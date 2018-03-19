 1 апреля начинается кампания по подписанию деклараций с семейным врачом, - Супрун

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Фейсбуке написала Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины.

Читайте также: Ковтонюк: "На этот год предусмотрено около 115 млрд гривен на медицину. Это больше, чем когда-либо"

Кампания по подписанию деклараций с врачом стартует 1 апреля. Для этого каждый должен обратиться в медучреждение, где работает желаемый врач. Для заключения договора необходимо иметь с собой паспорт, налоговый номер и мобильный телефон. Если декларация заключается с педиатром или семейным врачом для ребенка, необходимо еще свидетельство о рождении ребенка.

Однако заведение, в котором работает выбранный врач, должно быть подключено к системе "Электронное здоровье". Эту информацию можно получить в регистратуре или у врача, либо самостоятельно на портале "Электронное здоровье".

В процессе регистрации данные о лице, а также контактный телефон будут внесены в систему "Электронное здоровье". Это сделает уполномоченное лицо заведения ПТД: в разных медучреждениях это может быть либо регистратор, или медсестра, или врач.

"Декларации заключаются исключительно в электронной форме - не будет никаких бланков, форм или печатей. Чтобы убедиться, что декларацию подписывает реальный человек и предотвратить попытки мошенничества, введено подтверждение с помощью СМС-кода, который поступает на номер вашего мобильного телефона. СМС с кодом вы получите после того, как уполномоченное лицо введет ваши данные в систему "Электронное здоровье", - говорится в сообщении Супрун.

Пациент должен подписать два экземпляра декларации, один из них остается у пациента, другой - в медучреждении.

Уполномоченное лицо медучреждения накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему "Электронное здоровье".

"Когда медицинское учреждение автономизируется и заключит договор с Национальной службой здоровья, деньги за ваше обслуживание у избранного врача государство будет платить в медицинское учреждение", - отмечает Супрун.

Читайте также: Экстренная помощь и роды всегда будут бесплатными, - Супрун

Напомним, система "Электронное здоровье" была передана в государственную собственность и уже используется в тестовом режиме.