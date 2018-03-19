 Надеюсь завтра законопроект о запрете допуска в здания госвласти лицам с оружием будет включен в повестку дня, - Парубий. ВИДЕО

Об этом Парубий заявил в ходе брифинга после Согласительного совета ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам спикера, оружие должны будут оставлять в специальных сейфах, которые будут охраняться сотрудниками Управления госохраны (УГО).

"Еще раз подчеркну в помещении не должно быть никого с оружием, кроме сотрудников УГО. Это вопрос безопасности всех людей, которые находятся в помещении, будь то в Верховной Раде или других помещениях госорганов", - отметил Парубий.

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По его словам, главы почти всех фракций поддержали его инициативу и поставили свои подписи под документом.

"Я буду инициировать как можно скорейшее внесение этого законопроекта на рассмотрение ВР. Я надеюсь, что завтра он будет включен в повестку дня сессии", - заявил Парубий.

Он уточнил, что изменения будут внесены в Закон Украины о Государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц.

"Я думаю, что закон будет принят очень быстро. Я думаю, что он будет очень быстро подписан Президентом Украины и опубликован в "Голосе Украины". Я уверен, что это произойдет очень быстро. Завтра", - объяснил спикер.

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Парубий также уточнил, что закон, который касается безопасности органов госвласти, и, который касается так называемых выборов президента РФ, будут внесены завтра и, учитывая большой вес этих вопросов, будут быстро рассмотрены комитетами.

"То есть я предполагаю, что и закон о безопасности и постановление о так называемых выборах президента РФ мы рассмотрим на этой неделе, и, возможно, завтра", - выразил надежду спикер.

Вместе с тем, замглавы регламентного комитета ВР Владимир Арешонков (БПП), комментируя законопроект по безопасности, отметил, что им предусмотрено обустройство в Верховной Раде "зоны комфорта общения с представителями СМИ", а также установка стеклянной перегородки в ложе прессы на балконе Рады. Арешонков заверил, что без согласования с журналистами данные нововведения не будут вводить.

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"Никто не будет принимать этот вопрос без обсуждения с представителями журналисткой среды. Если будет устраивать всех то состояние, в котором все находится сейчас, значит мы будм так работать", - заверил Арешонков.