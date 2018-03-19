 Кремлевское командование усилило идеологическую и воспитательную работу в рядах террористов, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

"Российскими пропагандистами интенсивно распространяются слухи о возобновлении активных боевых действий в связи с изменением Украиной формата проведения АТО", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск дополнительно увеличивает идеологическую и воспитательную работу в соединениях и частях т.н. 1-го и 2-го армейских корпусов российско-оккупационных войск.

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"В частности, увеличено количество и продолжительность занятий по направлению т.н. "политического информирования" в передовых подразделениях противника. Это связано с усилением сомнений среди российских военнослужащих в правильности политического внешнеполитического курса руководства РФ и легитимности и законности деятельности оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.