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 Политика Украины, Общество
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Все про:медицина (1540) реформы (2926) электронная система (79) электронные документы (22) Супрун Ульяна (241)

 1 апреля начинается кампания по подписанию деклараций с семейным врачом, - Супрун

С 1 апреля 2018 года начинается кампания по подписанию деклараций с семейным врачом в рамках медицинской реформы. МОЗ опубликовал инструкцию по алгоритму действий при подписании такой декларации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Фейсбуке написала Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения Украины.

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Кампания по подписанию деклараций с врачом стартует 1 апреля. Для этого каждый должен обратиться в медучреждение, где работает желаемый врач. Для заключения договора необходимо иметь с собой паспорт, налоговый номер и мобильный телефон. Если декларация заключается с педиатром или семейным врачом для ребенка, необходимо еще свидетельство о рождении ребенка.

Однако заведение, в котором работает выбранный врач, должно быть подключено к системе "Электронное здоровье". Эту информацию можно получить в регистратуре или у врача, либо самостоятельно на портале "Электронное здоровье".

В процессе регистрации данные о лице, а также контактный телефон будут внесены в систему "Электронное здоровье". Это сделает уполномоченное лицо заведения ПТД: в разных медучреждениях это может быть либо регистратор, или медсестра, или врач.

"Декларации заключаются исключительно в электронной форме - не будет никаких бланков, форм или печатей. Чтобы убедиться, что декларацию подписывает реальный человек и предотвратить попытки мошенничества, введено подтверждение с помощью СМС-кода, который поступает на номер вашего мобильного телефона. СМС с кодом вы получите после того, как уполномоченное лицо введет ваши данные в систему "Электронное здоровье", - говорится в сообщении Супрун.

Пациент должен подписать два экземпляра декларации, один из них остается у пациента, другой - в медучреждении.

Уполномоченное лицо медучреждения накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему "Электронное здоровье".

"Когда медицинское учреждение автономизируется и заключит договор с Национальной службой здоровья, деньги за ваше обслуживание у избранного врача государство будет платить в медицинское учреждение", - отмечает Супрун.

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Напомним, система "Электронное здоровье" была передана в государственную собственность и уже используется в тестовом режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3056410
 
 
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А с семейным гробовщиком как, договор тоже надо будет подписывать? По версии Супрукн сезонные скидки на гробы будут?
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Как раз для после семейного врача.
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Точно )))
Вот ещё нашёл скрепную лугандонскую акцию.

Акция невиданной щедрости в "лнр": гроб бесплатно. ФОТО

Журналист Денис Казанский рассказал о "доброте" боевиков "лнр", которые предлагают жителям оккупированных территорий Луганской области гробы бесплатно.
Акцию проводят в Лутугинском районе, Роскошнянском сельсовете.
"Специально для жителей процветающей "республики", - отметил блоггер.
Пользователи сети высмеяли "щедрость" оккупантов: "При Украине такого не было. А сейчас гроб - предмет первой необходимости в "лнр".


