам-козлятам.
 показать весь комментарий
 
 
так быстро ? а его комитет еще не рассмотрел твоя коронная песенка ,и как быть ,а Парубий?
 показать весь комментарий
 
 
Топор по всей видимости на сегодняшний день самое безобидное оружие святое!
 показать весь комментарий
 
(К этому дню они штанишки отстирают и высушат.)
Только не давайте больше слова Югику с трибуны Рады
 показать весь комментарий
 
 
Это правда, что этот пистолет Парубий лично подарил Савченко? Жаль, что он не подарил ей миномет. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
И если она пришла в Раду с гранатами, то почему она их не бросила в депутантов? Она же заговорщица! Должна соответствовать высокому званию покущегося на жисть прэзидента.
" лично планировала, лично вербовала".....,и что там еще она лично делала?
 показать весь комментарий
 
Неволнуйся, через месяц депутаты будут рассказывать как сами у неё видели как она на танке приезжала
 показать весь комментарий
 
 
Страх, это хорошо. Если недостаточно интелекта то, страх помогает животному выжить.
 показать весь комментарий
 
 
Зашкаливает...если уже боятся упавшей с балкона на голову камеры (а таких случаев еще не было), так может сидеть дома и работать в режиме видео конференции, а почему нет? Пятницу ведь хотят сделать нерабочим днем? Да и вообще ВР напоминает сходняк или ,скорее, разборки. Как вообще можно в общественном месте находиться с огнестрельным оружием? Ну представьте себе такую картину - идете в кафе или кинотеатр, на оперу или балет, а рядом с тобой кто-то демонстративно поправляет кобуру?
 показать весь комментарий
 
Так такой закон уже давно есть. Палубий подтверждает, что у него есть в наличии справка, шо он таки дурак
 показать весь комментарий
 
 
Ловим Парубия на слове. Есть одно местечко на Банковой, куда многим охота сходить в гости без оружия... Сподіваюся, завтра законопроект про заборону допуску в будівлі держвлади особам зі зброєю буде внесено до порядку денного, - Парубій - Цензор.НЕТ 3926
 показать весь комментарий
 
Говорят, что красота страшное оружие. Так вот, я требую выгнать из зрады жинку третьего тысячолиття
 показать весь комментарий
 
 
Югик страх в Раде навёл...Бабой с минами-гранатами напужал, вот братва и зашевелилась....Защитный закон подготовили...
 показать весь комментарий
 
 
Будете там всю каденцию сидеть. А потом пластическая операция и через канализацию на выход.
 показать весь комментарий
 
 
законопроэкт,который указывает всему миру,насколько низко упала украинская власть превратившись в вооруженное банд, формирование-это яркий пример власти украинскому народу-"вооружайтесь"
 показать весь комментарий
 
 
а якщо 150 людей з автоматами захочуть зайти в раду, яка вірогідність того, що їм це завадить зробити Закон?!
 показать весь комментарий
 
 
А можно ли в Раду заходить с собаками без намордника?
Сподіваюся, завтра законопроект про заборону допуску в будівлі держвлади особам зі зброєю буде внесено до порядку денного, - Парубій - Цензор.НЕТ 7412
 показать весь комментарий
 
 
... А пока хероический Логопед будет ходить в памперсе.
Он знает, что предал украинцев, лег под Барыгу, и за это придется отвечать...
 показать весь комментарий
 
 
Вот же долго я молчала, не комментируя этого Парубия, именно из- за того, что он был когда- то нормальным мужиком, майдановцем. За те его глаза, полные чистосердечной боли. А что сейчас? Превратился в кушать подано при банковой. Имея такую сверх ответственную должность, является абсолютно несамостоятельной фигурой.
Ну зачем нам, скажите на милость , эти ваши тупые законы об охране самих себя?
Где законы об импичменте, о снятии депутатской неприкосновенности? Где законы о возврате месторождений украинского газа их владельцу- народу Украины ? Где деофшоризация? Где закон о визовом как минимум режиме с рашкой? Где суд антикоррупционный, который должен был уже работать с декабря прошлого года, а вы так заболтали этот вопрос, что уже отложили на два года минимум. Почему реформы не идут? Почему эта гонтарева вышла из зала парламента не в наручниках, а мы делаем бурю из заявлений недосавченко? Этих почему - море!
Хочу добавить, что когда Турчинов был спикером, то парламент состоявший из напуганных рыгов, работал в разы лучше: чем сейчас. Потому как благодаря парубию в том числе произошёл полный реванш мимикрировавших регионалов.
 показать весь комментарий
 
Правильно, разоружить депутатов. Чтобы бабе с автоматом было легче их отстреливать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь завтра законопроект о запрете допуска в здания госвласти лицам с оружием будет включен в повестку дня, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх