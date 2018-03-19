 1 апреля начинается кампания по подписанию деклараций с семейным врачом, - Супрун

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Фейсбуке написала Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины.
Кампания по подписанию деклараций с врачом стартует 1 апреля. Для этого каждый должен обратиться в медучреждение, где работает желаемый врач. Для заключения договора необходимо иметь с собой паспорт, налоговый номер и мобильный телефон. Если декларация заключается с педиатром или семейным врачом для ребенка, необходимо еще свидетельство о рождении ребенка.
Однако заведение, в котором работает выбранный врач, должно быть подключено к системе "Электронное здоровье". Эту информацию можно получить в регистратуре или у врача, либо самостоятельно на портале "Электронное здоровье".
В процессе регистрации данные о лице, а также контактный телефон будут внесены в систему "Электронное здоровье". Это сделает уполномоченное лицо заведения ПТД: в разных медучреждениях это может быть либо регистратор, или медсестра, или врач.
"Декларации заключаются исключительно в электронной форме - не будет никаких бланков, форм или печатей. Чтобы убедиться, что декларацию подписывает реальный человек и предотвратить попытки мошенничества, введено подтверждение с помощью СМС-кода, который поступает на номер вашего мобильного телефона. СМС с кодом вы получите после того, как уполномоченное лицо введет ваши данные в систему "Электронное здоровье", - говорится в сообщении Супрун.
Пациент должен подписать два экземпляра декларации, один из них остается у пациента, другой - в медучреждении.
Уполномоченное лицо медучреждения накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему "Электронное здоровье".
"Когда медицинское учреждение автономизируется и заключит договор с Национальной службой здоровья, деньги за ваше обслуживание у избранного врача государство будет платить в медицинское учреждение", - отмечает Супрун.
Напомним, система "Электронное здоровье" была передана в государственную собственность и уже используется в тестовом режиме.
Вот ещё нашёл скрепную лугандонскую акцию.
Акция невиданной щедрости в "лнр": гроб бесплатно. ФОТО
Журналист Денис Казанский рассказал о "доброте" боевиков "лнр", которые предлагают жителям оккупированных территорий Луганской области гробы бесплатно.
Акцию проводят в Лутугинском районе, Роскошнянском сельсовете.
"Специально для жителей процветающей "республики", - отметил блоггер.
Пользователи сети высмеяли "щедрость" оккупантов: "При Украине такого не было. А сейчас гроб - предмет первой необходимости в "лнр".
https://www.youtube.com/watch?v=6wAinkTL99o
Кто не видел - посмотрите обязательно
Заверните!
https://www.youtube.com/watch?v=6wAinkTL99o
От така хня, малята.
Пациент должен подписать два экземпляра декларации, один из них остается у пациента, другой - в медучреждения.
Пациент должен подписать два экземпляра декларации, один из них остается у пациента, другой - в медучреждения
Когніти́вний дисона́нс - внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок (англ. cognitions) стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого.
Цей ідіотизм колись закінчиться?
День дурака. Ой дохтура.
Все вірно, бо в лікарів усі спини білі.
Але совковій владі такий сценарій занадто небезпечний
1 Что делать если твой врач заболел уволился или просто уехал нахер!
2 Что делать если ты хочешь к этому врачу а он не хочет и других врачей просто нет
3 Что делать если я заключил контракт с врачом в Киеве а сам поехал во Львов
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И таких ЧТО ЕСЛИ? вагон и еще один вагон, но как говорится кого это волнует!!
Для этого надо было создать орган по управлению баблом, что было и сделано! а второе это уменьшить расходы на медицину чтобы больше было на распил, что опять же было сделано! НУ А ЛОХАМ НАВЕШАЛИ ЛАПШУ ПРО ДЕНЬГИ ЗА ПАЦИЕНТОМ!! Хотя пациент даже ни разу не увидит тех денег!!
Куда же деваться тем горе-врачам, которые сидят по блату и заносят бабло регулярно?!
Мне, лично, выгодно перейти к другому врачу. И к дому ближе и врач лучше.
А терапевт по прописке - хам с цепурой на шее, которому наплевать на меня и он это всячески демонстрировал. С удовольствием пошлю его на...