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А я не верил, что пэдручо подмял под себя 70% похоронного бизнеса. Видать выгодней конфет, хотя конфеты тоже на это дело идут((( (чёрный юмор)
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может теперь бахилы перестанут продавать или за все не надо будет платить или мед сестра бесплатно подойдет гнать надо этих реформаторов
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у нас в городе раньше было одно похоронное агенство, сейчас, по истечению 3 лет, их 5 штук и война тут не причём, солдат к нам не привозят. При следующем майдане будут бить не только ментов, но и врачей. за пассивность)).
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Увы,но все врачи уехали давным-давно ,остались дурачки купившие дипломы ... 1 апреля начинается кампания по подписанию деклараций с семейным врачом, - Супрун - Цензор.НЕТ 9111
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Да, по продолжительности жизни заметно.
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а перепідписати з іншим потім можна буде?
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Есть надежда выжить после первого посещения? Все врачи, мало мальски знающие свою специальность давно в Европе. Остались рвачи и недоучки.
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ОСТАЛИСЬ ТЕ КТО СИДЯ В ГОС БОЛЬНИЦАХ ПОЛУЧАЯ ЗАРПЛАТЫ НЕ ПЛАТЯ ЗА КОМ УСЛУГИ ЭЛ ГАЗ УБОРКУ ТУПО СДИРАЮТ С ПАЦИЕНТОВ ДЕНЬГИ ЕСЛИ ТЫ СЧИТАЕШЬ ЧТО ТЫ ХОРОШИЙ ДОК СНИМАЙ ПОМЕЩЕНИЕ ПОКУПАЙ ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАТИ НАЛОГИ КОМУНАЛКУ И ТОГДА УВИДИМ
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У нас теперь Супрун вместо Конституционного суда и Декларации прав человека? Царь и Бог.
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"Херня" вже почалася. Захворіла. Температура під 40. Грип? Чоловік пішов в поліклініку ( Київ Оболонь) пита що робити. Кажуть ,що і самі не второпають. Чоловік наполягає на тому,що потрібен лікар . І лікарняний. Кажуть- пишіть заяву. Написав))). Кажуть- сьогодні навряд чи хтось до вас прийде і не тому,що ми не хочемо, а тому,що лікарі звільняються, праювати нема кому.В той день так ніхто і не прийшов. Десь під вечір наступного дня лікар таки з'явився. По його стану відчутно було що почувається він препагано, гірше ніж я )))) Каже,що 1 квітня почнеться цікавіше. Наразі хоч через день потрапив до хворого, а потім вже не знає що буде.
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Когда вы все передохнете уже, реформаторы хуевы...
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ну троллины и извращаются - а я лично знаю уже кого во врачи возьму и племя то же со мной))
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Супрун -- "из за Высокой температуры к вам скорая не приедет -" -- во как . Эта дебилка даже не соображает что ребенок и взрослый при температуре выше 40 сгорает за час !!! Правильно ее Губернатор Закарпатья ебнутой назвал ...
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тоді треба брехати коли викликаєш що крім температури є ще щось
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Как на самом деле принимали медицинскую реформу в Украине - Дизель Шоу | ЮМОР ICTV
https://www.youtube.com/watch?v=6wAinkTL99o

Кто не видел - посмотрите обязательно 1 апреля начинается кампания по подписанию деклараций с семейным врачом, - Супрун - Цензор.НЕТ 1180
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Это - если здоровым вызывать. И платить как за лечение импотенции.
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за 340 грн лечить пациента целый год? ню ню
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как в америке, один раз в год бесплатно- или кашель или руку поломанную или инсульт, выбирайте сами.
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Кто подтвердит что этот номер который ввели в карту именно МОЙ!! если меня нет моего телефона нет и врач сам все заполнил!! А главное мне никто ничего не присылает при заключении договора!! Так что ВПЕРЕД МЕРТВЫЕ ДУШИ!!! ОЧЕРЕДНОЙ РАЗВОДНЯК И РАСПИЛ!!
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СКАЖУ ВАМ КАК ДОК ЭТА ВЛАСТЬ ДЕЛАЕТ ВСЕ ЧТО БЫ МЫ ОТДАЛИ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ И УМЕРЛИ КАК МОЖНО СКОРЕЕ
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Семейным врачом может быть только терапевт? значить больница будет получать деньги только за терапевтов, а остальные лапу сосать)) или бегать за терапевтом, что бы курицей бабушкиной поделился?)) а как быть где нет компьюторов? Да и никакой закон не обязывает меня иметь личный телефон, ну не хочу я иметь телефон, как быть? супрун, ты тут?? падла.
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Остальные врачи - ПЛАТНЫЕ
От така хня, малята.
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Декларации заключаются исключительно в электронной форме - не будет никаких бланков, форм или печатей.

Пациент должен подписать два экземпляра декларации, один из них остается у пациента, другой - в медучреждения.
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сколько еще чудо с фамилией супрун будет гадить Украине... ну парашенко и молодец - гонтарева, супрун, пагдлубий...вывод один - такой же обученный... ведь обычно подбирают под свой интеллект... так что перенос металлоконструкций с Майдана в район проживания пердизента необходим, как кровь из носа...
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Эту Супрун похоже не судить а лечить надо ,ибо её бред нуждается в исследовании и объяснении специалистов в области психиатрии ,такого уровня,какого в Украине явно нет ... 1 апреля начинается кампания по подписанию деклараций с семейным врачом, - Супрун - Цензор.НЕТ 2403
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Декларации заключаются исключительно в электронной форме - не будет никаких бланков, форм или печатей.

Пациент должен подписать два экземпляра декларации, один из них остается у пациента, другой - в медучреждения


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Для Супрун:
Когніти́вний дисона́нс - внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок (англ. cognitions) стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого.
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Наверное долго не было и нет мужика, вот и конфликт.
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АГА!, тоже полез почитать и прикололся, сайт дебильній, найти больничку невозможно. нет перечня єтих педиаторов, т типа берите паспорт, инн, телефон и дуйте подписівайте!)))
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Для отримання медичної допомоги в Україні потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо мобільного нема, а паспорт чи податковий ви забули, то ви позбавлені права на медичну допомогу. (Супрун).
Цей ідіотизм колись закінчиться?
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и если когото повалит инсульт, а при себе нет телефона и паспорта с номером- вызывайте труповозку))
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Знаменательный день! День дурака. Ой дохтура.

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Это не реформа медицины, это ГЕНОЦИД НАЦИИ. Это я, похоронивший отца 5 дней назад, заявляю со всей ответственностью.
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1 апреля начинается кампания по подписанию деклараций с семейным врачом, - Супрун.

Все вірно, бо в лікарів усі спини білі.
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Дуже важливо запустити хоч якусь реформу, яка б показала населенню, наскільки неефективна совкова система управління, яка зараз доміную в Україні.

Але совковій владі такий сценарій занадто небезпечний
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Нынешняя власть просто боится трогать систему, они просто не представляют как править страной если система навернется!!А следовательно никто ничего реформировать не будет просто будут сидеть и выжидать по принципу нам бы год продержаться а там пусть проблемы будут у следующих!!
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Задолбали уже... с прошлого года рассказывают одно и тоже. . Но на местах никаких деклараций нет и вообще не в курсе 😈
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понятно что не в курсе!! уже много раз и на форумах и на разных видео конфиренциях всю ихнею систему просто разнесли в дрызг!
1 Что делать если твой врач заболел уволился или просто уехал нахер!
2 Что делать если ты хочешь к этому врачу а он не хочет и других врачей просто нет
3 Что делать если я заключил контракт с врачом в Киеве а сам поехал во Львов
....
....
И таких ЧТО ЕСЛИ? вагон и еще один вагон, но как говорится кого это волнует!!
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Так они реально думают что остались последние деньки дармового лечения, плюс непонятки с бесплатным проездом. я сегодня в поликлинике потерялся ощущение что в улий попал. Жжж-жжжж-жжжж.
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Вся суть їхніх реформ - або втікай з цієї країни, або вмирай. Хоча, вмерти також проблема...
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Сегодня четыре часа простоял под кабинетом зав отделения с целью получения формальной подписи для закрытия больничного. Эта манда так и не появилась - приходите завтра. Т.е. я завтра должен в рабочее время прийти и опять потерять полдня? Мало того что за епнутыми пенсионерами не протолкнуться та еще и на транспорт необходимо потратиться. А не пошли бы вы там лесом со своими РЕФОРМАМИ? 1 апреля начинается кампания по подписанию деклараций с семейным врачом, - Супрун - Цензор.НЕТ 6069
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Вся реформа затевалась с одной целью РАСПИЛ БАБЛА
Для этого надо было создать орган по управлению баблом, что было и сделано! а второе это уменьшить расходы на медицину чтобы больше было на распил, что опять же было сделано! НУ А ЛОХАМ НАВЕШАЛИ ЛАПШУ ПРО ДЕНЬГИ ЗА ПАЦИЕНТОМ!! Хотя пациент даже ни разу не увидит тех денег!!
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Интересно, а стариков без мобилок как-то зарегистрируют?
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Идея - хорошая, но реализовывать на местах ее не хотят.
Куда же деваться тем горе-врачам, которые сидят по блату и заносят бабло регулярно?!
Мне, лично, выгодно перейти к другому врачу. И к дому ближе и врач лучше.
А терапевт по прописке - хам с цепурой на шее, которому наплевать на меня и он это всячески демонстрировал. С удовольствием пошлю его на...
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Генетики Мордовии нашли среди живущих современника динозавров
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классика жанра - "... казалось, жители страны рождаются лишь затем, чтобы сходить на выборы, уплатить налоги, газ, комунальные услуги, осмотреть бесчисленные автозаправки, выбрать семейного врача, посетить рекомендованные тем аптеки и сразу же умереть..." (С)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины1 апреля начинается кампания по подписанию деклараций с семейным врачом, - Супрун
 
 
 
 
 
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